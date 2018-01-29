Латвийские саночники сумели за два дня пять раз попасть в призеры, но золота на домашней трассе выиграть так и не получилось.

Первый подиум хозяева соревнований взяли в субботу и сделали это в двойках братья Андрис и Юрис Шицс. Им удалось показать второе время, уступив только пять сотых немцам Тони Эгерту и Саше Бенекен.

Вторыми Шицы остались в спринтерском спуске, а опередили их снова безоговорочные лидеры сезона Эгерт и Бенекен. Третье место здесь также за латвийской двойкой в составе Оскарс Гудрамовичс/Петерис Калниньш. В конкуренции женщин латвийка Кендия Апарьйоде тоже сумела в спринте войти в тройку лучших: ее опередили только россиянка Татьяна Иванова (золото) и немка Натали Гейзенбергер (серебро). Еще одна представительница Латвии Улла Зирне финишировала с пятым результатом.

Завершала воскресную программу соревнований в Сигулде командная эстафета. Впервые в сезоне здесь сильнейшей оказалась сборная России (Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Александр Денисьев / Владислав Антонов). Второе место у Германии, третье — за командой Латвии (выступали Кендия Апарьйоде, Инарс Кивлиниекс, Юрис и Андрис Шицс).

Уже 31 января латвийская команда саночников отправляется в Пхенчхан, где с 9 по 25 февраля пройдут XXIII зимние Олимпийские игры. В состав команды вошли: Андрис и Юрис Шицс, Оскарс Гудрамовичс, Петерис Калниньш, Элиза Цауце, Кендия Апарьйоде, Улла Зирне, Инарс Кивлиниекс, Артурс Дарзиниекс, Кристерс Арапьйодс. Первыми на старт в Южной Корее выйдут мужчины в одиночных санях (10 и 11 февраля), затем медали разыграют женщины (12-13 февраля) и двойки (14 февраля), а 15 февраля у саночников пройдет последний старт — командная эстафета.

С трех последних Олимпиад латвийские саночники неизменно возвращались с медалями. В Турине-2006 бронзу взял Мартиньш Рубенис, в Ванкувере-2010 братья Шицс завоевали серебро, а в Сочи-2014 добавили в свою коллекцию бронзу. Кроме того, сборная Латвии в составе Андриса и Юриса Шицс, Элизы Тирумы и Мартиньша Рубениса четыре года назад заняла еще и третье место в командной эстафете.

Чемпионат Европы-2018, Кубок мира-2017/18, 9-й этап (Сигулда, 27-28 января)

Спринт. Двойки

1. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) – 30,886.

2. Андрис Шицс / Юрис Шицс (Латвия) – 30,973.

3. Оскарс Гудрамовичс / Петерис Калниньш (Латвия) – 31,080…

Женщины

1. Татьяна Иванова (Россия) – 30,998.

2. Натали Гейзенбергер (Германия) – 31,003.

3. Кендия Апарьйоде (Латвия) – 31,111…

Эстафета

1. Россия – 2.13,428.

2. Германия – 2.13,579.

3. Латвия – 2.13,607.