Латвийские саночники заняли 6-е и 14-е место в Пхенчхане

Оба латвийских экипажа неудачно провели первый заезд, а во втором сумели немного улучшить свои позиции.
Олимпийскими чемпионами стали Тобиас Вендль и Тобиас Арльт из Германии, на втором месте австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер, а третье место заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен.
В соревнованиях участвовали 20 экипажей.
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