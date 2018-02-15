Латвийские саночники заняли 6-е и 14-е место в Пхенчхане

Латвийские саночники Андрис и Юрис Шицсы стали шестыми в соревнованиях экипажей-двоек на Олимпийских играх в Пхенчхане, а экипаж Оскара Гудрамовича и Петериса Калниньша занял 14-е место.

Оба латвийских экипажа неудачно провели первый заезд, а во втором сумели немного улучшить свои позиции.

Олимпийскими чемпионами стали Тобиас Вендль и Тобиас Арльт из Германии, на втором месте австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер, а третье место заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен.

В соревнованиях участвовали 20 экипажей.