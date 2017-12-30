Латвийские сиротские суды ищут дом для 284 детей

В распоряжении Государственной инспекции по защите прав детей (ГИЗПД) имеется 166 просьб от латвийских сиротских судов, которые просят помочь найти приемную семью для 284 детей, включая 55 детей в возрасте до двух лет, сообщила агентству ЛЕТА представитель ГИЗПД Валентина Глущенко.

Больше всего детей, для которых сиротские суды ищут дом, в Рижском регионе — 55 и в Даугавпилсе — 56.

Для того чтобы супруги или один человек мог взять оставшегося без попечения родителей ребенка, необходимо получить признанный решением сиротского суда статус одной из форм внесемейной опеки: приемная семья, опекун, усыновитель или гостевая семья, пояснила Глущенко.