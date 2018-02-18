Латвийские ученые начинают работу в Антарктике(9)

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Виталий Вавилкин
14:00 18.02.2018
Техно / Наука

Проведя в пути целую неделю, команда латвийских исследователей в субботу 17 февраля благополучно достигла Антарктического континента, и на неопределенный срок ее временным жилищем станет принадлежащая Украине полярная станция Вернадского, сообщает куратор проекта Марта Зиверте.

Латвийские геологи Кристап Ламстер, Яним Каруш и Марис Криеванс передают, что немного устали в пути, но настроены позитивно и ждут не дождутся, когда можно будет начать намеченную работу по изучению льдов Антарктиды.

 

Задача экспедиции – произвести замеры толщины и внутренней структуры льда на Антарктическом полуострове и окрестных островах, а также создать 3D-модели для дальнейших исследований. Геологи изучат обитающие в ледниках микроорганизмы, процессы формирования почвы, а также обстоятельства возникновения пород и геологических отложений.

 

Экспедицию снарядил Фонд Латвийского университета (финансирование предоставило SIA Mikrotīkls) при поддержке SIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igate, SIA Spectre Latvia, магазина Ceļotājs, агентства творческой индустрии SIA Tribe и SIA Master Foto.

 

lsm.lv / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 14:12 18:02:2018

Malači! Tādas ziņas prieks lasīt! 100% atbalstu!

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22 15:58 18:02:2018

Ого, лапти шпроты ищут. Забавно.

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janka 14:47 18:02:2018

при поддержке SIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igate
===
a svoimi prjamimi objazanostjam deneg ne hvatilo....

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Latviešu patriots 15:03 18:02:2018

Kremļa trolli, nelien kur nesaproti!

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10 дюймов 15:05 18:02:2018

Я тоже в душе геолог и тоже изучаю лёд... в холодильнике-----только у меня для этого есть хотя стимул, бутылка виски, а эти "гаврики" обыкновенные халявщики-грантоеды.

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JB 15:15 18:02:2018

А как они туда добрались? Почему об этом не пишут - это большой секрет?

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arktika 15:48 18:02:2018

toljko ih tam i ne hvatalo -tam uzhe vse otrabotano i pererabotano drugimi davnim -davno

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

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