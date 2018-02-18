Проведя в пути целую неделю, команда латвийских исследователей в субботу 17 февраля благополучно достигла Антарктического континента, и на неопределенный срок ее временным жилищем станет принадлежащая Украине полярная станция Вернадского, сообщает куратор проекта Марта Зиверте.

Латвийские геологи Кристап Ламстер, Яним Каруш и Марис Криеванс передают, что немного устали в пути, но настроены позитивно и ждут не дождутся, когда можно будет начать намеченную работу по изучению льдов Антарктиды.

Задача экспедиции – произвести замеры толщины и внутренней структуры льда на Антарктическом полуострове и окрестных островах, а также создать 3D-модели для дальнейших исследований. Геологи изучат обитающие в ледниках микроорганизмы, процессы формирования почвы, а также обстоятельства возникновения пород и геологических отложений.

Экспедицию снарядил Фонд Латвийского университета (финансирование предоставило SIA Mikrotīkls) при поддержке SIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igate, SIA Spectre Latvia, магазина Ceļotājs, агентства творческой индустрии SIA Tribe и SIA Master Foto.