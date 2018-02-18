Латвийские геологи Кристап Ламстер, Яним Каруш и Марис Криеванс передают, что немного устали в пути, но настроены позитивно и ждут не дождутся, когда можно будет начать намеченную работу по изучению льдов Антарктиды.
Задача экспедиции – произвести замеры толщины и внутренней структуры льда на Антарктическом полуострове и окрестных островах, а также создать 3D-модели для дальнейших исследований. Геологи изучат обитающие в ледниках микроорганизмы, процессы формирования почвы, а также обстоятельства возникновения пород и геологических отложений.
Экспедицию снарядил Фонд Латвийского университета (финансирование предоставило SIA Mikrotīkls) при поддержке SIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igate, SIA Spectre Latvia, магазина Ceļotājs, агентства творческой индустрии SIA Tribe и SIA Master Foto.
Malači! Tādas ziņas prieks lasīt! 100% atbalstu!« ответить
Ого, лапти шпроты ищут. Забавно.« ответить
при поддержке SIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igate« ответить
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a svoimi prjamimi objazanostjam deneg ne hvatilo....
Kremļa trolli, nelien kur nesaproti!« ответить
Я тоже в душе геолог и тоже изучаю лёд... в холодильнике-----только у меня для этого есть хотя стимул, бутылка виски, а эти "гаврики" обыкновенные халявщики-грантоеды.« ответить
А как они туда добрались? Почему об этом не пишут - это большой секрет?« ответить
toljko ih tam i ne hvatalo -tam uzhe vse otrabotano i pererabotano drugimi davnim -davno« ответить