Латвийские волейболисты взяли третье место на первом этапе Кубка Мира(2)

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Герман Бергер
20:15 04.03.2018
Спорт / Спортсмены

В воскресенье латвийские волейболисты Александр Самойлов и Янис Шмединьш заняли третье место на первом этапе Кубка мира “Пять звезд” в Форт-Лодердэйле, в США. Об этом пишет KasJauns.

Латвийский дует в борьбе за бронзовую медаль обыграл бразильцев Педру Солберга и Жиоржа Вандерлея со счетом 2-0 (21:17, 21:17). Самойлов и Шмединьш выступали под 12-м номером.

 

В 1/8 финала латвийские баскетболисты обыграли бразильцев Алисона Черути и Бруну Шмита — 2-0 (21:17, 21:16), а в четвертьфинале была они победили поляков Бартоша Лосяка и Петра Кантора — 2-1 (12:21, 21:13, 15:10).

 

В полуфинале Самойлов и Шмединьш уступили американцам Филу Далхаузеру и Николасу Лусену со счетом 0-2 (14:21, 12:21). После латвийцы приняли участие в матче против Солберга и Вандерлея, заняв третье место.

 

Также в турнире участвовал другой дуэт из Латвии — Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс. В 1/8 финала они проиграли полякам Лосяку и Кантору – 0-2 (16:21, 16:21). Плявиньш и Точс заняли девятое место.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 20:22 04:03:2018

Malači! No visas sirds apsveicu!

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dave 20:28 04:03:2018

Молодцы!

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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