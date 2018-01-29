Латвийских продавцов ждет повышение зарплат(2)

Лента новостей
Русский след в порно Рижский зеленый берет Мужчина, переспавший с 4-летней девочкой: Я думал, что ей 18 лет В Смарде поезд столкнулся с автомобилем! Погибла женщина-водитель Зачем Рига отбирает избирателей у Путина Российских паралимпийцев отказались помиловать Политик: в Латвии голосуют за сволочей, лишь бы за своих СГД будет сурово наказывать за несоблюдение сроков подачи налоговых деклараций Латвия закупит мины для низколетящих вертолетов
Eще в разделе
СГД будет сурово наказывать за несоблюдение сроков подачи налоговых деклараций Россия — крупнейший инвестор Латвии Трамп пытается спасти доллар Антироссийский ошейник задушит Балтию Скончался основатель Ikea Ингвар Кампрад
Анатолий Тарасов
13:49 29.01.2018
Экономика / Социальная экономика

Представители торговых сетей Латвии рассказали о том, как повышают зарплаты продавцов и привлекают работников, пишет Rus.db.lv.

Эксперты не исключают, что в течение следующих двух или трех лет средняя зарплата продавцов в магазинах может подняться до 1 тысячи евро в месяц, однако пока в отрасли критическая нехватка рабочих рук.

 

Представитель Rimi Latvia Даце Прейса заявила, что предприятие ежегодно повышает зарплаты работников и намерено это делать и впредь. Текучка кадров в магазинах Rimi в прошлом году уменьшилась, но нехватка кадров ощущается, в основном в Риге.

 

Руководитель департамента управления персоналом Maxima Latvija Райтис Апинис считает, что зарплаты в этой сети магазинов соответствуют ситуации в отрасли. За последние семь лет зарплаты работников Maxima повышались каждый год. В этом году часовой тариф кассиров, продавцов, работников зала и консультантов вырастет на 3-13%. Зарплаты руководящих работников будут пересматриваться по результатам прошлого года.

 

По словам Апиниса, количество работников Maxima в 154 магазинах, двух центрах логистики и интернет-магазине составляет 7 тысяч 500 человек. Больше всего вакансий в столице, в регионах они редки, поэтому предприятие предлагает жителям регионов работать кассирами в Риге, обеспечивая служебную гостиницу и частично компенсируя транспортные расходы.

 

Коммерческий директор сети Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне рассказала, что сеть работает по принципу франшизы, в которой у каждого партнера своя политика зарплат. Зарплаты регулярно пересматриваются, но в небольшом сельском магазине, оборот которого за месяц сопоставим с недельным оборотом магазина в столице, нет возможности платить такие же зарплаты, как в большом городе.

 

«Мы будем рады, если экономика будет развиваться так, что через 2-3 года продавцам в любом населенном пункте Латвии можно было бы платить тысячу евро, но реальные фискальные данные заставляют быть осторожными. Важно понять, что размер зарплаты — это экономически обоснованная величина», — сказала Вартукаптейне.

 

По ее словам, сеть Elvi также ощущает нехватку работников, в основном в крупных городах.

Dienas Bizness / Фото LETA
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Да какая разница где и как. 14:42 29:01:2018

За хамство, обвес, обсчёт покупателей платить полуграмотным хуторянам по тысяче в месяц?
Во где лафа начнётся.

« ответить
Profile_default
достали уже 15:07 29:01:2018

Эксперты не исключают.....
...может подняться...
---------------------------
а может и НЕ подняться. все может быть. и не надо быть экспертом чтоб такое заявить.

« ответить

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» 