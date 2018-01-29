Представители торговых сетей Латвии рассказали о том, как повышают зарплаты продавцов и привлекают работников, пишет Rus.db.lv.

Эксперты не исключают, что в течение следующих двух или трех лет средняя зарплата продавцов в магазинах может подняться до 1 тысячи евро в месяц, однако пока в отрасли критическая нехватка рабочих рук.

Представитель Rimi Latvia Даце Прейса заявила, что предприятие ежегодно повышает зарплаты работников и намерено это делать и впредь. Текучка кадров в магазинах Rimi в прошлом году уменьшилась, но нехватка кадров ощущается, в основном в Риге.

Руководитель департамента управления персоналом Maxima Latvija Райтис Апинис считает, что зарплаты в этой сети магазинов соответствуют ситуации в отрасли. За последние семь лет зарплаты работников Maxima повышались каждый год. В этом году часовой тариф кассиров, продавцов, работников зала и консультантов вырастет на 3-13%. Зарплаты руководящих работников будут пересматриваться по результатам прошлого года.

По словам Апиниса, количество работников Maxima в 154 магазинах, двух центрах логистики и интернет-магазине составляет 7 тысяч 500 человек. Больше всего вакансий в столице, в регионах они редки, поэтому предприятие предлагает жителям регионов работать кассирами в Риге, обеспечивая служебную гостиницу и частично компенсируя транспортные расходы.

Коммерческий директор сети Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне рассказала, что сеть работает по принципу франшизы, в которой у каждого партнера своя политика зарплат. Зарплаты регулярно пересматриваются, но в небольшом сельском магазине, оборот которого за месяц сопоставим с недельным оборотом магазина в столице, нет возможности платить такие же зарплаты, как в большом городе.

«Мы будем рады, если экономика будет развиваться так, что через 2-3 года продавцам в любом населенном пункте Латвии можно было бы платить тысячу евро, но реальные фискальные данные заставляют быть осторожными. Важно понять, что размер зарплаты — это экономически обоснованная величина», — сказала Вартукаптейне.

По ее словам, сеть Elvi также ощущает нехватку работников, в основном в крупных городах.