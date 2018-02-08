По его словам, все указывает на то, что придаваться любовным утехам и прочей романтике в этот день нельзя.
“14 февраля имеется 4 неудачных показателя
1) 29 лунный день – сексу категорически НЕТ!
2) 15 февраля – затмение
3) Конфликт Венеры с Сатурном: холод в отношениях, отказы, неудачные долгосрочные отношения, если они начались в это время
4) Луна в конфликте с Юпитером: обещанное не будет исполнено
Таким образом, любовные утехи лучше оставить на другое время!”, — считает он.
Астролог рекомендует подобрать для романтики день получше – когда будет более благоприятный фон.
астрологи - самые большие вруны! а астрология - лженаука(доказано учёными всего мира!)« ответить