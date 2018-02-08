Латвийский астролог: 14 февраля этого года – сексу категорически НЕТ!(1)

Лента новостей
Просто любовь Помощник Путина нашел «ни фига» не зарабатывающих деньги в «Роскосмосе» Домбровскис без ума от экономического роста в Латвии Профессор: России выгодны национальные партии Латвии Деньги плати! Латвийцев хотят штрафовать за «пиратский» просмотр ТВ Синичкино предсказание Невзоров: Россией правят власовцы. Вам охота быть с ними? Посол Колотило СМИ: Дэвид Боуи был сексуально одержим Микки Джаггером
Eще в разделе
Невзоров: Россией правят власовцы. Вам охота быть с ними? СМИ: Дэвид Боуи был сексуально одержим Микки Джаггером Дьякон Кураев уличил РПЦ: геям — ничего, трансгендерам — всё! Скандал в США: воспитательниц поймали на удалении моноброви у детей Бывшая первая леди: суммы, которые я тратила на одно платье, теперь коплю месяцами
Виталий Вавилкин
20:10 07.02.2018
Lifenews / Любовь и секс

Астролог Кристап Банкис поделился своим не слишком приятным прогнозом на 14 февраля – день всех влюбленных.

По его словам, все указывает на то, что придаваться любовным утехам и прочей романтике в этот день нельзя.

 

“14 февраля имеется 4 неудачных показателя

1) 29 лунный день – сексу категорически НЕТ!

2) 15 февраля – затмение

3) Конфликт Венеры с Сатурном: холод в отношениях, отказы, неудачные долгосрочные отношения, если они начались в это время

4) Луна в конфликте с Юпитером: обещанное не будет исполнено

 

Таким образом, любовные утехи лучше оставить на другое время!”, — считает он.

 

Астролог рекомендует подобрать для романтики день получше – когда будет более благоприятный фон.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
влюблённый 20:27 07:02:2018

астрологи - самые большие вруны! а астрология - лженаука(доказано учёными всего мира!)

« ответить

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV