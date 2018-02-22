LETA

Руководство банка положительно оценивает решение Европейского Центрального банка установить ограничения на платежи ABLV, сообщает ТАСС.

Латвийский банк ABLV после введения некоторых ограничений по финансовым операциям в связи с заявлением минфина США о возможном отмывании банком денег за последние дни выдал вкладчикам порядка €600 млн. Об этом в понедельник на пресс— конференции сообщил председатель правления банка Эрнестс Бернис.

«Около €600 миллионов», — сказал он, отвечая на вопрос, какая сумма была выдана банком с 13 февраля, когда минфин США заявил о возможном участии ABLV в отмывании денег, и до 18 февраля, цитирует ТАСС. Скорее всего, к 21 февраля сумма выданных банком денег вкладчикам превысила цифру в 600 миллионов евро. Так, накануне Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) призвала Банк Латвии выделить дополнительный чрезвычайный транш для ABLV Bank. Банк Латвии просит рассмотреть этот вопрос на совещании постоянной рабочей группы по управлению финансовыми кризисами, которой руководит министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Напомним, латвийская спецслужба «Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией» (БПБК) Латвии ранее заявила о начале проверки информации, обнародованной Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями vинфина США, о том, что банк ABLV мог принимать участие в отмывании денег и поддержке терроризма. В частности, по утверждению ведомства, банк вел «сделки с отдельно обозначенными ООН организациями, участвовавшими в закупке или экспорте баллистических ракет КНДР». ABLV также обвиняют в обслуживании счетов коррумпированных лиц.

КРФК Латвии, исходя из инструкций ЕЦБ, приняла решение с 19 февраля установить для ABLV платежные ограничения на дебетовые операции клиентов. Для стабилизации финансового положения ABLV обратился к Банку Латвии с просьбой выдать заем в размере 480 млн евро под залог части имеющихся в его распоряжении ценных бумаг. Центробанк страны со своей стороны уже предоставил ABLV первый чрезвычайный кредит на сумму €97,5 млн.