Чемпионом Европы Расторгуев стал второй раз в своей спортивной карьере.
В 2014 году он завоевал золотую медаль чемпионата Европы на 20-километровой индивидуальной дистанции и бронзовую — в 10-километровом спринте.
Отметим, что биатлонисту за первое место на чемпионате Европы полагается денежная награда в размере до 14,229 тыс. евро.
Это предусмотрено правилами о порядке присвоения денежных наград за выдающиеся достижения в спорте.
По закону о спорте спортивная федерация должна до 15 октября текущего года подать в Министерство образования и науки заявление о достижениях претендента на получение денежной награды.
Молодца!----так держать!!!====всегда болею за Андрея!« ответить
Мы все рады, очень рады за Андрея, он наш, русской парень« ответить
Место рождения: Алуксне, Латвийская ССР, СССР
По закону о спорте спортивная федерация должна до 15 октября текущего года подать в Министерство образования и науки заявление о достижениях претендента на получение денежной награды./ -Андрей не успел еще обрадоваться первому месту, а федерация уже кошелёк готовит« ответить