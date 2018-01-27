Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев стал чемпионом Европы в спринте(3)

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Виталий Вавилкин
16:16 26.01.2018
Спорт / Спортсмены

Лучший латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в пятницу в Италии стал чемпионом Европы в 10-километровом спринте.

Чемпионом Европы Расторгуев стал второй раз в своей спортивной карьере.

 

В 2014 году он завоевал золотую медаль чемпионата Европы на 20-километровой индивидуальной дистанции и бронзовую — в 10-километровом спринте.

 

Отметим, что биатлонисту за первое место на чемпионате Европы полагается денежная награда в размере до 14,229 тыс. евро.

 

Это предусмотрено правилами о порядке присвоения денежных наград за выдающиеся достижения в спорте.

 

По закону о спорте спортивная федерация должна до 15 октября текущего года подать в Министерство образования и науки заявление о достижениях претендента на получение денежной награды.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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10 дюймов 16:21 26:01:2018

Молодца!----так держать!!!====всегда болею за Андрея!

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CCCP 18:05 26:01:2018

Мы все рады, очень рады за Андрея, он наш, русской парень
Место рождения: Алуксне, Латвийская ССР, СССР

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Б.С.Н. 19:11 26:01:2018

По закону о спорте спортивная федерация должна до 15 октября текущего года подать в Министерство образования и науки заявление о достижениях претендента на получение денежной награды./ -Андрей не успел еще обрадоваться первому месту, а федерация уже кошелёк готовит

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Мнение
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Павел Кириллов
26.01.2018

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