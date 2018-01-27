Лучший латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в пятницу в Италии стал чемпионом Европы в 10-километровом спринте.

Чемпионом Европы Расторгуев стал второй раз в своей спортивной карьере.

В 2014 году он завоевал золотую медаль чемпионата Европы на 20-километровой индивидуальной дистанции и бронзовую — в 10-километровом спринте.

Отметим, что биатлонисту за первое место на чемпионате Европы полагается денежная награда в размере до 14,229 тыс. евро.

Это предусмотрено правилами о порядке присвоения денежных наград за выдающиеся достижения в спорте.

По закону о спорте спортивная федерация должна до 15 октября текущего года подать в Министерство образования и науки заявление о достижениях претендента на получение денежной награды.