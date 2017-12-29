Пример жителя нашей страны стал прецедентом, запрещающим отныне английским властям высылать из страны граждан ЕС, не имеющих постоянного места жительства на территории Великобритании.
По словам правозащитников, после выхода Великобритании из ЕС отношение к жителям Восточной Европы заметно ухудшилось. За последний год из страны были высланы 5000 человек, не сумевших доказать наличие постоянного места жительства.
Благотворительные организации многократно указывали на сложности, с которым приходится сталкиваться отдельным гражданам ЕС в Англии, однако службу миграции это не останавливало.
Ситуацию изменил пример латвийского бездомного Гунара Герецкиса, который при помощи тех же организаций, собравших на юридическую помощь 7000 фунтов, сумел в суде доказать незаконность подобных депортаций.
Победу латвийца над британской системой, произошедшую перед Рождеством, уже сейчас называют исторической, поскольку после этого ни один человек не сможет быть депортирован из страны на основании отсутствия прописки.
Вот это демократия . А то что в рашке , это каменный век« ответить
Супер! Бомжы всего мира, срочно валите в Лондон! Захватите с собой, геев, убийц, воров, наркоманов и насильников.« ответить
statja dlja teh kto esce somnevaetsa ehatj ili net. malo li poterjaet tam rabotu i vigonit obratno v Latviju.« ответить
statja ctob podbodritj - mol ne boites, ne kto vas ot tuda ne vigonit, mozete uezzatj smelo.
Вот это и есть настоящий, истинный латыш-патриот, которого колом на Родину-Латвию обратно не загонишь.« ответить
Институт придумал "сказку" вот для таких Гунарсов, - мол тебя ждут, возвращайтесь.
А он возьми и создай прецедент, чтобы даже колом вышибить его с туманного Альбиона было нельзя.
Ура! Наши бомжи нагибают!! Мы гордимся нашими бомжами!!« ответить
Латвийский бомж в Лондоне =============Латвии есть чем гордится....бомжами,которых домой, на родину не заманишь....В ,,гостях,, на улице лучше, что дома........разницы нет« ответить
на основании отсутствия прописки.« ответить
=== v Anglii net propiski. oni daze takoe slovo ne znaet. eto vam ne SSSR s sistemoi propisok.
после выхода Великобритании из ЕС отношение к жителям Восточной Европы заметно ухудшилось« ответить
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statja buduscego.
poka cto Britanija ne kuda esce ne visla i lish tolko sobiraetsa vihoditj iz ES.