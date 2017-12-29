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Латвийский бездомный в Лондоне, которому из-за строго уличного образа жизни грозила депортация на родину, победил в суде британское МВД.

Пример жителя нашей страны стал прецедентом, запрещающим отныне английским властям высылать из страны граждан ЕС, не имеющих постоянного места жительства на территории Великобритании.

По словам правозащитников, после выхода Великобритании из ЕС отношение к жителям Восточной Европы заметно ухудшилось. За последний год из страны были высланы 5000 человек, не сумевших доказать наличие постоянного места жительства.

Благотворительные организации многократно указывали на сложности, с которым приходится сталкиваться отдельным гражданам ЕС в Англии, однако службу миграции это не останавливало.

Ситуацию изменил пример латвийского бездомного Гунара Герецкиса, который при помощи тех же организаций, собравших на юридическую помощь 7000 фунтов, сумел в суде доказать незаконность подобных депортаций.

Победу латвийца над британской системой, произошедшую перед Рождеством, уже сейчас называют исторической, поскольку после этого ни один человек не сможет быть депортирован из страны на основании отсутствия прописки.