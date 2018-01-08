Дайрису отдали деньги 80 женщин!

Случай дамского угодника Дайриса (он же Дайнис, он же Мартиньш), который втирался к женщинам в доверие и вымогал у них деньги, в Латвии не единственный, хотя и поражает своими масштабами, рассказали в госполиции. Чтобы не попасться на удочку сомнительного кавалера, специалисты среди прочих рекомендаций дают и такую: если переводить деньги, то только на счет, сообщает Latvijas Radio.

Ремонт и романтика

Женщина (назовем ее Анной) рассказала журналистке Светлане Гинтер о Дайрисе, который взялся отремонтировать крышу ее дома, однако параллельно собирал данные о жизни женщины, а также предлагал ей романтические отношения. Клиентка дала мастеру аванс за ремонт, так и оставшийся незаконченным. Интерес Дайриса к частной жизни Анны заставил ее узнать о работнике побольше — так и вскрылась масштабная афера.

Потерпевшие женщины поделились, что одними ремонтами крыш и фасадов арестованный не ограничивался: ведь он — страстный игрок, авансов не хватало, а на азартные игры надо было где–то брать деньги.

На сайтах знакомств Дайрис искал одиноких женщин с квартирой. Оценивал их пристрастия и вкусы, после чего начинал активно обрабатывать избранниц, подключая все свое мужское обаяние.

«Альфонс! Обещал девушкам жениться, руку и сердце, все прочее… Вымогались большие деньги. И таких девушек очень много. На данный момент — около 80. Это молодые женщины с образованием… Так что он хороший психолог. Плюс он шантажировал судом, что у него есть много знакомых чиновников и даже прокурор», — ранее рассказала помощница полиции Диана Буковска.

Анна разыскала других девушек, с которыми Дайрис начал романтические отношения. История была одинаковая: сперва мужчина оказывал женщинам возрастом от 18 до 50 лет внимание, а потом просил деньги. Многие давали — и даже брали для этого «быстрые» кредиты. В ответ на просьбу вернуть долг мужчина угрожал. Если кому–то удавалось сильнее надавить, заем Дайрис возвращал — но брал эти деньги у других жертв.

«Использовал такой метод: сначала женщине рассказывал, как ее любит, что она лучшая, и потом пропадал на пару дней. Через какое–то время, когда женщина начинала интересоваться, что произошло, он говорил: у меня проблемы, их можно легко решить, если ты мне дашь денег так и так. Женщина хотела помочь и сразу давала деньги, а потом второй, третий раз — это бесконечный процесс», — добавила Гинтер.

Снова на свободе

Подозреваемый более трех месяцев находился под арестом, но недавно одна из пострадавших увидела его на свободе — в самом центре столицы. Заместитель начальника Земгальского отдела криминальной полиции Риги Мария Авксентюк подтвердила: подозреваемого выпустили — под надзор полиции. Доказательства собраны, и мера пресечения ему изменена — по решению суда.

Более четырех лет подозреваемый выдавал себя за мастера по ремонту крыш и брал у клиентов авансы, но вместо того, чтобы выполнять ремонтные работы, исчезал. Хотя даже заключал с клиентами договоры — не на себя.

Одна из жертв Дайриса — пенсионерка Янина. В августе прошлого года во дворе своего дома в Гауе Царникавского края она поговорила с мужчиной, назвавшимся Дайнисом. Молодой человек обещал починить трубу, сделать подоконники и замостить двор. Работник говорил, что уже сделал ремонт соседям пенсионерки — и они довольны.

Дайрис сразу попросил деньги на материалы. Забрал их, но ремонт так и не сделал.

Когда работник исчез и перестал отвечать на звонки, Янина обратилась в полицию.

«Мы уже заплатили 980 евро и попрощались с ними. Когда начали дело, я была так рада, чтобы хотя бы другие люди не попались. Я была такой глупой. Я попалась, не надо было близко подпускать».

Парень молчит

Первые заявления полиция получила еще в 2016 году. Когда о Дайрисе заговорили СМИ, обращений стало больше.

Авксентюк рассказала, что процессы идут почти во всех полицейских участках Риги и окрестностей. «Он жертв искал сам, ездил по частным домам. Заходил во дворы, находил хозяев, сам говорил и предлагал сделать. Разные люди были. Когда он с ними говорил, люди не подозревали, что из этого можно сделать мошенничество. Были и начальные работы — покупка материалов, ничего не свидетельствовало, что собирается обмануть».

В делах, которые расследует Авксентюк — на ее столе 10 заявлений, людей обманули на 36 000 евро. С учетом того, что процессы идут и в других участках, общая сумма значительно выше. Сотрудница полиции рассказала, что

31–летний мужчина нигде не работает: его хлеб — мошенничество.

Со следствием Дайрис не сотрудничает, использует данное законом право не свидетельствовать. Однако полиции известно, что полученные деньги он тратил в казино.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.