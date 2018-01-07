Вначале латвийские бобслеисты были четвертыми, но поднялись на одно место после дисквалификации экипажа немца Нико Вальтера.
Экипаж Угиса Жалимса и Яниса Янсонса занял 12-е место, а травмированный Оскар Мелбардис и Даумант Дрейшкенс — 21-е место.
Этот этап Кубка мира был предпоследним, на котором бобслеисты борются за путевки на Олимпийские игры. Правила отбора на Олимпиаду в Пхенчхане предусматривают, что по три экипажа-двойки и четверки на Олимпиаду смогут отправить три лучших сборных. Латвия также надеялась участвовать в Олимпийских играх в полном составе, однако в настоящее время разрыв между третьими экипажами Латвии и Канады — Жалимсом и Ником Полоньято, который в субботу был четвертым, составляет 217 очков, и их можно отыграть только победой на следующем этапе при условии, что соперники очков не получат.
Олимпийская квалификация завершится на следующей неделе, когда на швейцарском курорте Санкт-Мориц пройдет седьмой этап Кубка мира.
Победу на шестом этапе одержал канадец Джастин Крипс, вторым был экипаж Франческо Фридриха из Германии, а третьим — экипаж Нико Вальтера, который позже был дисквалифицирован.
Жаль, что канадцев, которые четвёртые , нельзя дисквалифицировать. А то бы мы Ух !!!« ответить
Жаль, что в каждой стране не могут русские мочу менять, а то бы всё золото мира висело на православных яйцах« ответить
что тебе моСК нельзя поменять. Так и в мир иной будешь отходить в мыслях о русских, вместо того, чтобы подумать о свой никчемной жизни.« ответить