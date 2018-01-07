Латвийский экипаж занял третье место на этапе Кубка мира по бобслею(3)

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Владимир Бучельников
10:19 07.01.2018
Спорт / Спортсмены

Латвийский экипаж Оскара Киберманиса и Матиса Микниса в субботу на трассе в Альтенберге (Германия) занял третье место на шестом этапе Кубка мира.

Вначале латвийские бобслеисты были четвертыми, но поднялись на одно место после дисквалификации экипажа немца Нико Вальтера.

 

Экипаж Угиса Жалимса и Яниса Янсонса занял 12-е место, а травмированный Оскар Мелбардис и Даумант Дрейшкенс — 21-е место.

 

Этот этап Кубка мира был предпоследним, на котором бобслеисты борются за путевки на Олимпийские игры. Правила отбора на Олимпиаду в Пхенчхане предусматривают, что по три экипажа-двойки и четверки на Олимпиаду смогут отправить три лучших сборных. Латвия также надеялась участвовать в Олимпийских играх в полном составе, однако в настоящее время разрыв между третьими экипажами Латвии и Канады — Жалимсом и Ником Полоньято, который в субботу был четвертым, составляет 217 очков, и их можно отыграть только победой на следующем этапе при условии, что соперники очков не получат.

 

Олимпийская квалификация завершится на следующей неделе, когда на швейцарском курорте Санкт-Мориц пройдет седьмой этап Кубка мира.

 

Победу на шестом этапе одержал канадец Джастин Крипс, вторым был экипаж Франческо Фридриха из Германии, а третьим — экипаж Нико Вальтера, который позже был дисквалифицирован.

LETA / Фото LETA
Комментарии (3)
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Ндя... 10:31 07:01:2018

Жаль, что канадцев, которые четвёртые , нельзя дисквалифицировать. А то бы мы Ух !!!

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П у т и н 10:39 07:01:2018

Жаль, что в каждой стране не могут русские мочу менять, а то бы всё золото мира висело на православных яйцах

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Жаль, 10:53 07:01:2018

что тебе моСК нельзя поменять. Так и в мир иной будешь отходить в мыслях о русских, вместо того, чтобы подумать о свой никчемной жизни.

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