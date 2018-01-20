Латвийский фигурист остался в шаге от медали чемпионата Европы (+ВИДЕО)(2)

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Виталий Вавилкин
10:30 20.01.2018
Спорт

Денис Васильев повторил лучший результат в истории фигурного катания, заняв в пятницу 19 января четвертое место на чемпионате Европы-2018 в Москве.

После короткой программы у мужчин-одиночников латвийский фигурист занимал третью строчку, уступая только россиянину Дмитрию Алиеву и фавориту соревнований, двухкратному чемпиону мира испанцу Хавьеру Фернандесу.

 

В произвольной программе Васильев блестяще начал с каскада из тройного акселя и тройного тулупа, продолжил еще одним удачным тройным акселем, а потом впервые попытался исполнить на официальных соревнованиях четверной (тулуп), но неудачно. Впрочем, базовая стоимость четверных прыжков намного выше тройных, так что даже неудача не сильно отразилась на общей оценке, но и существенно повысить ее фигуристу из Латвии не удалось.

 

Дальше Васильеву удался тройной риттбергер и еще один каскад из лутца, риттбергера и сальхова, за которыми последовала еще одна комбинация из двойного акселя и тулупа. В заключении программы были — тройной флип и не совсем чистый тройной лутц.

 

Скольжение у Васильева было как всегда легкое, вращения и дорожки близки к идеальным, а посему итоговая сумма от судей – 158,41 балла — стала новым персональным и одновременно национальным рекордом Васильева. Пусть всего на 12 сотых выше прежнего достижения, но выше.

Однако всех этих стараний Дениса не хватило для завоевания медали. В произвольной программе его результат оказался пятым среди всех 24-х финалистов, а по сумме выступления Васильев стал четвертым. От третьего места, занятого россиянином Михаилом Колядой, латвийца отделило довольно много – 15 баллов.

 

Тем не менее, для 18-летнего фигуриста из Даугавпилса это самый высокий результат во взрослых соревнованиях такого уровня и повторение лучшего до сих пор выступления представителей Латвии на чемпионатах Европы (в 2016 году Ангелина Кучвальская также финишировала четвертой). К тому же, налицо прогресс в выступлении Васильева: в 2016 году он занял на ЧЕ 12-е место, в прошлом году был седьмым, а теперь уже встал в очередь за медалями.

Чемпионским титулом шестой раз подряд завладел испанец Хавьер Фернандес, вице-чемпионом впервые стал россиянин Дмитрий Алиев.

 

В пятницу в Москве начались соревнования и у танцевальных пар, где Латвию представляли 19-летняя Аурелия Иполито и 23-летний Малкольм Джонс. Аурелия родилась в Великобритании, но имеет латвийский паспорт, у ее партнера из Канады такового нет, что не запрещает выступать им под одним флагом. В данном случае под латвийским. Правда, сюрприза тут не было. За свою короткую программу они заработали 37,47 балла, что ниже даже их персонального рекорда.

С таким результатом в Москве им удалось опередить только один дуэт (из Швеции) и с 29 итоговым местом никакой речи о продолжении борьбы быть не могло.

 

Чемпионат Европы-2018 завершается в субботу, 20 января, когда медали разыграют женщины-одиночницы и танцевальные пары. На воскресенье предусмотрены показательные выступления лучших фигуристов турнира.

 

Sputnik / Фото
Комментарии (2)
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CCCP 11:52 20:01:2018

Жаль что Васильев, Русский Латыш пролетел мимо медали. Видимо тренера слабые, подготовка не на уровне а может просто напросто питание не соответствует нормам? Может стоит задуматься и мигрировать?

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ваня 11:53 20:01:2018

Денис Васильев или Денисс Васильевс?

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (5)