Латвийский фигурист Васильев с личным рекордом вышел в лидеры чемпионата Европы(2)

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Sputnik/Scanpix/LETA
Виталий Вавилкин
17:50 17.01.2018
Спорт / Спортсмены

Талантливый латвийский фигурист Денис Васильев, который в феврале представит Латвию на Олимпийских играх, сегодня уже успел блеснуть в Москве, поставив личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы, где занял третье место.

Васильев откатал программу без видимых ошибок и судьи выставили ему 85,11 очков, что на тот момент сделало его лидером.

 

Увы, но в итоге латвийца обошли два фигуриста из последней группы – титулованный испанец Хавьер Фернандес и одногодка Васильева Дмитрий Алиев из России.

 

Отметим, что до этого рекорд латвийского фигуриста составлял 82,44 очка, которые он получил на «Grand Prix» в Москве.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
СССР 18:15 17:01:2018

Молодец Васильева! Красава а не фигуристка!

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Profile_default
Что значит без видимых ошибок? 23:05 17:01:2018

Откатал прекрасно! Абсолютно чисто! Это успех!

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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