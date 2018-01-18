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Талантливый латвийский фигурист Денис Васильев, который в феврале представит Латвию на Олимпийских играх, сегодня уже успел блеснуть в Москве, поставив личный рекорд в короткой программе на чемпионате Европы, где занял третье место.

Васильев откатал программу без видимых ошибок и судьи выставили ему 85,11 очков, что на тот момент сделало его лидером.

Увы, но в итоге латвийца обошли два фигуриста из последней группы – титулованный испанец Хавьер Фернандес и одногодка Васильева Дмитрий Алиев из России.

Отметим, что до этого рекорд латвийского фигуриста составлял 82,44 очка, которые он получил на «Grand Prix» в Москве.