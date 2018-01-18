Васильев откатал программу без видимых ошибок и судьи выставили ему 85,11 очков, что на тот момент сделало его лидером.
Увы, но в итоге латвийца обошли два фигуриста из последней группы – титулованный испанец Хавьер Фернандес и одногодка Васильева Дмитрий Алиев из России.
Отметим, что до этого рекорд латвийского фигуриста составлял 82,44 очка, которые он получил на «Grand Prix» в Москве.
Молодец Васильева! Красава а не фигуристка!« ответить
Откатал прекрасно! Абсолютно чисто! Это успех!« ответить