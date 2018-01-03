Латвийский гимн запретят исполнять в стиле рэп

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Владимир Бучельников
20:22 03.01.2018
Lifenews / Интересно

Гимн Латвии «Dievs, svētī Latviju!» следует исполнять с особым вниманием к качеству исполнения, а аранжировки в стилях рэп и джаз следует запретить. Такое заключение было вынесено консилиумом экспертов в ходе собрания в Академии наук Латвии, пишет Nra.lv.

Кроме того, специалисты выдвинули определенные требования к тональности исполнения. В частности, для хора с сопровождением советуется выбирать тональность ля бемоль мажор. В свою очередь, если гимн поет один человек, то рекомендуемая тональность — ре мажор.

 

Также объявлен и рекомендуемый темп исполнения — 96 ударов в минуту. Слишком быстро исполнять столь важную для Латвии композицию не советуется, отметил консилиум.

 

Заключение экспертов носит рекомендационный характер, однако они настаивают, что эти идеи стоит прописать в латвийском законодательстве.

 

«Гимн — это государственный символ, а к государственным символам следует относиться с большим почтением. Нормативное регулирование гимна уже сейчас правильное, но все это не слишком хорошо исполняется на практике. То есть при исполнении гимна есть ошибки и неточности. У этого есть два важных последствия. Во-первых, гимн уродуется. Во-вторых, гимн исполняют хоры, которые также перенимают неверную манеру пения», — заявила глава отдела гуманитарных и социальных наук Академии наук Райта Карните.

 

Напомним, ранее Карните заявила о том, что исполнения гимна соло должно быть запрещено.

mixnews.lv / Фото
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