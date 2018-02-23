Латвийский конькобежец Харалд Силов на 1000-метровой дистанции в Пхенчхане занял 15-е место(1)

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Виталий Вавилкин
17:15 23.02.2018
Спорт / Спортсмены

Латвийский конькобежец Харалд Силов в пятницу на Олимпиаде в Пхенчхане на 1000-метровой дистанции занял 15-е место.

Силов пришел к финишу за 1 минуту 9,50 секунды, на две секунды отстав от принадлежащего ему рекорда Латвии (1:07,47) и на полторы секунды — от своего лучшего результата нынешнего сезона (1:08,01).

 

В соревнованиях на 1000-метровой дистанции участвовали 36 конькобежцев.

 

Олимпийским чемпионом на этой дистанции стал нидерландский конькобежец Кьелд Нейс, серебряным призером — норвежец Ховард Лоренцен, бронзовым — кореец Ким Теюн.

 

Ранее на 1500-метровой дистанции Силов занял 4-е место.

 

Олимпиада в Пхенчхане — третья в спортивной карьере Силова.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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Петя 19:21 23:02:2018

Ничего, патриотс в него все равно верит.

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Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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