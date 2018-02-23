Латвийский конькобежец Харалд Силов в пятницу на Олимпиаде в Пхенчхане на 1000-метровой дистанции занял 15-е место.

Силов пришел к финишу за 1 минуту 9,50 секунды, на две секунды отстав от принадлежащего ему рекорда Латвии (1:07,47) и на полторы секунды — от своего лучшего результата нынешнего сезона (1:08,01).

В соревнованиях на 1000-метровой дистанции участвовали 36 конькобежцев.

Олимпийским чемпионом на этой дистанции стал нидерландский конькобежец Кьелд Нейс, серебряным призером — норвежец Ховард Лоренцен, бронзовым — кореец Ким Теюн.

Ранее на 1500-метровой дистанции Силов занял 4-е место.

Олимпиада в Пхенчхане — третья в спортивной карьере Силова.