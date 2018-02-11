Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер финишировал первым в мужском скиатлоне (15 км классическим ходом и 15 км коньковым ходом) на Олимпиаде в Пхенчхане. Планировалось, что в скиатлоне примет участие латвийский лыжник Индулис Бикше, но он решил не стартовать в воскресенье.

Время победителя Крюгера – 1 час 16 минут 20 секунд.

Второе и третье места заняли его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю (8 секунд отставания) и Ханс Кристер Холунн (9,9 секунд) соответственно.

Сейчас это самое большое достижение Крюгера за всю карьеру. В середине декабря он первый раз победил на соревнованиях Кубка мира.

Изначально планировалось, что в скиатлоне примет участие латвийский лыжник Индулис Бикше, но он решил не стартовать в воскресенье.