Латвийский лыжник пропустил скиатлон(3)

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Владимир Бучельников
13:17 11.02.2018
Спорт / Спортсмены

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер финишировал первым в мужском скиатлоне (15 км классическим ходом и 15 км коньковым ходом) на Олимпиаде в Пхенчхане. Планировалось, что в скиатлоне примет участие латвийский лыжник Индулис Бикше, но он решил не стартовать в воскресенье.

Время победителя Крюгера – 1 час 16 минут 20 секунд.

 

Второе и третье места заняли его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю (8 секунд отставания) и Ханс Кристер Холунн (9,9 секунд) соответственно.

 

Сейчас это самое большое достижение Крюгера за всю карьеру. В середине декабря он первый раз победил на соревнованиях Кубка мира.

 

Изначально планировалось, что в скиатлоне примет участие латвийский лыжник Индулис Бикше, но он решил не стартовать в воскресенье.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (3)
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Решил не стартовать 13:28 11:02:2018

А он че, туда туристом поехал за госсчет?

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Пеца 13:41 11:02:2018

да латыши вообще дрыщи, а не спотрсмены, трус не играет в хоккей, это как раз про них

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Latviešu patriots 14:40 11:02:2018

Не доставили вовремя допинг вот и не участвовал!!!!

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (17)

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