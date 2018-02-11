Время победителя Крюгера – 1 час 16 минут 20 секунд.
Второе и третье места заняли его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю (8 секунд отставания) и Ханс Кристер Холунн (9,9 секунд) соответственно.
Сейчас это самое большое достижение Крюгера за всю карьеру. В середине декабря он первый раз победил на соревнованиях Кубка мира.
Изначально планировалось, что в скиатлоне примет участие латвийский лыжник Индулис Бикше, но он решил не стартовать в воскресенье.
А он че, туда туристом поехал за госсчет?« ответить
да латыши вообще дрыщи, а не спотрсмены, трус не играет в хоккей, это как раз про них« ответить
Не доставили вовремя допинг вот и не участвовал!!!!« ответить