Член правления Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) Раймонд Лейниекс-Пуке в пятницу обратился в Полицию безопасности (ПБ) с просьбой начать уголовный процесс о внедрении системы электронного здравоохранения (СЭЗ).

Как политик сообщил агентству ЛЕТА, в своем заявлении он указал на то, что уже с первых дней в работе системы наблюдаются обширные сбои. Это, по мнению Лейниекса-Пуке, создает угрозу для общества, потому что своевременно не выписанный рецепт и вовремя не приобретенное лекарство могут привести к резкому ухудшению здоровья и даже смерти человека.

По мнению представителя ЛСДРП, плохо разработанный проект, на который было выделено крупное финансирование, и обязательное требование к врачам пользоваться практически не работающей системой следует расценивать «как вредительство для всего здравоохранения и народа, потому что медицинскими услугами более или менее пользуются все жители».

Лейниекс-Пуке считает, что к виновным должна быть применена 89-я статья Уголовного закона о вредительстве, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без нее.

СЭЗ должна обязательно использоваться медиками с 1 января. В дальнейшем рецепты и больничные листы должны выписываться только в электронном виде. Уже в первые дни в работе СЭЗ возникли многочисленные проблемы, о чем сообщали многие медицинские учреждения, семейные врачи и аптеки.