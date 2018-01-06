Как политик сообщил агентству ЛЕТА, в своем заявлении он указал на то, что уже с первых дней в работе системы наблюдаются обширные сбои. Это, по мнению Лейниекса-Пуке, создает угрозу для общества, потому что своевременно не выписанный рецепт и вовремя не приобретенное лекарство могут привести к резкому ухудшению здоровья и даже смерти человека.
По мнению представителя ЛСДРП, плохо разработанный проект, на который было выделено крупное финансирование, и обязательное требование к врачам пользоваться практически не работающей системой следует расценивать «как вредительство для всего здравоохранения и народа, потому что медицинскими услугами более или менее пользуются все жители».
Лейниекс-Пуке считает, что к виновным должна быть применена 89-я статья Уголовного закона о вредительстве, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без нее.
СЭЗ должна обязательно использоваться медиками с 1 января. В дальнейшем рецепты и больничные листы должны выписываться только в электронном виде. Уже в первые дни в работе СЭЗ возникли многочисленные проблемы, о чем сообщали многие медицинские учреждения, семейные врачи и аптеки.
Поддерживаю, молодец..., вот пока НЕ заседаешь в сейме ВСЁ БУКВАЛЬНО понимаешь и правильно оцениваешь, как только попадают туда на госкормление, так что-то с ними происходит..?!! Там же понятно, почему такой бардак, у них , правящих одна схема , как тырить бабки: это замутить и на хрен не нужный проект, выделить побольше бабок и в виде откатов, разделить по своим карманам, а там трава не расти, и так вот уже 27 лет они дербанят госбюджет, потому такие нищие пенсии, инвалидные и детские!!« ответить
судить ворюг и хапуг!« ответить
у ПБ фунции политохранки, типа этот депутан решил на этом заработать у своего сельского лохтората бонусы, надо было написать санте ?« ответить