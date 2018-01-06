Латвийский политик обратился в ПБ: виновные за бардак с э-здоровьем должны быть в тюрьме(3)

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Виталий Вавилкин
14:44 06.01.2018
Политика

Член правления Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) Раймонд Лейниекс-Пуке в пятницу обратился в Полицию безопасности (ПБ) с просьбой начать уголовный процесс о внедрении системы электронного здравоохранения (СЭЗ).

Как политик сообщил агентству ЛЕТА, в своем заявлении он указал на то, что уже с первых дней в работе системы наблюдаются обширные сбои. Это, по мнению Лейниекса-Пуке, создает угрозу для общества, потому что своевременно не выписанный рецепт и вовремя не приобретенное лекарство могут привести к резкому ухудшению здоровья и даже смерти человека.

 

По мнению представителя ЛСДРП, плохо разработанный проект, на который было выделено крупное финансирование, и обязательное требование к врачам пользоваться практически не работающей системой следует расценивать «как вредительство для всего здравоохранения и народа, потому что медицинскими услугами более или менее пользуются все жители».

 

Лейниекс-Пуке считает, что к виновным должна быть применена 89-я статья Уголовного закона о вредительстве, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без нее.

 

СЭЗ должна обязательно использоваться медиками с 1 января. В дальнейшем рецепты и больничные листы должны выписываться только в электронном виде. Уже в первые дни в работе СЭЗ возникли многочисленные проблемы, о чем сообщали многие медицинские учреждения, семейные врачи и аптеки.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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Забар 16:10 06:01:2018

Поддерживаю, молодец..., вот пока НЕ заседаешь в сейме ВСЁ БУКВАЛЬНО понимаешь и правильно оцениваешь, как только попадают туда на госкормление, так что-то с ними происходит..?!! Там же понятно, почему такой бардак, у них , правящих одна схема , как тырить бабки: это замутить и на хрен не нужный проект, выделить побольше бабок и в виде откатов, разделить по своим карманам, а там трава не расти, и так вот уже 27 лет они дербанят госбюджет, потому такие нищие пенсии, инвалидные и детские!!

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ин-на 17:41 06:01:2018

судить ворюг и хапуг!

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не по адресу 20:34 06:01:2018

у ПБ фунции политохранки, типа этот депутан решил на этом заработать у своего сельского лохтората бонусы, надо было написать санте ?

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