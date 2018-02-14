«Как приготовить Саакашвили? Рецепт прост», — раскрывает секрет латвийский политолог Михаэль Шейтельман, находящийся в Киеве.

«Как приготовить Саакашвили? Рецепт прост. Сначала надо поймать Саакашвили. Лучше всего Саакашвили ловится на хачапури. Поэтому лрикармливать его нужно в каком нибудь грузинском ресторане. Затем подсекаете и вытаскиваете. Вытащить Саакашвили непросто. Для этого нужен как минимум взвод ОМОНа. Оно и понятно — Саакашвили — крупная рыба. Пойманного Саакашвили аккуратно поместите в Польшу. Учтите, что даже из Польши он может сбежать, и тогда вам понадобится новый хачапури и новый грузинский ресторан. Потому что Саакашвили никогда не ловится два раза в одном и том же грузинском ресторане», — пишет латвийский политолог Михаэль Шейтельман у себя в Facebook.

«Когда Саакашвили надежно помещен в Польшу вам может показаться, что Саакашвили уже готов. И тут вам стоит задуматься, к чему именно вы готовите Саакашвили? Если вы заранее не дали себе ответа на этот вопрос, вас могут ждать крупные неприятности. Ведь если вы не знаете, к чему готовите Саакашвили, то кончится всё может тем, что Саакашвили приготовит вас», — заключил политолог.

Напомним, украинскийоппозиционер Михаил Саакашвили был задержан в одном из ресторанов Киева в понедельник, 12 февраля, откуда был депортирован в Польшу.

Саакашвили уже пригрозил украинской власти новым майданом.