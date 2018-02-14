Латвийский политолог: как приготовить Саакашвили?(7)

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Герман Бергер
22:50 13.02.2018
Политика / Политики

«Как приготовить Саакашвили? Рецепт прост», — раскрывает секрет латвийский политолог Михаэль Шейтельман, находящийся в Киеве.

«Как приготовить Саакашвили? Рецепт прост. Сначала надо поймать Саакашвили. Лучше всего Саакашвили ловится на хачапури. Поэтому лрикармливать его нужно в каком нибудь грузинском ресторане. Затем подсекаете и вытаскиваете. Вытащить Саакашвили непросто. Для этого нужен как минимум взвод ОМОНа. Оно и понятно — Саакашвили — крупная рыба. Пойманного Саакашвили аккуратно поместите в Польшу. Учтите, что даже из Польши он может сбежать, и тогда вам понадобится новый хачапури и новый грузинский ресторан. Потому что Саакашвили никогда не ловится два раза в одном и том же грузинском ресторане», — пишет латвийский политолог Михаэль Шейтельман у себя в Facebook.

 

«Когда Саакашвили надежно помещен в Польшу вам может показаться, что Саакашвили уже готов. И тут вам стоит задуматься, к чему именно вы готовите Саакашвили? Если вы заранее не дали себе ответа на этот вопрос, вас могут ждать крупные неприятности. Ведь если вы не знаете, к чему готовите Саакашвили, то кончится всё может тем, что Саакашвили приготовит вас», — заключил политолог.

 

Напомним, украинскийоппозиционер Михаил Саакашвили был задержан в одном из ресторанов Киева в понедельник, 12 февраля, откуда был депортирован в Польшу.

 

Саакашвили уже пригрозил украинской власти новым майданом.

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Комментарии (7)
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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 23:02 13:02:2018

Цирк с конями затянулся на десять+ лет. Вам не кажется, что всех нас держат за лохов с этим Мишкой.

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10 дюймов 23:49 13:02:2018

киевские "шейтельманы" латвийского разлива не имеют градус ибо это уксус!

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dave 00:48 14:02:2018

Изначально,Мишаня поднял,Грузию!Красава.Но потом стал изгоем.Как и все второсортные.

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001 05:56 14:02:2018

Что с ним делать отрубить голова и всего делов, посадить на бочку с порохом , пущай полетает

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Север 09:13 14:02:2018

Да выглядит чисто театр!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)