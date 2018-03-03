Несмотря на это, министр финансов Дана ейзниеце-Озола по сей день считает, что реформа является одним из самых лечших подарков стране к столетию.
“Это как витамины для укрепления нашего народного хозяйства, а также исторический шаг к более сильной и конкурентоспособной Латвии. Это один из самых значимых подарков стране к столетию”, — считает министр.
Впрочем, с данным утверждением согласны далеко не все. Так, вчера на одном из самых популярных магазинов в Ауце появилась табличка со следующим содержанием: “В связи с новой налоговой реформой магазин-кафе “Vēris” с 1 марта прекращает работу”. Местные жители говорят, что в этом году в городе свою работу прекратило уже второе заведение.
В связи с налоговой реформой закрыть надо страну истории "успеха"« ответить
В Риге что не подъезд то кафе. Налоги выноваты?! Клиентуры нет! Правда, 4мошники - сторонники соседа Латвии на востоке будут гавкать как плохо в НЕЗАВИСИМОЙ Латвии. Эй, п.доры вы тупие, что же вы на исторческую невернётесь то?! Да потому, что дыра ваша историческая. Только слабоумный по своей воле поеедет жить в эту дыру.« ответить
Шавки, голос! Гав гав
Молодец! Все правильно.Возьми за щёчку лидинец.« ответить
Мозгошерстов, тыуже погавкал...« ответить
тупорылые дебилы во власти делают все, чтобы они жили лучше, но выходит все наоборот. выродки, сдохните!« ответить
Латыши бегут от латышского нацистского режима, людей нет, ветер гуляет по латышским городам и поселкам, обслуживать некого, а значит любой бизнес обречён на разорение, исправить ситуацию невозможно, ни налоговыми реформами, ничем, латыши растворяются в европе воспитываясь и избавляясь от нацистской латышской исключительности тяжелым трудом , латыши чистя чужие сортиры, медленно превращаются в граждан приютивших их ничтожных латышей стран, искать родину неплохое латышское решение, обнадёживающее.« ответить
Ни цента налогов правящим УБЛЮДКАМ.« ответить
И что же в налоговой реформе его не устроило? Не захотел платить бухгалтеру? Или не захотел поднимать зарплаты до уровня минимальных?« ответить
Когда выбираешь - заплатить бухгалтеру или накормить детей, выбираешь детей.« ответить