Как известно, 1 января вступили в силу поправки в налоговом регулировании. Представители организации бухгалтеров предупреждали, что реформа налогов значительно усложнит жизнь маленьких предприятий и самозанятых людей.

Несмотря на это, министр финансов Дана ейзниеце-Озола по сей день считает, что реформа является одним из самых лечших подарков стране к столетию.

“Это как витамины для укрепления нашего народного хозяйства, а также исторический шаг к более сильной и конкурентоспособной Латвии. Это один из самых значимых подарков стране к столетию”, — считает министр.

Впрочем, с данным утверждением согласны далеко не все. Так, вчера на одном из самых популярных магазинов в Ауце появилась табличка со следующим содержанием: “В связи с новой налоговой реформой магазин-кафе “Vēris” с 1 марта прекращает работу”. Местные жители говорят, что в этом году в городе свою работу прекратило уже второе заведение.