Латвийский предприниматель: в связи с налоговой реформой закрываю магазин(10)

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Виталий Вавилкин
09:30 03.03.2018
Наша Латвия / Социум

Как известно, 1 января вступили в силу поправки в налоговом регулировании. Представители организации бухгалтеров предупреждали, что реформа налогов значительно усложнит жизнь маленьких предприятий и самозанятых людей.

Несмотря на это, министр финансов Дана ейзниеце-Озола по сей день считает, что реформа является одним из самых лечших подарков стране к столетию.

 

“Это как витамины для укрепления нашего народного хозяйства, а также исторический шаг к более сильной и конкурентоспособной Латвии. Это один из самых значимых подарков стране к столетию”, — считает министр.

 

Впрочем, с данным утверждением согласны далеко не все. Так, вчера на одном из самых популярных магазинов в Ауце появилась табличка со следующим содержанием: “В связи с новой налоговой реформой магазин-кафе “Vēris” с 1 марта прекращает работу”. Местные жители говорят, что в этом году в городе свою работу прекратило уже второе заведение.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (10)
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Пророк 09:43 03:03:2018

В связи с налоговой реформой закрыть надо страну истории "успеха"

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Александр Шерстобитов 10:11 03:03:2018

В Риге что не подъезд то кафе. Налоги выноваты?! Клиентуры нет! Правда, 4мошники - сторонники соседа Латвии на востоке будут гавкать как плохо в НЕЗАВИСИМОЙ Латвии. Эй, п.доры вы тупие, что же вы на исторческую невернётесь то?! Да потому, что дыра ваша историческая. Только слабоумный по своей воле поеедет жить в эту дыру.

Шавки, голос! Гав гав

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Александр Филяцевич Шерстобитов 10:32 03:03:2018

Молодец! Все правильно.Возьми за щёчку лидинец.

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Vlad 10:57 03:03:2018

Мозгошерстов, тыуже погавкал...

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ин-на 09:47 03:03:2018

тупорылые дебилы во власти делают все, чтобы они жили лучше, но выходит все наоборот. выродки, сдохните!

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Ivan 09:53 03:03:2018

Латыши бегут от латышского нацистского режима, людей нет, ветер гуляет по латышским городам и поселкам, обслуживать некого, а значит любой бизнес обречён на разорение, исправить ситуацию невозможно, ни налоговыми реформами, ничем, латыши растворяются в европе воспитываясь и избавляясь от нацистской латышской исключительности тяжелым трудом , латыши чистя чужие сортиры, медленно превращаются в граждан приютивших их ничтожных латышей стран, искать родину неплохое латышское решение, обнадёживающее.

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СМЕРШ 09:54 03:03:2018

Ни цента налогов правящим УБЛЮДКАМ.

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Бухгалтер 09:54 03:03:2018

И что же в налоговой реформе его не устроило? Не захотел платить бухгалтеру? Или не захотел поднимать зарплаты до уровня минимальных?

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яя 10:40 03:03:2018

Когда выбираешь - заплатить бухгалтеру или накормить детей, выбираешь детей.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (2)