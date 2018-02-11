Латвийский шорттрекист Пукитис занял 13-е место

В финале B он финишировал четвертым.
Это вторая Олимпиада в спортивной карьере 24-летнего Пукитиса.
Четыре года назад в Сочи он занял на дистанции 1500 метров 15-е место. На чемпионате Европы в середине января Пукитис стал бронзовым призером на дистанции 1000 метров и финишировал седьмым в суперфинале.
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