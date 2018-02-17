Российская сторона просила признать и выполнить в Латвии постановление иностранного суда о долге управляющего «airBaltic» АО «Air Baltic Corporation».
Суд направил свое решение Министерству юстиции, которое отошлет его ответственным российским органам.
Представители «airBaltic» комментарий по судебным процессам и обоснованности отдельных исков не дают.
Требование России связано с некогда принадлежавшим бывшему крупнейшему акционеру «Latvijas Krаjbanka» Владимиру Антонову теперь уже обанкротившимся российским «Инвестбанком», который в марте 2012 года начал три гражданских дела против бывшего акционера «airBaltic» — ООО «Baltijas aviаcijas sistеmas» (BAS) и «airBaltic» как соответчика о взыскании выданного займа в размере 18,4 млн евро, процентов и пени.
Просьбы, касающиеся взыскания долгов с «airBaltic» и BAS, были получены 21 ноября 2017 года.
По информации агентства ЛETA, в случае непризнания этих приговоров Россия может попытаться вернуть долг другими методами, например, арестовав имущество «airBaltic».
В 2016 году российский суд по двум делам принял решение в пользу «Инвестбанка». Суммы этих требований — 2,35 и 11,16 млн евро. «airBaltic» продолжает судопроизводство по оставшимся требуемым «Инвестбанком» суммам, говорится в отчете «airBaltic».
Стокгольмский суд россиянам в помощь!!!----ни разу Латвия не выигрывала "экономические дела" в Стокгольмском международном суде.« ответить
в экономике полные л у з е р ы. Везде руководствуются исключительно "политическими" соображениями.« ответить
> в случае непризнания этих приговоров Россия может попытаться вернуть долг другими методами например,« ответить
Например, вводом российских войск в эту обитель неонацистов и воров.
Скорее бы!
Эта правящая сволочь уже начинает раздражать.
Ha, ha. Skaļāk rej, kremļa suns. Varbūt nopelnīsi jaunu kaklasiksnu.« ответить
Что , вонючка нацистская, уже перебздел?« ответить
Ну и правильно, скоро такими, как ты, займутся всерьез.
Недолго вам осталось.
Padirs vēl okupantiņ! Ha Ha Ha Ha ha« ответить
Utainā rašistu cūka,gaidi labāk kad tev pašam pieķersies :)))))« ответить
Ну теперь не удивляйтесь,если Россия арестует самолёт и обратно не выпустит.« ответить
kak tot raz kogda raspilili swedskij korablj. swedi arestovali latvijskij korablj poka ne vozmestit uscerb raspilennogo. kstati ja ne pomnju ctob togda nasli vinovnogo. korablj raspilili i on isparilsa bezsledno.« ответить
Бучельников! Завязывай с "Играми Престолов" :-)« ответить
Kā tad, palīdzēsim Krievijai! Gaidi ar maisu! Nekad mūžā!« ответить