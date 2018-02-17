Юрмальский судебный дом Рижского районного суда отказался принять просьбу о юридической помощи от России по делу о взыскании долга с «airBaltic», сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Российская сторона просила признать и выполнить в Латвии постановление иностранного суда о долге управляющего «airBaltic» АО «Air Baltic Corporation».

Суд направил свое решение Министерству юстиции, которое отошлет его ответственным российским органам.

Представители «airBaltic» комментарий по судебным процессам и обоснованности отдельных исков не дают.

Требование России связано с некогда принадлежавшим бывшему крупнейшему акционеру «Latvijas Krаjbanka» Владимиру Антонову теперь уже обанкротившимся российским «Инвестбанком», который в марте 2012 года начал три гражданских дела против бывшего акционера «airBaltic» — ООО «Baltijas aviаcijas sistеmas» (BAS) и «airBaltic» как соответчика о взыскании выданного займа в размере 18,4 млн евро, процентов и пени.

Просьбы, касающиеся взыскания долгов с «airBaltic» и BAS, были получены 21 ноября 2017 года.

По информации агентства ЛETA, в случае непризнания этих приговоров Россия может попытаться вернуть долг другими методами, например, арестовав имущество «airBaltic».

В 2016 году российский суд по двум делам принял решение в пользу «Инвестбанка». Суммы этих требований — 2,35 и 11,16 млн евро. «airBaltic» продолжает судопроизводство по оставшимся требуемым «Инвестбанком» суммам, говорится в отчете «airBaltic».