Латвийский суд отказал России в скандальном деле «airBaltic»(14)

Лента новостей
Катастрофа на пороге Латвия рушит планы Литвы Голливуд начинает съемки сиквела «Оно» Конец «Трансформеров» Украина выступает щитом Европы Выгнать русских ради процветания Латвии Путину позволят манипулировать Западом Трампа подозревают в госизмене Когда уволят последнего продавца
Eще в разделе
Латвия рушит планы Литвы Путину позволят манипулировать Западом Павел Дуров стал миллиардером Серьезные проблемы у ABLV с Visa. 1600 клиентов уже не могут снять деньги Рижский порт готов к ледовой навигации
Владимир Бучельников
12:10 17.02.2018
Экономика / Компании

Юрмальский судебный дом Рижского районного суда отказался принять просьбу о юридической помощи от России по делу о взыскании долга с «airBaltic», сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Российская сторона просила признать и выполнить в Латвии постановление иностранного суда о долге управляющего «airBaltic» АО «Air Baltic Corporation».

 

Суд направил свое решение Министерству юстиции, которое отошлет его ответственным российским органам.

 

Представители «airBaltic» комментарий по судебным процессам и обоснованности отдельных исков не дают.

 

Требование России связано с некогда принадлежавшим бывшему крупнейшему акционеру «Latvijas Krаjbanka» Владимиру Антонову теперь уже обанкротившимся российским «Инвестбанком», который в марте 2012 года начал три гражданских дела против бывшего акционера «airBaltic» — ООО «Baltijas aviаcijas sistеmas» (BAS) и «airBaltic» как соответчика о взыскании выданного займа в размере 18,4 млн евро, процентов и пени.

 

Просьбы, касающиеся взыскания долгов с «airBaltic» и BAS, были получены 21 ноября 2017 года.

 

По информации агентства ЛETA, в случае непризнания этих приговоров Россия может попытаться вернуть долг другими методами, например, арестовав имущество «airBaltic».

 

В 2016 году российский суд по двум делам принял решение в пользу «Инвестбанка». Суммы этих требований — 2,35 и 11,16 млн евро. «airBaltic» продолжает судопроизводство по оставшимся требуемым «Инвестбанком» суммам, говорится в отчете «airBaltic».

LETA / Фото
Комментарии (14)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
10 дюймов 13:57 17:02:2018

Стокгольмский суд россиянам в помощь!!!----ни разу Латвия не выигрывала "экономические дела" в Стокгольмском международном суде.

« ответить
Profile_default
Ибо 14:06 17:02:2018

в экономике полные л у з е р ы. Везде руководствуются исключительно "политическими" соображениями.

« ответить
Profile_default
Реалист 14:22 17:02:2018

> в случае непризнания этих приговоров Россия может попытаться вернуть долг другими методами например,

Например, вводом российских войск в эту обитель неонацистов и воров.
Скорее бы!
Эта правящая сволочь уже начинает раздражать.

« ответить
Profile_default
Ese 14:35 17:02:2018

Ha, ha. Skaļāk rej, kremļa suns. Varbūt nopelnīsi jaunu kaklasiksnu.

« ответить
Profile_default
Реалист 14:53 17:02:2018

Что , вонючка нацистская, уже перебздел?
Ну и правильно, скоро такими, как ты, займутся всерьез.
Недолго вам осталось.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 17:39 17:02:2018

Padirs vēl okupantiņ! Ha Ha Ha Ha ha

« ответить
Profile_default
Smile 17:47 17:02:2018

Utainā rašistu cūka,gaidi labāk kad tev pašam pieķersies :)))))

« ответить
Profile_default
Вася Пупкин 14:51 17:02:2018

Ну теперь не удивляйтесь,если Россия арестует самолёт и обратно не выпустит.

« ответить
Profile_default
janka rekur tanka 14:59 17:02:2018

kak tot raz kogda raspilili swedskij korablj. swedi arestovali latvijskij korablj poka ne vozmestit uscerb raspilennogo. kstati ja ne pomnju ctob togda nasli vinovnogo. korablj raspilili i on isparilsa bezsledno.

« ответить
Profile_default
Юрмальский судебный дом Рижского районного суда 14:59 17:02:2018

Бучельников! Завязывай с "Играми Престолов" :-)

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 17:38 17:02:2018

Kā tad, palīdzēsim Krievijai! Gaidi ar maisu! Nekad mūžā!

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV