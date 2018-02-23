Латвийский участник конкурса ”Britain’s Got Talent” Гатис Кандис сообщил, что продает свою невинность, прося за это довольно внушительную сумму.

Потерю своей девственности латвийский комик оценил в 20 миллионов долларов. В социальных сетях Кандис попросил людей распространить данную информацию, чтобы необходимый человек нашелся как можно быстрее.

Гатису 36 лет и, по его словам, кандидаты должны быть женщинами, а сумма выплат не может быть меньше указанной. Впрочем, считает он, вечер с ним будет невероятно забавным, поскольку он “невероятно похотливый девственник”.

Ну что? Поможем Гатису найти девушку?