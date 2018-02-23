Латвийский участник ”Britain’s Got Talent” выставил на продажу свою девственность (ВИДЕО)(4)

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Виталий Вавилкин
20:20 22.02.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Латвийский участник конкурса ”Britain’s Got Talent” Гатис Кандис сообщил, что продает свою невинность, прося за это довольно внушительную сумму.

Потерю своей девственности латвийский комик оценил в 20 миллионов долларов. В социальных сетях Кандис попросил людей распространить данную информацию, чтобы необходимый человек нашелся как можно быстрее.

 

Гатису 36 лет и, по его словам, кандидаты должны быть женщинами, а сумма выплат не может быть меньше указанной. Впрочем, считает он, вечер с ним будет невероятно забавным, поскольку он “невероятно похотливый девственник”.

 

Ну что? Поможем Гатису найти девушку?

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 20:32 22:02:2018

латвийский Гомик вообще ееебнулся!

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Пророк 20:34 22:02:2018

Может мальчика, в 100летию и Гейпараду в самый раз,

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Пророк 20:34 22:02:2018

Так можно двойной ценник ломить, спереди целку для девушки, сзади для мальчика.

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Latviešu patriots 20:34 22:02:2018

Tas esmu es! Lūdzu, palīdziet man!

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Latviešu patriots сооосал хуууй 20:41 22:02:2018

этот гомик себя в зеркало видел!да ни одна баба с ним даже бесплатно спать не будет!пииидераст латышский!

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Мнение
1-shvedov-col15
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