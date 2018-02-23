Потерю своей девственности латвийский комик оценил в 20 миллионов долларов. В социальных сетях Кандис попросил людей распространить данную информацию, чтобы необходимый человек нашелся как можно быстрее.
Гатису 36 лет и, по его словам, кандидаты должны быть женщинами, а сумма выплат не может быть меньше указанной. Впрочем, считает он, вечер с ним будет невероятно забавным, поскольку он “невероятно похотливый девственник”.
Ну что? Поможем Гатису найти девушку?
латвийский Гомик вообще ееебнулся!« ответить
Может мальчика, в 100летию и Гейпараду в самый раз,« ответить
Так можно двойной ценник ломить, спереди целку для девушки, сзади для мальчика.« ответить
Tas esmu es! Lūdzu, palīdziet man!« ответить
этот гомик себя в зеркало видел!да ни одна баба с ним даже бесплатно спать не будет!пииидераст латышский!« ответить