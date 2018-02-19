Инициаторы реформы так или иначе выступают за разделение русской и латышской диаспоры. Борцы с ней – отделяют себя от латышей. Латыши предсказуемо дистанцируются от русских инициатив, противопоставляя себя всему, что делают последние, не вдаваясь в детали: «если русским реформа плохо, значит латышам реформа хорошо».
Мы устаканились в независимости, скучковались вокруг своих идеалов и перестали верить в общих друзей и общих врагов. Враг нашего врага – наш друг. С друзьями работает та же схема.
Объединенное общество не нужно государству. Сколько раз это было сказано, сколько раз это обсуждалось на ночных кухнях и в просторных кабинетах, вспомните. Мы слышим это от тех, кого считаем авторитетными вещателями. Слышим их аргументы, смотрим, как они раскладывают нам это по полочкам, важно киваем и соглашаемся с ними — все так.
Никому не нужно чтобы мы дружили. Да. Политическим силам выгодно поддерживать раскол общества, чтобы зарабатывать на этом политические очки. Да. Нас специально стравливают, подкидывая надуманные проблемы. Да. В своем большинстве, мы не спорим с этим. С этим глупо спорить: сложно найти человека, который на полном серьезе скажет, что не хотел бы жить дружно. Да, с тысячею оговорок, которые начинаются со слов «но пусть они сначала…», но тем не менее.
Мы знаем, что нас стравливают и стравливаемся. Не как тупые бойцовские псы, у которых при виде соперника глаза кровью наливаются, а как очень умные и здравомыслящие бойцовские псы, которые прекрасно осознают всю бессмысленность предстоящей схватки на радость своим хозяевам, которых они ненавидят.
Нам вдруг стало настолько хватать понимания того, что нас обманули, что мы удовлетворились этим и продолжили обманываться. Не со смирением – нет. С чувством собственного достоинства. Это еще хуже.
Общество разделилось на два лагеря и начало бороться друг с другом. Русские стали бороться против реформы, автоматом записав латышей в ее сторонников. Латыши, к слову, с радостью записались, потому что начали бороться против русских. Голос разума отдельных борцов о том, что реформа одинаково вредна для всех, потонул в реве: «Русские идут!». Протесту был задан тон, акцент и язык.
Я недавно разговаривал с человеком, который работает в школьной сфере, связан с образованием напрямую, как исполнитель. И так получилось, что этот человек также принимает активное участие в борьбе против реформы, под флагами «громких русских».
Ему не нравится общий тон и риторика борцов. Он с ними потому, что больше не с кем. Он как раз тот, кто пытается докричаться, что выступает не за русские школы, а за качественное образование в целом. И это его голос тонет в реве тех, кто «хотя бы что-то делает», в отличие от меня.
Когда поднялась первая протестная волна, меня спрашивали: на чьей я стороне. Вопрос подразумевал четкое разделение на хороших и плохих, которое я для себя провести не мог. По итогам, я был объявлен бесхребетным приспособленцем, который только и умеет, что критиковать других.
Я определенно понимал, что я не хотел бороться против латышей, и вставать под флаги тех, кто объявил себя главными полководцами. Собрать свое войско мне тоже оказалось не по силам.
Я вижу, что наше образование идет ко дну, пробивая его раз за разом. Я вижу учебники, по которым учатся наши дети: в русских и латышских школах. В этих учебниках задания не понимают даже сами учителя.
В шестом классе латышской школы, по русскому детям задают домашнее задание, в котором надо написать рассказ о том, как будильник дружит с другими вещами в доме. И нет, это не творческое задание. Там нужно просто вставить слова в текст из восьми односложных предложений.
Что происходит в русских школах? Да то же самое. Не лучше и не хуже. Только это множится на языковой барьер, как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей. Меня недавно спросили: «Как ты думаешь, что ждет наших детей с таким уровнем обучения?».
Я думаю, что наших детей ждет блестящее будущее, полное возможностей и перспектив. Потому что уровень образования сегодня занижен настолько, насколько его только можно занизить. Государство готовит нежизнеспособное поколение людей, родители которых ломают копья, в борьбе друг с другом.
Русским вернули их петицию, с которой они сами не до конца согласны, латыши злорадствуют, что у этих русских опять ничего не получилось. Русские организовывают новые пикеты и митинги, чтобы их показали по телевизору и зарабатывают политические очки. Латыши смеются над ними и отдают свои голоса тем, кто поставил их в такое неловкое положение. Все при деле, все счастливы. Скоро выборы.
В это время дети первых и вторых стремительно тупеют в русских и латышских школах. И пока мы тут внизу деремся, никакой надежды на изменения к лучшему нет. Пока мы все не выступим за наших детей — наших, латвийских, общих – меняться ничего не будет. И латышская речь с чудовищным акцентом, под флагом РСЛ никак эту пилюлю не сластит. За своих сойти не получается. И образование продолжит ухудшаться, пока за его улучшение не начнут бороться те, кто считает сегодняшних борцов идеологическими врагами.
А почему я говорю, что у наших детей радужные перспективы? Потому, что спустя десять лет у них будет потрясающая возможность ярко блеснуть, на фоне выросшего поколения, чьи родители сегодня бросили все силы на организацию очередного пикета для вечернего эфира телевидения.
Алексей Стетюха
Латыши ничтожны , латышские любые заявления ничтожны, а любые латышские документы условно достоверны, но ничтожность латышей не даёт право умерщвлять жителей, уничижать, творить геноцид русского коренного населени. Латыши погрязли в аферах, криминале, преступлениях, чудовищные пытки детей в лечебно-оздоровительных детских учреждениях уже обыденная данность , круговая коррупционная вселатышская порука сколоченная по этническому признаку уничтожает самих латышей и латыши бегут в поисках родины растворяясь на европейских просторах. Оставшиеся латыши уже завидуют мёртвым, - суровая цена принятия латышами зверя нацизма, последний латыш удавит себя сам, когда деградировавшие латыши закончатся люди вздохнут от облегчения.« ответить
Hail nacist Ivan! Sveiciens no Gebelsa!« ответить
пососи мой член патриот))« ответить
Kā krievs tā gejs - diagnoze« ответить
Ты посчитай, сколько "латышей" запихал в свою "простынь-высер", трамадолу бы тебе горсть в варежку запихать,« ответить
Держи рецепт, "жертва геноцида":
Трамадо́л — психотропный опиоидный анальгетик, относится к группе частичных агонистов опиоидных рецепторов. Обладает сильной анальгезирующей активностью, даёт быстрый и длительный эффект.
Латыши пытаясь уйти от ответственности всегда пытаются прикрыться латышской недееспособностью, выводя любой вопрос или ответ из области здравомыслия. Латышским шалавам адептам яблочкиной могила в помощь, наркотические вещества вдогонку убогим. P.S. Потыкай свою маму латышара ничтожная, и конечно-же всегда жри говно, ведь правда латыш.« ответить
Gebelsa cienīgs komentārs, bravo nacist Ivan!« ответить
"Латвиешу педриотс"-прикрой свой рот!понял?тебя все ненавидят и не воспиюпринимают тролля-эльфа хахаха« ответить
СУПЕР КОММЕНТАРИЙ - лучше и не скажешь! Только местным дедилам все ламочки - им только язык животных подавай, флажок... и денег в карман....« ответить
Как говорила моя покойная мама, Царствие ей Небесное - золото и говне блестит.« ответить
Может быть несколько и не культурно, - но по сути верно!
Никогда и никому не получится из русских детей сделать что-то подобное хуторским недоумкам, потому что у них совершенно другой генетический код.
Какой у русских "особый генетический код", ежели не секрет, лишняя хромосома?« ответить
Не секрет. Пить и гулять, да девок снашать, и так по кругу.« ответить
Да уж. Латышам действительно, нужно защищаться от таких русских, как авторы комментариев. Что они похоже и делают...« ответить
Для "и", "знака зодика"-вам троллям-эльфам не понять!А воины диванные??хахаха дышите ровно!!« ответить
верзилов-урод, твой выход! давай окурок, блесни хамством и тупостью!« ответить
Мне ещё не прислали текст. Жду с минуты на минуту.« ответить
В Латвии перевели книгу "Питер Пен". Название книги звучит так: "ПИТЕРАС ПЕНИС".« ответить
Позиция автора расплывчата и неопределенна. Блеяние какое-то. А на самом деле все ясно. Правящий националистический при поддержке латышского населения угнетает и дискриминирует русское меньшинство в стране. Только за то, что они русские. По сути это нацизм. И борьба русских против этого справедлива. И альтернативы этому нет.« ответить
Ты из какого занюханного уголка Расиюшки на Вести "звонишь", лишенец, ты где живешь, темнота?:))« ответить
Аты то немощный пассажир, сам откуда хрень малюешь, а троллище-эльфище!не смеши наши ботинки!« ответить
atbalstu 100%« ответить