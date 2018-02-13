Латвийско-российская компания может потерять нефть(2)

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Анатолий Тарасов
12:29 13.02.2018
Экономика / Энергетика

Белорусское предприятие «Полоцктранснефть Дружба» и российско-латвийская компания LatRosTrans уже семь лет спорят о том, кому принадлежит техническая нефть из законсервированного нефтепровода Полоцк — Вентспилс. В феврале ожидается очередной раунд судебной тяжбы, при этом суд последней инстанции склоняется на сторону Беларуси, сообщает De facto.

Нефтепровод в Вентспилс был построен в 1969 году для перекачки нефти из России на Запад. В 1994 году правительства Латвии и России создали компанию LatRosTrans, перенявшую транспортировку нефти.

 

В конце 2003 года Россией было принято решение о прекращении эксплуатации нефтепровода Полоцк — Вентспилс. В 2004 году прокачка нефти до Вентспилса была остановлена, и с этого момента по данному участку нефтепровода (на территории Беларуси — северная ветка магистрального нефтепровода «Дружба») осуществлялась только до ОАО «Нафтан» (Новополоцкий НПЗ — одно из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий).

 

В 2010 году компания LatRosTrans приступила к сливу технологической нефти из трубопровода. Решение о сливе нефти было принято на заседании совета директоров LatRosTrans, основным акционером которого является Ventspils nafta (66%). Необходимость слива нефти латвийская сторона объяснила экологическими рисками. «Они беспокоятся, потому что восемь лет нефть не прокачивается, находится под давлением в трубе, которая не обследуется и не диагностируется, что создает экологические риски при возможных аварийных ситуациях. Они приняли решение слить, мы не возражали, потому что доводы убедительные», — пояснил официальный представитель российской госкомпании «Транснефть» (является материнской компанией АК «Транснефтепродукт», которая владеет 34% уставного фонда ООО LatRosTrans) Игорь Демин.

 

Он добавил, что после слива нефти в трубу будет закачан инертный газ, что позволит законсервировать нефтепровод без рисков утечек нефти.

 

Как сообщалось, в нефтепроводе Полоцк — Вентспилс находилось около 150 тысяч тонн нефти стоимостью примерно 50 миллионов евро.

 

Белорусская компания «Полоцктранснефть Дружба» (входит в состав белорусского государственного концерна по нефти и химии концерн «Белнефтехим») считает, что оставшаяся в нефтепроводе техническая нефть принадлежит ей.

 

Кроме того, магистральный нефтепровод Полоцк — Вентспилс, который теперь законсервирован, концерн «Белнефтехим» был намерен использовать в реверсном режиме — для поставок нефти из Венесуэлы на белорусские НПЗ. В качестве одного из вариантов сотрудничества концерн предлагал вхождение «Полоцктранснефть Дружба» в состав участников LatRosTrans путем внесения в качестве вклада в основной капитал LatRosTrans спорной нефти. Однако LatRosTrans проигнорировала предложения белорусской стороны.

 

После того, как компания LatRosTrans приняла решение о сливе нефти, белорусская компания выпустила заявление о том, что LatRosTrans наносит экономический ущерб имуществу Беларуси, поэтому «Полоцктранснефть Дружба» намерена отстаивать свои интересы в суде.

 

Состоялся обмен официальными нотами между МИД Беларуси и Латвии.

 

Две латвийские судебные инстанции признали, что нефть в трубопроводе Полоцк — Вентспилс не является собственностью белорусской компании. Но затем последовало неожиданное решение Верховного суда, который счел, что в двух предыдущих инстанциях могли неверно интерпретировать подписанные в начале 90-х годов документы, и постановил пересмотреть дело. Если документы будут признаны межправительственными договорами, белорусская компания сможет претендовать на нефть.

 

Компания LatRosTrans считает, что подписанный 17 июня 1992 года договор и акт от 18 июня являются внутренними документами ликвидированного советского предприятия, а не межправительственными договорами. Такого же мнения придерживается и МИД Латвии. В 2013 году Латвия и Беларусь провели двустороннюю инвентаризацию, и ни один из этих документов в списке не фигурировал. Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс признал, что МИД обеих стран не констатировали, что упоминаемые судом документы являются межправительственными соглашениями.

 

Через пару недель белорусская «Дружба» и LatRosTrans снова встретятся в суде. Белорусы пока предпочитают с прессой не говорить. Но LatRosTrans уже известил Совет национальной безопасности, а также другие учреждения, что Латвия рискует потерять контроль над нефтепроводом.

 

Стоимость выкачанной нефти — 50 миллионов евро. И если суд признает ее белорусским имуществом, у LatRosTrans не будет денег, чтобы покрыть эти убытки. Это приведет к неплатежеспособности компании.

 

В настоящее время LatRosTrans обеспечивает транспортировку дизтоплива по магистральным нефтепродуктопроводам Полоцк — Вентспилс и Полоцк — Мажейкяй на территории Латвии. За прошедший год за год было транспортировано 3,4 миллиона тонн нефтепродуктов.

Sputnik Latvija / Фото
Комментарии (2)
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халявщики 12:50 13:02:2018

вообще т о нефть российская

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ПЕДУАРДАМ 14:07 13:02:2018

ЛАТЫШИ КРАДУТ,ПРОДАЮТ
А
СУДЫ НЕ ВЫИГРЫВАЮТ...

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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