Immigrant Today

В сельскохозяйственном производстве сейчас настолько остро стоит проблема нехватки рабочих рук, что в этом году необходимость ввозить работников из-за рубежа станет неизбежной, прогнозирует Крестьянский Сейм, общественная организация, лоббирующая интересы фермеров, сообщает портал Lsm.lv.

Страны, откуда в Латвию могут быть приглашены гастарбайтеры – это в первую очередь соседние Украина и Белоруссия, сообщает. Сельчане уже сейчас привлекают сезонных рабочих из-за границы, но процесс их трудоустройства в Латвии сложен. Союз самоуправлений Латвии, со своей стороны, указывает, что необходимо развивать социальное предпринимательство – пусть льготы побуждают работодателей давать работу в первую очередь местным безработным, причем чтобы они трудились в течение всего года, а не только в сезон.

Дефицит рабочей силы на селе – очень большая проблема, говорит представитель Крестьянского Сейма, глава сельхозкооператива Эдите Страздиня. Особенно это чувствуется в сезон сбора урожая. К тому же из-за климатических изменений, затяжных дождей осенью актуальнее становится именно ручной труд. Задействовать уборочную технику на пропитавшихся влагой полях проблематично.

«Если бы условия были полегче, и привлечение иностранной рабочей силы не требовалось оформлять за 5 месяцев, крестьяне давно бы на это пошли, и тогда 30% урожая в этом году не осталось бы на полях, — подчеркнула Страздиня. – Ясно, что никто не может на три месяца вперед предугадать погодные условия и спрогнозировать, что техника не сможет выйти на поля и придется искать дополнительную рабочую силу – которой в Латвии и нет».

Решением могло бы быть упрощение ввоза рабочих в страну – чтобы фермерам разрешено было оформлять документы гастарбайтерам за 10-15 дней, считает она.

Рабочие руки нужны не только в овощеводческом секторе, но и на ягодных фермах, в животноводстве, на сенокосе и в других сферах. Ряд хозяйств Латвии привлекают приезжих работников годами. По словам Эдите Страздини, сезонными работами в Латвии интересуются жители Белоруссии, Украины и даже Узбекистана:

«Тут разница в том, что люди, которые еще остались в Латвии – зачастую профессиональные безработные. То есть они отработают на поле день или несколько дней, чтобы после этого снова зарегистрироваться как безработные и ничего не делать. В свою очередь, люди из тех стран, которые действительно хотят трудиться и зарабатывать, вот те – приезжают и работают. Это значит, что все-таки гастарбайтеры – это решение, чтобы и у нас была качественная рабочая сила».

Советница Союза самоуправлений по вопросам развития села Сниедзе Спроге считает, что государству нужно проанализировать проблемы занятости на конкретных территориях и развивать социальное предпринимательство:

«В основе социального предпринимательства – трудоустраивать тех, кто трудоспособен. Обучить этих людей для тех сфер, где нужны работники, а также создавать рабочую среду так, чтобы они могли прогрессировать до более высококвалифицированных работ и там же, на той же территории, остаться жить».

«По-моему, нужно разрешить и самоуправлениям создавать эти социальные предприятия, если на их территории нет негосударственных организаций, способных это сделать. Тогда будут и эти сезонные работники, потому что они найдутся на местах, и весь год у них будет работа», — говорит Спроге.

Ведущий экономист Банка Латвии Улдис Руткасте признаёт, что в ряде экономических показателей прослеживается влияние общего дефицита рабочей силы в народном хозяйстве. Но не стоит выбирать самый легкий путь – приглашать иностранную рабочую силу, пока у нас самих официальная безработица – около 8%, а если добавить к тем, кто числится на бирже, людей, которые уже потеряли надежду найти работу, то будут все 16%, подчеркивает специалист. Это слишком большой трудовой резерв, и незачем им пренебрегать. Нужно думать, как вернуть людей на рынок труда.

Уже сейчас ряд министерств, организации сельчан, торговцев продуктами питания и других предпринимателей работают над тем, чтобы изменить правила ввоза иностранной рабочей силы в Латвию.