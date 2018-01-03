Страны, откуда в Латвию могут быть приглашены гастарбайтеры – это в первую очередь соседние Украина и Белоруссия, сообщает. Сельчане уже сейчас привлекают сезонных рабочих из-за границы, но процесс их трудоустройства в Латвии сложен. Союз самоуправлений Латвии, со своей стороны, указывает, что необходимо развивать социальное предпринимательство – пусть льготы побуждают работодателей давать работу в первую очередь местным безработным, причем чтобы они трудились в течение всего года, а не только в сезон.
Дефицит рабочей силы на селе – очень большая проблема, говорит представитель Крестьянского Сейма, глава сельхозкооператива Эдите Страздиня. Особенно это чувствуется в сезон сбора урожая. К тому же из-за климатических изменений, затяжных дождей осенью актуальнее становится именно ручной труд. Задействовать уборочную технику на пропитавшихся влагой полях проблематично.
«Если бы условия были полегче, и привлечение иностранной рабочей силы не требовалось оформлять за 5 месяцев, крестьяне давно бы на это пошли, и тогда 30% урожая в этом году не осталось бы на полях, — подчеркнула Страздиня. – Ясно, что никто не может на три месяца вперед предугадать погодные условия и спрогнозировать, что техника не сможет выйти на поля и придется искать дополнительную рабочую силу – которой в Латвии и нет».
Решением могло бы быть упрощение ввоза рабочих в страну – чтобы фермерам разрешено было оформлять документы гастарбайтерам за 10-15 дней, считает она.
Рабочие руки нужны не только в овощеводческом секторе, но и на ягодных фермах, в животноводстве, на сенокосе и в других сферах. Ряд хозяйств Латвии привлекают приезжих работников годами. По словам Эдите Страздини, сезонными работами в Латвии интересуются жители Белоруссии, Украины и даже Узбекистана:
«Тут разница в том, что люди, которые еще остались в Латвии – зачастую профессиональные безработные. То есть они отработают на поле день или несколько дней, чтобы после этого снова зарегистрироваться как безработные и ничего не делать. В свою очередь, люди из тех стран, которые действительно хотят трудиться и зарабатывать, вот те – приезжают и работают. Это значит, что все-таки гастарбайтеры – это решение, чтобы и у нас была качественная рабочая сила».
Советница Союза самоуправлений по вопросам развития села Сниедзе Спроге считает, что государству нужно проанализировать проблемы занятости на конкретных территориях и развивать социальное предпринимательство:
«В основе социального предпринимательства – трудоустраивать тех, кто трудоспособен. Обучить этих людей для тех сфер, где нужны работники, а также создавать рабочую среду так, чтобы они могли прогрессировать до более высококвалифицированных работ и там же, на той же территории, остаться жить».
«По-моему, нужно разрешить и самоуправлениям создавать эти социальные предприятия, если на их территории нет негосударственных организаций, способных это сделать. Тогда будут и эти сезонные работники, потому что они найдутся на местах, и весь год у них будет работа», — говорит Спроге.
Ведущий экономист Банка Латвии Улдис Руткасте признаёт, что в ряде экономических показателей прослеживается влияние общего дефицита рабочей силы в народном хозяйстве. Но не стоит выбирать самый легкий путь – приглашать иностранную рабочую силу, пока у нас самих официальная безработица – около 8%, а если добавить к тем, кто числится на бирже, людей, которые уже потеряли надежду найти работу, то будут все 16%, подчеркивает специалист. Это слишком большой трудовой резерв, и незачем им пренебрегать. Нужно думать, как вернуть людей на рынок труда.
Уже сейчас ряд министерств, организации сельчан, торговцев продуктами питания и других предпринимателей работают над тем, чтобы изменить правила ввоза иностранной рабочей силы в Латвию.
какой смысл покидать поле боевых действий ради другого точно такого же потенциального поля????« ответить
4to papuasi,rabotatj ne hotite,batraki nuzni?« ответить
spisok teh kto privezet gastarbaiterov. hocu poslatj jazikovoe gestapo proveritj "valsts valodu" u nih.« ответить
Как можно приглашать работников которые не знают латвалоду, это противозаконно, или если нельзя, а очень хочется, то можно ,?« ответить
К чему стремились того и добились -ищут себя беднее чтобы впахивали-ума палата« ответить