Latvijas dzelzceļš избавляется от работников. Люди становятся не нужны?(10)

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Массовые увольнения на латвийской железной дороге чиновники отрицают. Фото: LETA
Герман Бергер
21:10 29.01.2018
Экономика / Финансы

Концерн Latvijas dzelzceļš до сих пор был одним из крупнейших в стране работодателей, на его долю приходится свыше 11 тысяч рабочих мест. Но так много персонала компании больше не нужно, и уже сейчас идет оптимизация, вернее – сокращение штатов, сообщает LTV.

Последние годы были для концерна нелегкими, объем перевезенных грузов с 57 млн тонн в 2004 году упал до 47,7 млн тонн в 2016-м. Два года назад профсоюз железнодорожников обсуждал эту проблему с руководством предприятия и Минсообщения, предупредив, что, если положение в отрасли не улучшится, работу могут потерять 500 человек. Но лучше не стало — в 2017 году. грузоперевозки снизились до 43,8 млн тонн.

 

Массовые увольнения должностные лица отрицают.

 

«Нет такого планового числа, сколько увольнять людей – есть оптимизация работы, в ходе которой меняется рабочая сила», — заявил министр сообщения Улдис Аугулис.

 

В самом Latvijas dzelzceļš поясняют: уменьшение численности персонала за счет оптимизации связано с внедрением новых технологий управления работой железной дороги. Кроме того, компания стремится уговорить более старших работников быстрее уйти на пенсию, чтобы дать дорогу молодым кадрам.

 

В прошлом году у материнского предприятия концерна, AS Latvijas dzelzceļš, сотрудников стало меньше на 331 человека, или на 5,3%. Из них 211 ушли на пенсию. В этом году предприятие думает договориться еще с 50-60 рабочими об их выходе на пенсию.

 

Член правления LDz Эрик Шмукст в беседе с LTV признал: зарплату железнодорожникам не повышали уже три года, при том, что когда-то они были в первой пятерке самых высокооплачиваемых наемных работников в стране. По его словам, к ситуации все они, особенно служащие в Латгалии, относятся с пониманием и просят, пусть не повышая зарплату, дать им возможность дальше работать. О том же условились и с профсоюзом, отметил Шмукст.

 

LTV пообщалось с несколькими уволенными. Одна бывшая сотрудница LDz сообщила, что в прошлом году в том подразделении, где она ранее трудилась, сократили несколько человек, в этом – уже больше.

 

«Формулировка – производственная необходимость и снижение объемов работы. Работникам предложили подписать приложение к трудовому договору – об изменении его условий. В результате с увольняемыми сотрудниками заключили временные трудовые контракты. Таким образом, в момент, когда окончился срок действия временного трудового договора, работника увольняли без выплаты компенсации», — поделилась бывшая железнодорожница.

 

Профсоюз, как и руководство LDz, тоже склонен считать, что до сих пор увольнения имели место в ходе реструктуризации. Сколько людей было уволено в прошлом году, в профсоюзе журналистам не сообщили, предложив поинтересоваться этим у руководства компании.

 

Руководство концерна признает, что в решении этой проблемы придется участвовать и государству, ведь, учитывая большое число занятых на предприятии, важно избежать социального напряжения.

Sputnik / Фото
Комментарии (10)
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10 дюймов 21:28 29:01:2018

конец латыШской цивилизации----будем теперя осваивать заново лоШадку----как это мило видеть, как крестьянин понукает лошадь словами----"ну тачу эй, мана миля зирга-галва."

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Латышня, 21:39 29:01:2018

Ааауууууууууууууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Russija 21:59 29:01:2018

Лотыши вам козлам да же Русские рельсы переплавлять негде .....)))

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воры в законе 22:18 29:01:2018

Ну не может холоп быть хозяином! Пришли хуторские недоумки во власть и всё разворовали. Мне ещё бабуля говорила "Нельзя нищего пускать во власть, всё разворует". Так и есть.

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123 22:26 29:01:2018

НАТО нам поможет???? Или пока совсем не обосрались будем разворачивается на 180'

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Пророк 22:32 29:01:2018

Не развернутся! Вашингтон не позволит. Пока экономику не грохнут в конец, не успокоятся

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клан сопрано 22:40 29:01:2018

не все так плохо.43 млн тонн на дороге не валяются.но работников жд сокращают как и вакантные пустые места.знаю от работников жд.плохо не станет пока.пока пока покачивая перьями на шляпах.хотя появляются новые места для начальников.

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12

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (14)

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