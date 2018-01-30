Массовые увольнения на латвийской железной дороге чиновники отрицают. Фото: LETA

Концерн Latvijas dzelzceļš до сих пор был одним из крупнейших в стране работодателей, на его долю приходится свыше 11 тысяч рабочих мест. Но так много персонала компании больше не нужно, и уже сейчас идет оптимизация, вернее – сокращение штатов, сообщает LTV.

Последние годы были для концерна нелегкими, объем перевезенных грузов с 57 млн тонн в 2004 году упал до 47,7 млн тонн в 2016-м. Два года назад профсоюз железнодорожников обсуждал эту проблему с руководством предприятия и Минсообщения, предупредив, что, если положение в отрасли не улучшится, работу могут потерять 500 человек. Но лучше не стало — в 2017 году. грузоперевозки снизились до 43,8 млн тонн.

Массовые увольнения должностные лица отрицают.

«Нет такого планового числа, сколько увольнять людей – есть оптимизация работы, в ходе которой меняется рабочая сила», — заявил министр сообщения Улдис Аугулис.

В самом Latvijas dzelzceļš поясняют: уменьшение численности персонала за счет оптимизации связано с внедрением новых технологий управления работой железной дороги. Кроме того, компания стремится уговорить более старших работников быстрее уйти на пенсию, чтобы дать дорогу молодым кадрам.

В прошлом году у материнского предприятия концерна, AS Latvijas dzelzceļš, сотрудников стало меньше на 331 человека, или на 5,3%. Из них 211 ушли на пенсию. В этом году предприятие думает договориться еще с 50-60 рабочими об их выходе на пенсию.

Член правления LDz Эрик Шмукст в беседе с LTV признал: зарплату железнодорожникам не повышали уже три года, при том, что когда-то они были в первой пятерке самых высокооплачиваемых наемных работников в стране. По его словам, к ситуации все они, особенно служащие в Латгалии, относятся с пониманием и просят, пусть не повышая зарплату, дать им возможность дальше работать. О том же условились и с профсоюзом, отметил Шмукст.

LTV пообщалось с несколькими уволенными. Одна бывшая сотрудница LDz сообщила, что в прошлом году в том подразделении, где она ранее трудилась, сократили несколько человек, в этом – уже больше.

«Формулировка – производственная необходимость и снижение объемов работы. Работникам предложили подписать приложение к трудовому договору – об изменении его условий. В результате с увольняемыми сотрудниками заключили временные трудовые контракты. Таким образом, в момент, когда окончился срок действия временного трудового договора, работника увольняли без выплаты компенсации», — поделилась бывшая железнодорожница.

Профсоюз, как и руководство LDz, тоже склонен считать, что до сих пор увольнения имели место в ходе реструктуризации. Сколько людей было уволено в прошлом году, в профсоюзе журналистам не сообщили, предложив поинтересоваться этим у руководства компании.

Руководство концерна признает, что в решении этой проблемы придется участвовать и государству, ведь, учитывая большое число занятых на предприятии, важно избежать социального напряжения.