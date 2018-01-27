Зарплату железнодорожникам не повышали уже три года, пожилых сотрудников уговаривают побыстрее уйти на пенсию, но сокращения работников Latvijas dzelzceļš, видимо, все равно не избежать.

Концерн Latvijas dzelzceļš до сих пор был одним из крупнейших в стране работодателей, на его долю приходится свыше 11 тысяч рабочих мест. Но так много персонала компании больше не нужно, и уже сейчас идет оптимизация, вернее – сокращение штатов, сообщает LTV.

Последние годы были для концерна нелегкими, объем перевезенных грузов с 57 млн тонн в 2004 году упал до 47,7 млн тонн в 2016-м. Два года назад профсоюз железнодорожников обсуждал эту проблему с руководством предприятия и Минсообщения, предупредив, что, если положение в отрасли не улучшится, работу могут потерять 500 человек. Но лучше не стало — в 2017 году. грузоперевозки снизились до 43,8 млн тонн.

Массовые увольнения должностные лица отрицают.

«Нет такого планового числа, сколько увольнять людей – есть оптимизация работы, в ходе которой меняется рабочая сила», — заявил министр сообщения Улдис Аугулис.

В самом Latvijas dzelzceļš поясняют: уменьшение численности персонала за счет оптимизации связано с внедрением новых технологий управления работой железной дороги. Кроме того, компания стремится уговорить более старших работников быстрее уйти на пенсию, чтобы дать дорогу молодым кадрам.

В прошлом году у материнского предприятия концерна, AS Latvijas dzelzceļš, сотрудников стало меньше на 331 человека, или на 5,3%. Из них 211 ушли на пенсию. В этом году предприятие думает договориться еще с 50-60 рабочими об их выходе на пенсию.

Член правления LDz Эрик Шмукст в беседе с LTV признал: зарплату железнодорожникам не повышали уже три года, при том, что когда-то они были в первой пятерке самых высокооплачиваемых наемных работников в стране. По его словам, к ситуации все они, особенно служащие в Латгалии, относятся с пониманием и просят, пусть не повышая зарплату, дать им возможность дальше работать. О том же условились и с профсоюзом, отметил Шмукст.

LTV пообщалось с несколькими уволенными. Одна бывшая сотрудница LDz сообщила, что в прошлом году в том подразделении, где она ранее трудилась, сократили несколько человек, в этом – уже больше.

«Формулировка – производственная необходимость и снижение объемов работы. Работникам предложили подписать приложение к трудовому договору – об изменении его условий. В результате с увольняемыми сотрудниками заключили временные трудовые контракты. Таким образом, в момент, когда окончился срок действия временного трудового договора, работника увольняли без выплаты компенсации», — поделилась бывшая железнодорожница.

Профсоюз, как и руководство LDz, тоже склонен считать, что до сих пор увольнения имели место в ходе реструктуризации. Сколько людей было уволено в прошлом году, в профсоюзе журналистам не сообщили, предложив поинтересоваться этим у руководства компании.

Руководство концерна признает, что в решении этой проблемы придется участвовать и государству, ведь, учитывая большое число занятых на предприятии, важно избежать социального напряжения.