Латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о достижении числа страдающих депрессией граждан уровня в 115 тысяч человек. Данные по другим психическим диагнозам недоступны, но и эта цифра позволяет говорить о взрывном росте психических заболеваний.

Латвия принадлежит к числу европейских стран, где очень плохо обстоят дела с психическим здоровьем. По словам семейного врача Айниса Дзалбса, который занимается практикой в деревне Стальгене на юге страны, четверть её пациентов в какой-либо форме сталкивалась с депрессией, а каждый десятый страдает от депрессии, которая требует врачебного вмешательства, пишет финское издание YLE, цитирует Baltnews.

Хотя в это довольно трудно поверить, учитывая, что телекомпания брала интервью у врача во время ежегодного весеннего праздника, научные исследования не оставляют места для сомнений: Латвия принадлежит к числу самых неблагоприятных европейских стран в плане психического здоровья.

«В этой балтийской стране все-таки произошел настоящий взрыв психических расстройств, ситуация будет стремительно развиваться в негативном направлении, как снежный ком. Дело в том, что два года назад по данным министерства здравоохранения Латвии в республике было 84 300 жителей с психическими заболеваниями или нарушениями поведения. Тогда посчитали: за шесть лет, с 2009-го, их число выросло лишь на 14,5 тысяч человек. А за два последних года — судите сами: 115 тысяч только больных депрессией. Данных по другим психическим недугам Центр профилактики и контроля заболеваний сейчас не привел. Можно лишь предполагать, сопоставляя числа», — пишет «Свободная пресса».

Попросивший не указывать его полного имени прибалтийский социальный психолог пояснил журналистам, что негативная тенденция может быть связана с ростом напряженности в мире и экономическими трудностями у населения.

«Эта проблема свойственна не только Латвии, но и другим странам Европы, да и России. Я читал, что число больных депрессией в вашей стране тоже растет — ежегодно на 3−5%. Да, это проблема нашего общества. Всего — мирового. Всемирная организация здравоохранения считает, что депрессия охватила весь мир как эпидемия. Мы в НАТО. У нас есть обязательства. И да, не могу сказать, что это не оказывает негативного воздействия на состояние человека. Но в большей степени, думаю, влияют экономические, социальные проблемы. В Латвии высокая эмиграция. Эксперты считают, что в течение 40 лет население страны уменьшится на 31%, а она и так маленькая. Люди же уезжают не от хорошей жизни», — отметил он.