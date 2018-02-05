Латвия принадлежит к числу европейских стран, где очень плохо обстоят дела с психическим здоровьем. По словам семейного врача Айниса Дзалбса, который занимается практикой в деревне Стальгене на юге страны, четверть её пациентов в какой-либо форме сталкивалась с депрессией, а каждый десятый страдает от депрессии, которая требует врачебного вмешательства, пишет финское издание YLE, цитирует Baltnews.
Хотя в это довольно трудно поверить, учитывая, что телекомпания брала интервью у врача во время ежегодного весеннего праздника, научные исследования не оставляют места для сомнений: Латвия принадлежит к числу самых неблагоприятных европейских стран в плане психического здоровья.
«В этой балтийской стране все-таки произошел настоящий взрыв психических расстройств, ситуация будет стремительно развиваться в негативном направлении, как снежный ком. Дело в том, что два года назад по данным министерства здравоохранения Латвии в республике было 84 300 жителей с психическими заболеваниями или нарушениями поведения. Тогда посчитали: за шесть лет, с 2009-го, их число выросло лишь на 14,5 тысяч человек. А за два последних года — судите сами: 115 тысяч только больных депрессией. Данных по другим психическим недугам Центр профилактики и контроля заболеваний сейчас не привел. Можно лишь предполагать, сопоставляя числа», — пишет «Свободная пресса».
Попросивший не указывать его полного имени прибалтийский социальный психолог пояснил журналистам, что негативная тенденция может быть связана с ростом напряженности в мире и экономическими трудностями у населения.
«Эта проблема свойственна не только Латвии, но и другим странам Европы, да и России. Я читал, что число больных депрессией в вашей стране тоже растет — ежегодно на 3−5%. Да, это проблема нашего общества. Всего — мирового. Всемирная организация здравоохранения считает, что депрессия охватила весь мир как эпидемия. Мы в НАТО. У нас есть обязательства. И да, не могу сказать, что это не оказывает негативного воздействия на состояние человека. Но в большей степени, думаю, влияют экономические, социальные проблемы. В Латвии высокая эмиграция. Эксперты считают, что в течение 40 лет население страны уменьшится на 31%, а она и так маленькая. Люди же уезжают не от хорошей жизни», — отметил он.
Уже давно не секрет, что латвия хронически больна!!!! национализм, фашизм... геноцид...« ответить
народ бежит... дебилы во власти....
Глисты не болеют! Цикл жизни глиста 30 дней.« ответить
Они тупоголовые« ответить
От дипрессии у многих разные болезни у людеи и тот же алкоголизм и наркомания, сердце и ревматизм и т д. И многие даже ко врачу не могут обратится т к все равно к специалистам огромные очереди помнаправлегию, а без направления 30-40€ только попасть, а лечение, поэтому народ даже не начинает обследование.« ответить
Латышская статистика как всегда приукрашивает реальное положение дел. :)))))« ответить
Не надо далеко ходить за примером. Почитайте коменты разных шерстобитовыхпутиных и прочих латышских патриотов. Диагноз на лицо !!! В данный момент они всей сворой , как всегда, набросились на Россию. Хотя... терзают меня смутные подозрения, что все это один человек с раздвоением, точнее, с размножением, личности.))))« ответить
У нас северный регион, солнечных дней мало, пасмурно. Люди, приехавшие с юга и востока, страдают депрессией. Отсюда - плохая статистика психзаболеваний. Постепенно они уезжают, в Латвии станет лучше.« ответить
да и статистика говорит, что соотношение тех кто " с востока" и тех кто "с преамбулой", с большим перевесом в пользу последних. Так что не запускай болезнь дорогой, лечись и выздоравливай.« ответить
atbalstu 100%« ответить