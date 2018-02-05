Латвия без ума: страна превращается в дурдом? Лидер ЕС!(15)

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Герман Бергер
17:30 04.02.2018
Наша Латвия / Социум

Латвийский Центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о достижении числа страдающих депрессией граждан уровня в 115 тысяч человек. Данные по другим психическим диагнозам недоступны, но и эта цифра позволяет говорить о взрывном росте психических заболеваний.

Латвия принадлежит к числу европейских стран, где очень плохо обстоят дела с психическим здоровьем. По словам семейного врача Айниса Дзалбса, который занимается практикой в деревне Стальгене на юге страны, четверть её пациентов в какой-либо форме сталкивалась с депрессией, а каждый десятый страдает от депрессии, которая требует врачебного вмешательства, пишет финское издание YLE, цитирует Baltnews.

 

Хотя в это довольно трудно поверить, учитывая, что телекомпания брала интервью у врача во время ежегодного весеннего праздника, научные исследования не оставляют места для сомнений: Латвия принадлежит к числу самых неблагоприятных европейских стран в плане психического здоровья.

 

«В этой балтийской стране все-таки произошел настоящий взрыв психических расстройств, ситуация будет стремительно развиваться в негативном направлении, как снежный ком. Дело в том, что два года назад по данным министерства здравоохранения Латвии в республике было 84 300 жителей с психическими заболеваниями или нарушениями поведения. Тогда посчитали: за шесть лет, с 2009-го, их число выросло лишь на 14,5 тысяч человек. А за два последних года — судите сами: 115 тысяч только больных депрессией. Данных по другим психическим недугам Центр профилактики и контроля заболеваний сейчас не привел. Можно лишь предполагать, сопоставляя числа», — пишет «Свободная пресса».

 

Попросивший не указывать его полного имени прибалтийский социальный психолог пояснил журналистам, что негативная тенденция может быть связана с ростом напряженности в мире и экономическими трудностями у населения.

 

«Эта проблема свойственна не только Латвии, но и другим странам Европы, да и России. Я читал, что число больных депрессией в вашей стране тоже растет — ежегодно на 3−5%. Да, это проблема нашего общества. Всего — мирового. Всемирная организация здравоохранения считает, что депрессия охватила весь мир как эпидемия. Мы в НАТО. У нас есть обязательства. И да, не могу сказать, что это не оказывает негативного воздействия на состояние человека. Но в большей степени, думаю, влияют экономические, социальные проблемы. В Латвии высокая эмиграция. Эксперты считают, что в течение 40 лет население страны уменьшится на 31%, а она и так маленькая. Люди же уезжают не от хорошей жизни», — отметил он.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (15)
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ухты 17:36 04:02:2018

Уже давно не секрет, что латвия хронически больна!!!! национализм, фашизм... геноцид...
народ бежит... дебилы во власти....

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CCCP 18:24 04:02:2018

Глисты не болеют! Цикл жизни глиста 30 дней.

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Что интересно латыши этого не понимают 20:18 04:02:2018

Они тупоголовые

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Зоя 17:40 04:02:2018

От дипрессии у многих разные болезни у людеи и тот же алкоголизм и наркомания, сердце и ревматизм и т д. И многие даже ко врачу не могут обратится т к все равно к специалистам огромные очереди помнаправлегию, а без направления 30-40€ только попасть, а лечение, поэтому народ даже не начинает обследование.

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Ivan 17:46 04:02:2018

Латышская статистика как всегда приукрашивает реальное положение дел. :)))))

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Врачи лишь подтвердили диагноз 17:52 04:02:2018

Не надо далеко ходить за примером. Почитайте коменты разных шерстобитовыхпутиных и прочих латышских патриотов. Диагноз на лицо !!! В данный момент они всей сворой , как всегда, набросились на Россию. Хотя... терзают меня смутные подозрения, что все это один человек с раздвоением, точнее, с размножением, личности.))))

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Иварс 18:14 04:02:2018

У нас северный регион, солнечных дней мало, пасмурно. Люди, приехавшие с юга и востока, страдают депрессией. Отсюда - плохая статистика психзаболеваний. Постепенно они уезжают, в Латвии станет лучше.

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Ваняс, хорошо это как в Литве - лидеру самоубиств и пьянству в ес? 18:38 04:02:2018

да и статистика говорит, что соотношение тех кто " с востока" и тех кто "с преамбулой", с большим перевесом в пользу последних. Так что не запускай болезнь дорогой, лечись и выздоравливай.

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Latviešu patriots 17:54 04:02:2018

atbalstu 100%

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)

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