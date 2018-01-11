Латвия, бойся! Солдаты США могут покинуть страну

В самом начале президентского срока Дональда Трампа один из высокопоставленных членов его Совета национальной безопасности предлагал вывести часть американских войск из Восточной Европы в качестве уступки Владимиру Путину, сообщает The Daily Beast.
Хотя в конечном счёте предложение было отвергнуто, это первый известный случай, когда кто-то из влиятельных советников действующего президента предложил инициативу в пользу Москвы. Кому-то это может напомнить пророссийскую риторику Дональда Трампа в период предвыборной кампании, отмечает автор статьи Спенсер Акерман.
Автором предложения, выдвинутого ещё в феврале прошлого года, был заместитель советника президента по стратегическому планированию Кевин Харрингтон. Как выяснилось, он раздумывал над тем, чтобы пересмотреть интересы США «в контексте формирования новых отношений с Россией». Об этом изданию сообщил один из бывших сотрудников администрации, с которым Харрингтон лично поделился своими мыслями.
Как подчёркивает Спенсер Акерман, у Харрингтона, занимающегося стратегическим планированием в администрации президента, нет никакого военного опыта. Кроме того, ранее он не занимал государственные посты. Однако у Харрингтона есть «хорошие рекомендации»: он возглавлял хедж-фонд Thiel Macro и одно время был близок с партнёром Трампа — бизнесменом Питером Тилем. О появлении Харрингтона в составе Совета национальной безопасности объявил бывший советник президента Майкл Флинн, добавив, что тот сможет привнести в работу «свежие идеи».
Среди прочего Харрингтон утверждал, что экономические санкции, в первую очередь антироссийские, наносят большой вред Соединённым Штатам. Советник ставил под сомнение интересы Вашингтона в Прибалтике и «вслух интересовался» значимостью этого региона в контексте российско-американских отношений.
Бывший коллега Харрингтона рассказал The Daily Beast, что советник спрашивал о возможности вывода войск из Прибалтики или их передислокации. В этом жесте Харрингтон видел возможность проверить, ответит ли Москва взаимностью на желание новой администрации строить дружественные отношения. Всё это было изложено в отдельном документе, в котором Россия «не упоминалась ни как соперник, ни как конкурент», заявил изданию источник.
Этот же источник посчитал идею Харрингтона «опасно наивной». Ведь Кремль наверняка увидел бы в выводе американских войск из Восточной Европы «зелёный свет Вашингтона для дальнейших провокаций на Украине, в Сирии и где бы то ни было ещё».
Другой экс-сотрудник администрации Дональда Трампа отметил, что Харрингтон активно обсуждал свою идею со многими высокопоставленными чиновниками, включая бывшего главного советника президента США по вопросам стратегии и политики Стива Бэннона. По заверениям этого источника, предложение «деликатно отмели в сторону», даже несмотря на необычайный хаос, царивший в начале президентства Трампа. Ни один из источников The Daily Beast не смог с точностью сказать, сообщил ли кто-то об инициативе Харрингтона самому главе Белого дома.
По мнению автора статьи Спенсера Акермана, предложению советника не хватало «глубины понимания» вопроса. В плане отсутствовали детали о том, какие именно военные единицы и в каком количестве должны быть выведены из Прибалтики. Источники The Daily Beast полагают, что это прямое следствие неопытности советника в военном деле. Вместо конкретных идей Харрингтона якобы больше интересовал «собственный полёт мысли» о том, что США десятилетиями неправильно относились к России.
Но отводом войск из Прибалтики инициативы Харрингтона не ограничились. В марте он предложил снять санкции с российской нефти и, по заверениям бывших коллег, спросил: «Если эти санкции вредят нашей экономике, не оказывая никакого давления на Россию, тогда в чём смысл?» В середине декабря американские СМИ сообщали о том, что Харрингтон рассматривает сближение Вашингтона с Москвой как «необходимость для выживания в энергетическом апокалипсисе».
Многие считали, что Харрингтон, который вошёл в Совет нацбезопасности, сформированный уволенным со скандалом Майклом Флинном, уйдёт вслед за последним. Однако этого не случилось, и советник даже внёс свой вклад в создание опубликованного в декабре документа с новой стратегией США. Там о выводе американских войск из Восточной Европы не сказано ни слова, однако и в финальной версии составители предлагают «пересмотреть политику последних двух десятилетий», которая ошибочно предполагала, что «включение конкурентов в международные институты и мировую торговлю сделает их безобидными игроками и надёжными партнёрами», обращает внимание The Daily Beast.
Предложил-отказали. Ну и зачем здесь сегодня сотрясать воздух?« ответить
Латвия, бойся! Солдаты США могут покинуть страну« ответить
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Могут, но не покинут, Трамп не послушал одного из членов своего Совета
национальной безопасности....:)))
stinky yankee, go home!« ответить
ne atbalstu. 100%!« ответить
и всё будет ок))« ответить
Ваняяяяя, ты уже обоссался?« ответить
no money no NATA (c)« ответить
Смерть американским оккупантам†.†.†.†.†.« ответить
Это не оккупанты - это заложники .« ответить
Это правильно -нечего им здесь делать, домой надо ехать.« ответить