Латвия, бойся! Солдаты США могут покинуть страну

The Daily Beast выяснил, что в начале президентства Дональда Трампа один из членов его Совета национальной безопасности Кевин Харрингтон выдвигал предложение вывести войска из Прибалтики. Как сообщили изданию бывшие сотрудники администрации президента, Харрингтон даже подвергал сомнению интересы США в регионе.

В самом начале президентского срока Дональда Трампа один из высокопоставленных членов его Совета национальной безопасности предлагал вывести часть американских войск из Восточной Европы в качестве уступки Владимиру Путину, сообщает The Daily Beast.

Хотя в конечном счёте предложение было отвергнуто, это первый известный случай, когда кто-то из влиятельных советников действующего президента предложил инициативу в пользу Москвы. Кому-то это может напомнить пророссийскую риторику Дональда Трампа в период предвыборной кампании, отмечает автор статьи Спенсер Акерман.

Автором предложения, выдвинутого ещё в феврале прошлого года, был заместитель советника президента по стратегическому планированию Кевин Харрингтон. Как выяснилось, он раздумывал над тем, чтобы пересмотреть интересы США «в контексте формирования новых отношений с Россией». Об этом изданию сообщил один из бывших сотрудников администрации, с которым Харрингтон лично поделился своими мыслями.

Как подчёркивает Спенсер Акерман, у Харрингтона, занимающегося стратегическим планированием в администрации президента, нет никакого военного опыта. Кроме того, ранее он не занимал государственные посты. Однако у Харрингтона есть «хорошие рекомендации»: он возглавлял хедж-фонд Thiel Macro и одно время был близок с партнёром Трампа — бизнесменом Питером Тилем. О появлении Харрингтона в составе Совета национальной безопасности объявил бывший советник президента Майкл Флинн, добавив, что тот сможет привнести в работу «свежие идеи».

Среди прочего Харрингтон утверждал, что экономические санкции, в первую очередь антироссийские, наносят большой вред Соединённым Штатам. Советник ставил под сомнение интересы Вашингтона в Прибалтике и «вслух интересовался» значимостью этого региона в контексте российско-американских отношений.

Бывший коллега Харрингтона рассказал The Daily Beast, что советник спрашивал о возможности вывода войск из Прибалтики или их передислокации. В этом жесте Харрингтон видел возможность проверить, ответит ли Москва взаимностью на желание новой администрации строить дружественные отношения. Всё это было изложено в отдельном документе, в котором Россия «не упоминалась ни как соперник, ни как конкурент», заявил изданию источник.

Этот же источник посчитал идею Харрингтона «опасно наивной». Ведь Кремль наверняка увидел бы в выводе американских войск из Восточной Европы «зелёный свет Вашингтона для дальнейших провокаций на Украине, в Сирии и где бы то ни было ещё».

Другой экс-сотрудник администрации Дональда Трампа отметил, что Харрингтон активно обсуждал свою идею со многими высокопоставленными чиновниками, включая бывшего главного советника президента США по вопросам стратегии и политики Стива Бэннона. По заверениям этого источника, предложение «деликатно отмели в сторону», даже несмотря на необычайный хаос, царивший в начале президентства Трампа. Ни один из источников The Daily Beast не смог с точностью сказать, сообщил ли кто-то об инициативе Харрингтона самому главе Белого дома.

По мнению автора статьи Спенсера Акермана, предложению советника не хватало «глубины понимания» вопроса. В плане отсутствовали детали о том, какие именно военные единицы и в каком количестве должны быть выведены из Прибалтики. Источники The Daily Beast полагают, что это прямое следствие неопытности советника в военном деле. Вместо конкретных идей Харрингтона якобы больше интересовал «собственный полёт мысли» о том, что США десятилетиями неправильно относились к России.

Но отводом войск из Прибалтики инициативы Харрингтона не ограничились. В марте он предложил снять санкции с российской нефти и, по заверениям бывших коллег, спросил: «Если эти санкции вредят нашей экономике, не оказывая никакого давления на Россию, тогда в чём смысл?» В середине декабря американские СМИ сообщали о том, что Харрингтон рассматривает сближение Вашингтона с Москвой как «необходимость для выживания в энергетическом апокалипсисе».

Многие считали, что Харрингтон, который вошёл в Совет нацбезопасности, сформированный уволенным со скандалом Майклом Флинном, уйдёт вслед за последним. Однако этого не случилось, и советник даже внёс свой вклад в создание опубликованного в декабре документа с новой стратегией США. Там о выводе американских войск из Восточной Европы не сказано ни слова, однако и в финальной версии составители предлагают «пересмотреть политику последних двух десятилетий», которая ошибочно предполагала, что «включение конкурентов в международные институты и мировую торговлю сделает их безобидными игроками и надёжными партнёрами», обращает внимание The Daily Beast.