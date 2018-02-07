Документ, который призван предотвратить насилие в отношении женщин, вызывает бурные споры из-за того, что в нем возможно заложена невидимая, идеологическая, «бомба».
По мнению противников конвенции, документ может нести в себе угрозу для традиционных семейных ценностей, так как в нем заложен подозрительный термин «социальный пол».
Очередная дискуссия на эту тему была проведена в передаче LTV7 «Точки над i» и вызвала возмущение среди ярых защитников традиционных ценностей.
«Это невероятно. LTV7. Точки над i. Конец демократии! Собрались 6 гендеристов (противники гендерных стереотипов, полагающие, что пол — явление социальное — ред.) и священник-протестант с британским акцентом. Однобокое мнение. Народ проснись! Объединимся против гендеризма», — написал в своем аккаунте Facebook известный активист Валентин Еремеев и приложил видео с записью передачи.
Пост Еремеева нашел горячую поддержку среди его подписчиков.
«Ведущий «дискуссии», который называет себя журналистом, уже на первой минуте высказал свою субъективную оценку ЗА. Следовательно, какая реально дискуссия тут могла быть…» — отметила Линда Рома.
«Мне, как отцу 5 детей и деду 10 внуков, очень важно бороться со всем этим ужасно лживым аппаратом пропаганды, которая в наше время приобретает все больший размах. Надеюсь, оставшийся разум человека не допустит дальнейшей деградации. Надо держаться и начинать борьбу. Я это уже делаю», — поделился Вилнис Цауне.
«Точно так же, когда Латвию втягивали в ЕС, перед камерой давали высказаться только уверенным идиотам, дегенератам и очень слабым оппонентам», — добавил Андрис Кронбергс.
«У кого-нибудь еще есть сомнения об истинной природе «общественного» СМИ?» — риторически спрашивает Янис Дриксна.
«И за это платим налоги?» — возмутилась Илона Аболиня.
Любопытно, что участник передачи на LTV7, священник Илмарс Толстовс, в своем аккаунте в Twitter позже написал о своем опыте общения уже с другими журналистами государственных тв-каналов.
Судя по публикациям, особенно ему запомнилось участие в передаче 100gkulturas, выходящей на канале LTV1.
«Если журналист общественного медиа не уважает уверенность интервьюируемого и навязывает свое мнение, это говорит о том, что общественное медиа не уважает разнообразие мнений. Печально, что живем при тоталитаризме мнений», — написал священник Толстовс.
«Это последний раз, когда я сотрудничал с вашей передачей. Это не профессиональная журналистика», — добавил он.
Напомним, что одной из самых ярых противниц ратификации Стамбульской конвенции является депутат Сейма и секретарь парламентской комиссии по юридическим вопросам Юлия Степаненко, которая полагает, что в документе имеется идеологическая подоплека.
На взгляд Степаненко, в основе конвенции лежит идеология воинствующего феминизма, искажающая само понятие насилия в семье. По ее словам, конвенция предлагает бороться также и со стереотипами, которые лежат в основе традиционного устройства общества. Например, с тем, что мужчина считается защитником, а женщина — матерью. Вместо этого предлагаются другие социальные стереотипы — прогрессивные.
Стамбульская конвенция вызвала настоящий раскол в латвийском обществе и даже в руководстве страной. Так, МИД во главе с Эдгарсом Ринкевичсем выступает «за», мотивируя отказ от ратификации юридическими последствиями для Латвии, как члена ЕС, а Минюст резко возражает — из-за претензий министра юстиции Дзинтарса Расначса к термину «социальный пол».
Среди сторонников ратификации конвенции оказались также президент Латвии Раймонд Вейонис и латвийское общество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансперсон «Мозаика».
Я лично ничего страшного в этом не вижу.« ответить
У педерастов не бывает детей и только одно это не может не радовать.
Хотя есть и пальцем деланные, вот наверное из них и получаются пидарасы.
Ни одно движение не может существовать без локлмотива и денег. Где штаб или клуб, который ведёт борьбу против пропоганды гомосексуализма? Отдельные смелые высказывания, это как кто-то плёрнул без какой либо продолжение.« ответить
А там в далёкой Америке, Лондоне и где там живёт массам неизвестный шеф организации Спектр (из фильма про Бонда), магистр сатанинского клана, масонская ложа или ещё кто. Решили изменить род человеческий в ячейке его социальной форме.
Покупаются СМИ, Голливуд, нанимают психологов, юристов. Внедрают своих людей в управлениях власти, судейский состав и даже церковь, чтобы очернить её из внутри.
Мозайка и другие органмзации это лишь выдемая часть этих движений. Им даютя деньги, помогают те сатанисты, которых внедрили в выше упомянуиых рычагах власти. Мозайка это как военный коммандный пункт. У нмх даже есть target folderна каждого, кто проявляет смелость встать им на пути. А там варианты закрыть им рот. Ищут компромант, организуют кампанию чтобы настроить к ним других, покупают, мешают в бизнесе и даже убивают.
Был один такой смелый. У него было даже страница ww.noрride.lv Мозайка нанеда юристов, вызвали, пргрозили, утих. Все, кто его поддержали испарились, так как любое движение нуждается лидера и денег
Скоро радужные будут считаться бОльшими патриотами, чем даже традиционные патриоты. Запомните это твит...« ответить
Непонятно о чём речь, латышкое существо издало инструкцию по внедрению раннего гомосексуализма в дошкольные детские учреждения, попросту, детские сады, существо латышское уверяло - дети сами решат мальчики или девочки, с такой чудовищной подачей обязывали воспитывать детей. Латыши реально конченные, выбирать во власть абсолютных ничтожеств могут только себе подобные.« ответить
samoe smeshnoe cto v latishskom jazike net srednego roda. estj tolko dva. zenskij i muzskoj,« ответить
v russkom estj esce i srednij (ono, naprimer, oblako, avto) a v latishkom tolko dva. on ili ona. tretego ne dano. v nemeckom toze estj tri roda (der - on, die - ona, das - ono).
kak oni budet opredeljatj etot samij gendernij rod?
Кроме слабого алогичного текста Стамбульская конвенция предусматривает создание рабочих мест для группы людей, которые будут осуществлять контроль за всеми указанными в конвенции областями жизни, а также собирать персональную информацию о людях, подвергшихся тому или иному насилию. Сбор информации – оговорен в конвенции, якобы для исследований… Не указывается, однако, будут ли у жертв насилия спрашивать разрешение на обработку их данных? Здесь не только понятие «гендер» вызывает недоверие, но и масса других факторов. К тому же, защиту человека от насилия и без того обеспечивает закон государства. Зачем ещё дополнительные уточнения всяких ориентаций и мировоззрений? Будут ли защищать всех жертв или только избранных? Если всех, то зачем излишние уточнения. Или представители других «ориентаций» не считают себя людьми и для них нужны дополнительные уточнения и «пола», и на всякий случай «гендера»? Или, может, женщина не человек? Или мужчин исключили из человеческого рода? Ведь мужчины тоже могут подвергаться насилию в семье и быть жертвами насилия... Или есть ещё класс «неких сущностей», поэтому уточняют на всякий случай пол, «гендер» и «ориентацию», ибо не могут разобраться с идентификацией их по видовой и родовой группе и половому признаку?.. Если кто забыл, человек состоит из более 70% воды, в детстве около 90%. Воспитание начинается с детства! Берегите детей от зомбо-мультиков, деструктивной музыки и ложных установок т.п. А над «Стамбульской конвенцией» надо ещё работать, чтобы она сама не попала в разряд «нарушителей прав человека».« ответить