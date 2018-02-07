Шестеро против одного: защитники традиционных ценностей возмущены передачей LTV7. Противники Стамбульской конвенции обвинили телевизионную передачу в предвзятости: уж слишком многочисленно была представлена позиция «гендеристов». Страсти, связанные с обсуждением ратификации Стамбульской конвенции, не утихают в Латвии вот уже больше недели.

Документ, который призван предотвратить насилие в отношении женщин, вызывает бурные споры из-за того, что в нем возможно заложена невидимая, идеологическая, «бомба».

По мнению противников конвенции, документ может нести в себе угрозу для традиционных семейных ценностей, так как в нем заложен подозрительный термин «социальный пол».

Очередная дискуссия на эту тему была проведена в передаче LTV7 «Точки над i» и вызвала возмущение среди ярых защитников традиционных ценностей.

«Это невероятно. LTV7. Точки над i. Конец демократии! Собрались 6 гендеристов (противники гендерных стереотипов, полагающие, что пол — явление социальное — ред.) и священник-протестант с британским акцентом. Однобокое мнение. Народ проснись! Объединимся против гендеризма», — написал в своем аккаунте Facebook известный активист Валентин Еремеев и приложил видео с записью передачи.

Пост Еремеева нашел горячую поддержку среди его подписчиков.

«Ведущий «дискуссии», который называет себя журналистом, уже на первой минуте высказал свою субъективную оценку ЗА. Следовательно, какая реально дискуссия тут могла быть…» — отметила Линда Рома.

«Мне, как отцу 5 детей и деду 10 внуков, очень важно бороться со всем этим ужасно лживым аппаратом пропаганды, которая в наше время приобретает все больший размах. Надеюсь, оставшийся разум человека не допустит дальнейшей деградации. Надо держаться и начинать борьбу. Я это уже делаю», — поделился Вилнис Цауне.

«Точно так же, когда Латвию втягивали в ЕС, перед камерой давали высказаться только уверенным идиотам, дегенератам и очень слабым оппонентам», — добавил Андрис Кронбергс.

«У кого-нибудь еще есть сомнения об истинной природе «общественного» СМИ?» — риторически спрашивает Янис Дриксна.

«И за это платим налоги?» — возмутилась Илона Аболиня.

Любопытно, что участник передачи на LTV7, священник Илмарс Толстовс, в своем аккаунте в Twitter позже написал о своем опыте общения уже с другими журналистами государственных тв-каналов.

Судя по публикациям, особенно ему запомнилось участие в передаче 100gkulturas, выходящей на канале LTV1.

«Если журналист общественного медиа не уважает уверенность интервьюируемого и навязывает свое мнение, это говорит о том, что общественное медиа не уважает разнообразие мнений. Печально, что живем при тоталитаризме мнений», — написал священник Толстовс.

«Это последний раз, когда я сотрудничал с вашей передачей. Это не профессиональная журналистика», — добавил он.

Напомним, что одной из самых ярых противниц ратификации Стамбульской конвенции является депутат Сейма и секретарь парламентской комиссии по юридическим вопросам Юлия Степаненко, которая полагает, что в документе имеется идеологическая подоплека.

На взгляд Степаненко, в основе конвенции лежит идеология воинствующего феминизма, искажающая само понятие насилия в семье. По ее словам, конвенция предлагает бороться также и со стереотипами, которые лежат в основе традиционного устройства общества. Например, с тем, что мужчина считается защитником, а женщина — матерью. Вместо этого предлагаются другие социальные стереотипы — прогрессивные.

Стамбульская конвенция вызвала настоящий раскол в латвийском обществе и даже в руководстве страной. Так, МИД во главе с Эдгарсом Ринкевичсем выступает «за», мотивируя отказ от ратификации юридическими последствиями для Латвии, как члена ЕС, а Минюст резко возражает — из-за претензий министра юстиции Дзинтарса Расначса к термину «социальный пол».

Среди сторонников ратификации конвенции оказались также президент Латвии Раймонд Вейонис и латвийское общество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансперсон «Мозаика».