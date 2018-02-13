Латвия: цена за вывоз мусора огромна и будет ещё выше!(6)

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Жителей Латвии заставят платить по полной программе. Вывоз мусора - прибыльный бизнес. LETA
Герман Бергер
19:15 12.02.2018
Наша Латвия / Социум

Все больше людей в Латвии начинают сортировать мусор. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала председатель Латвийской ассоциации обслуживания отходов Рута Бендере.

По ее словам, сегодня люди платят огромные деньги за вывоз мусора, и без сортировки цена на данные услуги будет только расти.

 

«Психология людей должна меняться, мы должны считаться с окружающей средой. Отходы не должны быть на свалке, они должны быть переработаны и, мы таким образом сэкономим деньги. Потому что сейчас ресурсы еще не так дороги, а через лет 20 или 30 их вообще может не остаться. Мы будем платить суммы еще больше», — заявила председатель ассоциации.

 

Бендере также рассказала, что, согласно требованиям Евросоюза, к 2020 году объем переработанных отходов в Латвии должен увеличиться почти в два раза — до 50%. Если проблема с количеством перерабатываемых отходов не будет решена до 2020 года, то Латвии грозят штрафные санкции.

LETA / Фото
Комментарии (6)
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Жизнь 19:46 12:02:2018

Домбровскис без ума от бурной экономики Латвии

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Latviešu patriots 20:25 12:02:2018

Neredzu nekā dārga! Jaunā Projekta ēkā, kur dzīvoju Rīgā, mēnesī katram dzīvoklim jāmaksā par atkritumu izvešanu 2eiro96centi. Tas nav dārgi!

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ыыы 22:02 12:02:2018

Твоя обитель на ул. Гайзиня

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Latviešu patriots 22:29 12:02:2018

Okupantu ubags žēlojas par dārdzību! Ha Ha Ha Es varu atļauties dzīvokli par 120 000 eiro!

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укеу 21:20 12:02:2018

Много лесов полей и рек. Не хотят по хорошему, значит будет по плохому.

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Опять придумали 23:17 12:02:2018

доилку с народа, под благовидным предлогом...

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)

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