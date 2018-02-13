По ее словам, сегодня люди платят огромные деньги за вывоз мусора, и без сортировки цена на данные услуги будет только расти.
«Психология людей должна меняться, мы должны считаться с окружающей средой. Отходы не должны быть на свалке, они должны быть переработаны и, мы таким образом сэкономим деньги. Потому что сейчас ресурсы еще не так дороги, а через лет 20 или 30 их вообще может не остаться. Мы будем платить суммы еще больше», — заявила председатель ассоциации.
Бендере также рассказала, что, согласно требованиям Евросоюза, к 2020 году объем переработанных отходов в Латвии должен увеличиться почти в два раза — до 50%. Если проблема с количеством перерабатываемых отходов не будет решена до 2020 года, то Латвии грозят штрафные санкции.
Домбровскис без ума от бурной экономики Латвии« ответить
Neredzu nekā dārga! Jaunā Projekta ēkā, kur dzīvoju Rīgā, mēnesī katram dzīvoklim jāmaksā par atkritumu izvešanu 2eiro96centi. Tas nav dārgi!« ответить
Твоя обитель на ул. Гайзиня« ответить
Okupantu ubags žēlojas par dārdzību! Ha Ha Ha Es varu atļauties dzīvokli par 120 000 eiro!« ответить
Много лесов полей и рек. Не хотят по хорошему, значит будет по плохому.« ответить
доилку с народа, под благовидным предлогом...« ответить