Жителей Латвии заставят платить по полной программе. Вывоз мусора - прибыльный бизнес. LETA

Все больше людей в Латвии начинают сортировать мусор. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала председатель Латвийской ассоциации обслуживания отходов Рута Бендере.

По ее словам, сегодня люди платят огромные деньги за вывоз мусора, и без сортировки цена на данные услуги будет только расти.

«Психология людей должна меняться, мы должны считаться с окружающей средой. Отходы не должны быть на свалке, они должны быть переработаны и, мы таким образом сэкономим деньги. Потому что сейчас ресурсы еще не так дороги, а через лет 20 или 30 их вообще может не остаться. Мы будем платить суммы еще больше», — заявила председатель ассоциации.

Бендере также рассказала, что, согласно требованиям Евросоюза, к 2020 году объем переработанных отходов в Латвии должен увеличиться почти в два раза — до 50%. Если проблема с количеством перерабатываемых отходов не будет решена до 2020 года, то Латвии грозят штрафные санкции.