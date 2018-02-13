Это такие профессии, как водитель грузового транспорта, сельскохозяйственный рабочий, эксперт по информационно-коммуникационным технологиям, сообщил журналистам госсекретарь Министерства экономики Юрис Стинка.
Минэкономики считает, что предложения транспортных и сельскохозяйственных организаций включить в список эти профессии принимать не следует, так как список предусматривает привлечение высококвалифицированной рабочей силы.
В него должны быть включены профессии, в которых сейчас в Латвии не хватает специалистов, а их подготовка требует больше пяти лет, пояснил Стинка.
Работников в транспортной и сельскохозяйственной отраслях можно найти и в Латвии, где работу сейчас ищут примерно 80 тыс. человек, уверен он.
Исключить из списка гастарбайтеров специалистов по информационно-коммуникационным технологиям предлагают представители этой отрасли. Минэкономики же считает необходимым привлечь высококвалифицированных иностранных специалистов именно в эту быстро развивающуюся отрасль.
скаклы, добор пожаловать, вакансии - чистка туалетов и уборка улиц это для вас« ответить
Туалеты уже заняты твоими соплеменниками, а украинцы будут тебе ключи подавать.« ответить
будишь сильно звиздеть,вышллем нах« ответить
Ну ты и клоун,если твои хохлы что то тут и будут делать,так это не легально вё...ть на стройках за 400 евро.« ответить
Это до какого уровня нужно опустится, чтобы батраков считать высококвалифицированными специалистами.« ответить
Из русских батраков сделать не получилось.
А ведь так хотелось и главное - верилось, вот закроем к едрене-фене их заводы и фабрики и толпами с голодухи на поля наши латышские повалят.
Нет, и с голода не помёрди и в батраки к хуторским недоумкам не пошли.
Самим латышам пришлось раком ползать на грядках и под кроватями, в поисках обосцанных уток.
Чего Латвия вообще может, ловить?)) Дайте объявление в Хохляндии!!! И хохлы заполонят, все щели!! Для них, 300 -500 эйро, предел желаний)))А по ночам, они бесплатно будут жечь покрышки, и пииисдить по пустым бочкам!)) Петь "серенады" про сало!)) В добре дошли!)))« ответить
Хохложопый придэ,« ответить
порядок в дысе навидэ
Твои хохложопые воровство по всей стране устроят. Уже сейчас лазят по квартирам, в машины пытаются залезть, чтоб что-нибудь украсть, а раньше такого не было.« ответить