Кабинет министров сегодня отложил решение вопроса о привлечении в отдельные сферы высококвалифицированной рабочей силы из-за границы, сочтя необходимым провести дискуссии по некоторым включенным в список профессиям.

Это такие профессии, как водитель грузового транспорта, сельскохозяйственный рабочий, эксперт по информационно-коммуникационным технологиям, сообщил журналистам госсекретарь Министерства экономики Юрис Стинка.

Минэкономики считает, что предложения транспортных и сельскохозяйственных организаций включить в список эти профессии принимать не следует, так как список предусматривает привлечение высококвалифицированной рабочей силы.

В него должны быть включены профессии, в которых сейчас в Латвии не хватает специалистов, а их подготовка требует больше пяти лет, пояснил Стинка.

Работников в транспортной и сельскохозяйственной отраслях можно найти и в Латвии, где работу сейчас ищут примерно 80 тыс. человек, уверен он.

Исключить из списка гастарбайтеров специалистов по информационно-коммуникационным технологиям предлагают представители этой отрасли. Минэкономики же считает необходимым привлечь высококвалифицированных иностранных специалистов именно в эту быстро развивающуюся отрасль.