Латвия жадно ищет шоферов и батраков-гастарбайтеров(8)

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Владимир Бучельников
16:43 13.02.2018
Экономика / Социальная экономика

Кабинет министров сегодня отложил решение вопроса о привлечении в отдельные сферы высококвалифицированной рабочей силы из-за границы, сочтя необходимым провести дискуссии по некоторым включенным в список профессиям.

Это такие профессии, как водитель грузового транспорта, сельскохозяйственный рабочий, эксперт по информационно-коммуникационным технологиям, сообщил журналистам госсекретарь Министерства экономики Юрис Стинка.

 

Минэкономики считает, что предложения транспортных и сельскохозяйственных организаций включить в список эти профессии принимать не следует, так как список предусматривает привлечение высококвалифицированной рабочей силы. 

 

В него должны быть включены профессии, в которых сейчас в Латвии не хватает специалистов, а их подготовка требует больше пяти лет, пояснил Стинка.

 

Работников в транспортной и сельскохозяйственной отраслях можно найти и в Латвии, где работу сейчас ищут примерно 80 тыс. человек, уверен он.

 

Исключить из списка гастарбайтеров специалистов по информационно-коммуникационным технологиям предлагают представители этой отрасли. Минэкономики же считает необходимым привлечь высококвалифицированных иностранных специалистов именно в эту быстро развивающуюся отрасль.

LETA / Фото
Комментарии (8)
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Саня 16:54 13:02:2018

скаклы, добор пожаловать, вакансии - чистка туалетов и уборка улиц это для вас

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Саня 17:03 13:02:2018

Туалеты уже заняты твоими соплеменниками, а украинцы будут тебе ключи подавать.

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хохлопеец 17:27 13:02:2018

будишь сильно звиздеть,вышллем нах

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Сане клоуну 17:55 13:02:2018

Ну ты и клоун,если твои хохлы что то тут и будут делать,так это не легально вё...ть на стройках за 400 евро.

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Latviešu patriots 17:00 13:02:2018

Это до какого уровня нужно опустится, чтобы батраков считать высококвалифицированными специалистами.
Из русских батраков сделать не получилось.
А ведь так хотелось и главное - верилось, вот закроем к едрене-фене их заводы и фабрики и толпами с голодухи на поля наши латышские повалят.
Нет, и с голода не помёрди и в батраки к хуторским недоумкам не пошли.
Самим латышам пришлось раком ползать на грядках и под кроватями, в поисках обосцанных уток.

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Тупой заголовок! 17:31 13:02:2018

Чего Латвия вообще может, ловить?)) Дайте объявление в Хохляндии!!! И хохлы заполонят, все щели!! Для них, 300 -500 эйро, предел желаний)))А по ночам, они бесплатно будут жечь покрышки, и пииисдить по пустым бочкам!)) Петь "серенады" про сало!)) В добре дошли!)))

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Точно 17:38 13:02:2018

Хохложопый придэ,
порядок в дысе навидэ

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не нужны тут нищие воры-холопы 18:06 13:02:2018

Твои хохложопые воровство по всей стране устроят. Уже сейчас лазят по квартирам, в машины пытаются залезть, чтоб что-нибудь украсть, а раньше такого не было.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)