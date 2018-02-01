Латвия должна будет заплатить миллион евро бывшему владельцу Рижского цирка(5)

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Виталий Вавилкин
21:14 31.01.2018
Наша Латвия

Административный районный суд в среду удовлетворил иск бывших владелиц здания Рижского цирка Сармите Бивини и Бируты Крейле к Министерству культуры о выплате компенсации в размере 1 015 549 в связи с национализацией здания, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

По предложению министерства правительство ранее договорилось выплатить бывшим владелицам здания компенсацию в размере 297 765 евро.

 

Спор касался момента определения размера компенсации за здание цирка. Суд признал, что должен быть произведен перерасчет компенсации в текущих ценах, то есть на момент принятия Кабинетом министров распоряжения о выплате компенсации 9 августа 2017 года, а не 4 ноября 1995 года, когда принималось решение о национализации, так как на тот момент еще не был известен конкретный состав объекта культуры государственного значения «Рижский цирк», а также еще не было принято решение о выплате компенсации.

 

Суд постановил, что перерасчет размера компенсации должен быть произведен по курсу стоимости золота и доллара США в 2017 году, а не в 1995 году.

 

Решение может быть обжаловано в Административном окружном суде в течение одного месяца.

 

Руководитель отдела общественных отношений Минкультуры Лита Кокале сообщила агентству ЛЕТА, что министерство внимательно ознакомится с содержанием приговора и рассмотрит возможности его обжалования в установленный срок.

 

1 июля 2015 года вступил в силу приговор Верховного суда, в котором признается право собственности государства на объект недвижимости по ул. Меркеля, 4, состоящий из земельного участка площадью 3807 кв. м и здания Рижского цирка. В свою очередь в ноябре того же года Рижский окружной суд постановил, что государство в лице Минкультуры должно выплатить наследникам владельцев недвижимости компенсацию.

 

Бывшие владелицы считали, что из-за отказа в денационализации имеют право на компенсацию в размере 1 015 549 евро, так как в оценке 1938 года указана только стоимость здания цирка в размере 186 750 латов, а не его стоимость вместе с землей.

LETA / Фото
Комментарии (5)
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SU 21:41 31:01:2018

Особенности национального дерьма.

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Janka 22:13 31:01:2018

a kak oni stali vladelicami Cirka? KAK?

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Latviešu patriots 22:56 31:01:2018

Nav tava suņa daļa.

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Latviešu patriots 01:30 01:02:2018

Janka klausies vār būt tu ari tērēbuņšu sāvu pimpi

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Отдайте и обложить 3% налогом на развалины 00:18 01:02:2018

Пусть восстанавливают сами. А мы построим новый в Плявниеках например.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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