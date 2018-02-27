Наша страна хочет лишить себя еще одного источника доходов, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

«Мы планируем ввести в Латвии налог на трансакции рискованных клиентов. Чтобы такого рода бизнес стал менее привлекательным и банки смогли бы упорядочить структуру своих клиентов», — заявила министр финансов Дана Рейзниеце–Озола. В переводе на простой язык это означает, что государство сделает все возможное, дабы эти проклятые нерезиденты убрались из Латвии вместе со своими миллионами или, точнее — миллиардами.

Нам не нужны миллиарды?

Отметим, что нерезидентские вклады (счета) в латвийских банках составляют около 40% от общего числа вкладов. В денежном выражении речь идет о более чем 8 миллиардах евро. Да, такие бешеные деньги иностранные граждане держат в латвийских кредитных учреждениях. Бюджет ЛР в этом году составляет 8,7 млрд евро. Таким образом, объем средств нерезидентов в наших банках сродни годовому бюджету страны. «Латвия ближе, чем Швейцария», — это рекламный слоган стал одним из символов Латвии середины–конца 90–х годов. Что ж, сегодня мы делаем все, чтобы Латвия даже близко не напоминала богатую Швейцарию.

Это, конечно, здорово, что министр финансов думает над тем, как бы выпроводить из Латвии богатых иностранцев. Вот только хотелось бы услышать, а чем мы собираемся восполнить эту финансовую недостачу?

Начиная с 90–х годов и по крайней мере до санкционной войны, то есть до 2014 года, экономика Латвии держалась на трех китах — транзите, финансовом экспорте и использовании еврофондов. Еще экономику подпитывала или, точнее — давала работу тысячам латвийцев, сфера продовольствия. С учетом, разумеется, экспорта продуктов прежде всего в Россию.

Нет, есть у нас и остатки промышленности, более того — объем перерабатывающей промышленности даже значительно увеличился. Но нынешнее производство в ЛР неспособно вытащить всю латвийскую экономику и обеспечить ей устойчивый рост. С основными же сферами экономики наша страна, видимо, решила покончить.

До основанья мы разрушим

Судите сами. Сфера транзита и логистики в свете санкционной войны, наших «прагматичных» отношений с восточным соседом и развития на северо–западе России собственной портовой инфраструктуры вступила в период упадка, и рассчитывать на улучшение в этом году уж точно не приходится. Удачей или даже чудом будет хотя бы сохранение статус–кво — то есть прежнего объема перевалки грузов по Латвийской железной дороге через латвийские порты.

Еврофонды, конечно же, сохранятся и после 2020 года, но их объем, даже согласно самым оптимистичным прогнозам, уменьшится на 30 процентов. А это для нашей подсаженной на брюссельскую иглу экономики будет ну очень болезненно.

Что касается экспорта продовольствия, то с момента введения российского эмбарго о прежних объемах экспорта можно уже забыть.

Забирайте деньги и проваливайте

И вот теперь наши власти, реагируя на скандал вокруг ABLV, хотят «прижать» бизнес нерезидентских вкладов. Результат не заставит себя долго ждать — иностранные вкладчики, почувствовав дискомфорт и ухудшение условий финансового обслуживания в латвийских банках, начнут искать другие, более тихие гавани. Самое трагичное, что это общее мнение всей правящей коалиции: нерезидентских вкладов у нас должно быть как можно меньше.

Кстати, вспомним, что пару лет назад правящая коалиция, поддавшись давлению националистов, фактически задушила программу видов на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость. По самым скромным подсчетам, госказна лишилась десятков миллионов евро ежегодно. Государство уже прогнало в другие страны ЕС богатых иностранцев, готовых покупать в Латвии недвижимость премиум–класса и оставлять в нашей стране огромные средства. И вот теперь мы хотим дать от ворот поворот иностранцам, выбравшим для хранения своих денег именно Латвию.

На чем же тогда мы будем зарабатывать? Ах, да, у нас же, если верить недавнему докладу премьера, растет число инвесторов. Бизнесмены готовы вкладываться в латвийскую экономику, создавать новые рабочие места. Вот только и здесь у нас острая нехватка всех специалистов. Как низкой квалификации, так и высокой.

С молотка

Итак, иностранные кредиторы банков нам не нужны, рабочих рук и мозгов у нас катастрофически не хватает, Россию мы воспринимаем исключительно как враждебного соседа, собственных же предпринимателей тоже обложим жестким налоговым контролем и контролем за движением финансовых средств. И что же мы получим в итоге?

Между тем стало известно, что администратор неплатежеспособности начал распродавать с молотка оборудование почившего в бозе завода «Лиепаяс металургс». Что–что, а выносить вещи на продажу мы умеем.

Цитата

«В наших общих интересах как можно скорее восстановить доверие, и я вижу для этого только одну возможность — резко уменьшить удельный вес вкладов нерезидентов в общем банковском портфеле вкладов. Удельный вес вкладов нерезидентов в банках следует снизить примерно до 20%».

Эдгарс Путра, парламентский секретарь минфина.

Абик ЭЛКИН.