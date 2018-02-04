Латвия готовит свой удар по России.

Когда большие гладиаторы начали шуметь и скандалить вокруг американского «Сообщения Кремлю», где в список лиц, против которых могут быть применены санкции, американцы включили всю администрацию Кремля, правительство и еще 96 российских миллиардеров, Латвия тоже выскочила на арену со своим мечиком.

Об этом пишет Марис Краутманис в Neatkarīgā Rīta Avīze (пер.Freecity.lv).

В ближайшее время Сейм примет «закон Магнитского» или «список Магнитского», в котором будут российские лица, принимавшие участие в уголовном преследовании юрконсультанта британского инвестиционного фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, связанные с нарушениями прав человека и его смертью. Также в список добавлены российские агенты, отравившие перебежавшего на Запад бывшего российского агента Александра Литвиненко, президент Чечни Рамзан Кадыров и представители чеченских силовых структур, которые преследуют геев.

«Дело Магнитского» довольно старое – юриста Магнитского арестовали в 2008 году, обвинив в финансовых махинациях. Он, в свою очередь, указал на ужасную коррупцию в России, достигающую государственных размеров. На следующий год он умер в следственном изоляторе, потому что, возможно, был убит или ему не была оказана должная медицинская помощь.

Официальные «списки Магнитского» приняли и опубликовали США, Канада, Эстония и Литва. Латвия станет пятой страной, которая так поступит.

Другие страны действовали кто как. Например, Великобритания в 2011 году приняла решение о включении 60 российских лиц в «черный список», но, не желая в тот момент еще сильнее ухудшать отношения с Россией, сообщила, что его не опубликует. Нет никаких сомнений, что россияне, указанные в «списке Магнитского», находятся в «черных списках» стран ЕС и без всяких особых законов и сообщений. То есть чисто технически в «списке Магнитского» от Сейма не будет никакого смысла, потому что никаких новых неудобств злодеям он не создаст. Вряд ли Кадыров рвется в Латвию позагорать и закупиться, да и преследователи Магнитского давно внесены нашими службами безопасности в список персон нон грата.

Но так или иначе Сейм в скором времени этот «список Магнитского» примет. За него проголосуют партии правящей коалиции и часть оппозиции. Список не поддержит «Согласие» и, скорее всего, депутут Валдис Калнозолс из Союза «зеленых» и крестьян. Понятно, что ожидаются пафосные выступления политиков с трибун, вокальные упражнения в виде горячих речей, потому что идут выборы, а это возможность продемонстрировать своим избирателям свои национальные хребты или иные взгляды. Ясно и то, что президент Раймонд Вейонис спорить не станет и это решение Сейма утвердит.

Что Латвия получит от принятия «списка Магнитского»?

Однозначно тут сказать нельзя, потому что будут и выгоды, и потери. Латвия продемонстрирует, что действует так же, как Эстония и Литва, и это станет доказательством единства балтийских стран. Латвия покажет, что является одной из трех старательных помощниц США и своеобразным американским лобби в ЕС, подталкивая и другие страны Европы не относиться к России попустительски. После этого можно надеяться, что американцы похлопают наших лидеров по плечу и снова подтвердят, что «зонтик» 5-й статьи НАТО в силе – если русские нападут на нас, то силы НАТО будут стрелять в россиян.

Российские юмористы лишний раз посмеются над «медленным зажиганием» балтийцев, только сейчас принявших список, который был актуален 8 лет назад, а правящие круги соседней страны воспримут это как очень недружелюбный жест. Ну очень рассердятся российские правящие круги. Конечно, у них хватает других внешнеполитических проблем, но какая-нибудь месть последует. Когда США приняли «список Магнитского», Россия отреагировала, приняв так называемый закон Димы Яковлева, которым запретили американцам усыновлять детей из российских детдомов. Страшный закон, который вызвал много слез у людей, у которых процесс усыновления был начат и не закончен.

Но Россия часто так делает – когда считает, что на нее нападают, то ответ оказывается еще неадекватнее.

Латвийским экономическим интересам «список Магнитского» в лучшем случае не даст ничего, в худшем причинит вред.

Уже сейчас экономические связи с Россией очень затруднены санкциями и эмбарго. Но тут министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сразу же сказал, что есть ведь и ценности! «Вы не можете идти только по тому пути, который соответствует вашим интересам: поторгуемся и оставим в покое то, что происходит в мире. С такими взглядами мы могли бы сказать: Крым – это Россия», недавно заявил он в телепередаче De facto.

Пусть так. Но где интересы и где ценности Латвии, например, в вопросе о независимости Каталонии или о Китае и Тайване? Латышей, естественно, никто не спросит, что они думают о внутренних делах Испании, но если спросить, то нет сомнений, что большая часть признается, что симпатизирует борьбе каталонцев за независимость. Это ценности. Но официальная Рига, которую представляет Ринкевич, считает, что интересы важнее и надо дружить с Мадридом, а не Барселоной.

Ради ценностей стоит нести жертвы, но тогда не надо винить в слабой защите интересов Латвии тех министров, чьи отрасли страдают ради ценностей! Снизился грузоборот портов. Но как ему повыситься? Поедет министр сообщения Улдис Аугулис в Москву говорить о сотрудничестве, а ему скажут: «Ты чо тут ищешь? Вы нам на голову гадите, а мы вам что-то давать будем?» Трудно ему придется.

А Инга Антане, которая шла на муниципальные выборы в Вентспилсе от совместного списка «Единства», Национального объединения и Латвийского объединения регионов, а теперь президент «Балтийской ассоциации – транспорт и логистика» (есть такая ассоциация) постоянно восклицает: «Оборот портов падает! Оборот портов падает! Аугулис ничего не дает!»

Так вы, «соросовцы» и «меронисты», можете как-нибудь между собой разобраться и объявить народу, что важнее – ценности или интересы?

Особенно хотят узнать ответ про интересы и ценности те латвийцы, которые из-за бедности уже уехали или собирают чемоданы в пока что не вышедшую из ЕС Великобританию.