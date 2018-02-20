Латвия готовится к подавлению русского бунта(82)

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Анатолий Тарасов
08:59 20.02.2018
Политика / Рига

Госполиция Латвии планирует в течение 2018 года создать в регионах четыре подразделения для предотвращения массовых беспорядков.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил, что создание специальных отрядов в Госполиции продиктовано прежде всего возрастающей внутренней угрозой.

 

«Эта угроза заключается в том, что нынешние власти Латвии проводят антирусскую, антироссийскую политику. Закрывая русские школы, создавая препятствия для обучения на русском языке, они создают фактически неконтролируемую ситуацию. И создание подобных отрядов для так называемого успокоения людей прежде всего связано с этими внутренними угрозами и новыми угрозами, которые будут проявляться в самое ближайшее время», — сказал Гусев.

 

К слову сказать, недавно латвийский банкир Гирт Рунгайнис заявил, что русский «не является языком культуры», а столице страны «вместо приема дикарей необходимо высасывать людей из Литвы, Эстонии, Финляндии и Скандинавии». Об этом сообщает издание Dienas Bizness.

 

На конференции «Внешние факторы развития Латвии» бизнесмен призвал перестать финансировать образование на русском языке.

 

«Русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета», — сказал Рунгайнис.

 

Также банкир выразил мнение, что для процветания страны необходимо отказаться от старых форм экономики, «особенно если они связаны с Россией». В частности, он раскритиковал транзит, «нацеленный на низкую прибавочную стоимость».

 

Кроме того, Рунгайнис увидел проблему латвийской экономики в Риге, которая, по его словам, «не работает». Для исправления ситуации бизнесмен предложил «высасывать» людей из Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, а не из России, сравнив ее граждан с «дикарями».

 

В Латвии проживают два миллиона человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

Sputnik Latvija / Фото
Комментарии (82)
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ТИПЕН 09:11 20:02:2018

ТВАРИ НАЦИСТСКИЕ!

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ин-на 09:22 20:02:2018

сам ты тварь .это дело латвии .тебе не нравится тогда вали в рашку к царьку своему окурку бессменному

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ИвАн 09:27 20:02:2018

Да, русские самые что не на еть нацисты. Везде стараются насаждать свой язык и уродливое понятие Мира, но не волнуйся. Всё будет ОК. Вы ведь не за что на свете нехотите оказатся в орде счастья, по этому и безпорядков не будет.

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Ин-нах 09:27 20:02:2018

О, глисты с Твайки полезли ))))

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Хм 10:27 20:02:2018

А в России подобные силы зачем, против чьего бунта, или у них нет таковых?

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А это что? 10:31 20:02:2018

25 май 2017
Для подавления бунтов Росгвардию "вооружат до зубов"

Чтобы противостоять различным угрозам, вплоть до террористических, Росгвардия должна быть "вооружена до зубов", считает вице-премьер Дмитрий Рогозин.

В своем выступлении на форуме "День передовых технологий правоохранительных органов" он заявил, что в Росгвардии должны служить лучшие из лучших, а для этого надо не только оснастить, но и дать Росгвардии необходимые средства.

"Это самое воюющее военное подразделение, которое решает задачи внутри страны в условиях нарастания террористической угрозы, — сказал вице-премьер.
"Росгвардия должна быть вооружена до зубов, и не просто до зубов, но самым высококачественным вооружением, прежде всего нелетальными средствами вооружения, которые позволят решать задачи, связанные с противодействием внутренним угрозам без применения жесткой силы", — заявил Рогозин.

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Чем хуже гондурасу тем лучше мне 10:31 20:02:2018

Значит готовятся краху банковского сектора, это не может не радовать. А русские это просто отвлечения внимания. ин-нах, ты лучше подумай что ты будешь жрать тварь

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ИвАну 10:33 20:02:2018

Ты с тупорылым сознанием и манией. Посмотри на себя,ты даже не понимаешь что несёшь ....дружок!

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Справедливый 10:53 20:02:2018

Войска нато за этим пригласили,ещë дружинников.во как бояться за свои корыта

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Справедливый 10:54 20:02:2018

Инннааа,как ты себе вообще предстааляешь?половина страны переедет в Россию?Детский сад

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сл 11:32 20:02:2018

забздели

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Иван 12:15 20:02:2018

Для"ин-на"-рот прикрой свой!ясно?вояка диванная???Смелрсть с дивана прёт да тролль-эльф???

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Ваня 13:21 20:02:2018

Любой нацист имеет порядком больше уважения чем совковый выродок

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муля 16:34 20:02:2018

закрой ты рот скотина.40% это не верные данные или так удобнее писать.на самом деле в латвии более 60%процентов русскоязычных и поэтому считаю нужно сделать вторым государственным русский.ничего не случиться перебьётесь,жили же до 91 не пропал ваш язык.

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ИвАн 17:47 20:02:2018

Муля, ненервируй! Как говорил товарищ путин- заебётесь пыль глотать.

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Голос из России 09:14 20:02:2018

Хоть и банкир - а ДЕГЕНЕРАТ. Легко можно назвать более 500 ВСЕМИРНО известных РУССКИХ ("дикарей", по словам ДЕГЕНЕРАТА), а назовите хоть с ПЯТОК всемирно известных хуторских ублюдков ("культурных латышей", по словам ДЕГЕНЕРАТА). не получается?! Так вот: подзаборным шавкам надо сидеть тихо, не тявкать, и брать пример с ЦИВИЛИЗОВАННЫХ РУССКИХ людей.

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А за базар ответишь! 09:45 20:02:2018

«Русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета», — сказал Рунгайнис.

А вот за "базар", Рунгайлис-дегенерат, ответишь!!!

«Русский язык является языком науки, языком культуры, языком искусства !!!!!!!!!!!!!!!!

Запомни, дебил!!!

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вор в законе 09:49 20:02:2018

Это жирный боров, вор в законе совсем страх потерял. За такое хамство ему придётся ответить. Он не банкир, ОН - БАНДИТ!

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просто 12:49 20:02:2018

надо дать себе отчёт, что русских Латвии провоцируют на украинский сценарий.
Кукловодам нужен очередной майдан, а то их планы горят синем пламенем.
А у русских нет желания вести себя как дегераты - вот отсюда и никому
ненужные реформы, безконечные повышения цен, безработица...
Дай Бог нам всем УМА.

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Правда тут 09:16 20:02:2018

Только мирные демонстрации,ДНЕМ

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Ваня 09:16 20:02:2018

Пулемёт и огнемёт вылечивает бунтарей в доли секунды...

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Ване 09:24 20:02:2018

Ты идиот и отребье,это понятно. Пусть только попробуют.

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вася 09:27 20:02:2018

Тупой дегенерат за копейки и подачки трудится тут не вставая с дивана ушлёпок

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>>>Ваня 09:16 20:02:2018 09:35 20:02:2018

дааа, укробандеровцы любят расстреливать и сжигать мирных жителей

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Ваня 13:02 20:02:2018

Быдло не жители и не люди

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и не ховори рогулечка но мог чуть по-деликатней 13:55 20:02:2018

ты о Изваринском, Иловайском, Амвросиевском ,Дебальцевском, Еленовском или Луганском,.... о каком говоришь?)))

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Герыч 15:26 20:02:2018

Ессл че я тебя сучонка первого кончу и будет всем спокойней

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1 09:17 20:02:2018

гавнолатвия, ты идешь нах уй

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)

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