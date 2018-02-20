Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил, что создание специальных отрядов в Госполиции продиктовано прежде всего возрастающей внутренней угрозой.
«Эта угроза заключается в том, что нынешние власти Латвии проводят антирусскую, антироссийскую политику. Закрывая русские школы, создавая препятствия для обучения на русском языке, они создают фактически неконтролируемую ситуацию. И создание подобных отрядов для так называемого успокоения людей прежде всего связано с этими внутренними угрозами и новыми угрозами, которые будут проявляться в самое ближайшее время», — сказал Гусев.
К слову сказать, недавно латвийский банкир Гирт Рунгайнис заявил, что русский «не является языком культуры», а столице страны «вместо приема дикарей необходимо высасывать людей из Литвы, Эстонии, Финляндии и Скандинавии». Об этом сообщает издание Dienas Bizness.
На конференции «Внешние факторы развития Латвии» бизнесмен призвал перестать финансировать образование на русском языке.
«Русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета», — сказал Рунгайнис.
Также банкир выразил мнение, что для процветания страны необходимо отказаться от старых форм экономики, «особенно если они связаны с Россией». В частности, он раскритиковал транзит, «нацеленный на низкую прибавочную стоимость».
Кроме того, Рунгайнис увидел проблему латвийской экономики в Риге, которая, по его словам, «не работает». Для исправления ситуации бизнесмен предложил «высасывать» людей из Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, а не из России, сравнив ее граждан с «дикарями».
В Латвии проживают два миллиона человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.
ТВАРИ НАЦИСТСКИЕ!« ответить
сам ты тварь .это дело латвии .тебе не нравится тогда вали в рашку к царьку своему окурку бессменному« ответить
Да, русские самые что не на еть нацисты. Везде стараются насаждать свой язык и уродливое понятие Мира, но не волнуйся. Всё будет ОК. Вы ведь не за что на свете нехотите оказатся в орде счастья, по этому и безпорядков не будет.« ответить
О, глисты с Твайки полезли ))))« ответить
А в России подобные силы зачем, против чьего бунта, или у них нет таковых?« ответить
25 май 2017« ответить
Для подавления бунтов Росгвардию "вооружат до зубов"
Чтобы противостоять различным угрозам, вплоть до террористических, Росгвардия должна быть "вооружена до зубов", считает вице-премьер Дмитрий Рогозин.
В своем выступлении на форуме "День передовых технологий правоохранительных органов" он заявил, что в Росгвардии должны служить лучшие из лучших, а для этого надо не только оснастить, но и дать Росгвардии необходимые средства.
"Это самое воюющее военное подразделение, которое решает задачи внутри страны в условиях нарастания террористической угрозы, — сказал вице-премьер.
"Росгвардия должна быть вооружена до зубов, и не просто до зубов, но самым высококачественным вооружением, прежде всего нелетальными средствами вооружения, которые позволят решать задачи, связанные с противодействием внутренним угрозам без применения жесткой силы", — заявил Рогозин.
Значит готовятся краху банковского сектора, это не может не радовать. А русские это просто отвлечения внимания. ин-нах, ты лучше подумай что ты будешь жрать тварь« ответить
Ты с тупорылым сознанием и манией. Посмотри на себя,ты даже не понимаешь что несёшь ....дружок!« ответить
Войска нато за этим пригласили,ещë дружинников.во как бояться за свои корыта« ответить
Инннааа,как ты себе вообще предстааляешь?половина страны переедет в Россию?Детский сад« ответить
забздели« ответить
Для"ин-на"-рот прикрой свой!ясно?вояка диванная???Смелрсть с дивана прёт да тролль-эльф???« ответить
Любой нацист имеет порядком больше уважения чем совковый выродок« ответить
закрой ты рот скотина.40% это не верные данные или так удобнее писать.на самом деле в латвии более 60%процентов русскоязычных и поэтому считаю нужно сделать вторым государственным русский.ничего не случиться перебьётесь,жили же до 91 не пропал ваш язык.« ответить
Муля, ненервируй! Как говорил товарищ путин- заебётесь пыль глотать.« ответить
Хоть и банкир - а ДЕГЕНЕРАТ. Легко можно назвать более 500 ВСЕМИРНО известных РУССКИХ ("дикарей", по словам ДЕГЕНЕРАТА), а назовите хоть с ПЯТОК всемирно известных хуторских ублюдков ("культурных латышей", по словам ДЕГЕНЕРАТА). не получается?! Так вот: подзаборным шавкам надо сидеть тихо, не тявкать, и брать пример с ЦИВИЛИЗОВАННЫХ РУССКИХ людей.« ответить
«Русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета», — сказал Рунгайнис.« ответить
А вот за "базар", Рунгайлис-дегенерат, ответишь!!!
«Русский язык является языком науки, языком культуры, языком искусства !!!!!!!!!!!!!!!!
Запомни, дебил!!!
Это жирный боров, вор в законе совсем страх потерял. За такое хамство ему придётся ответить. Он не банкир, ОН - БАНДИТ!« ответить
надо дать себе отчёт, что русских Латвии провоцируют на украинский сценарий.« ответить
Кукловодам нужен очередной майдан, а то их планы горят синем пламенем.
А у русских нет желания вести себя как дегераты - вот отсюда и никому
ненужные реформы, безконечные повышения цен, безработица...
Дай Бог нам всем УМА.
Только мирные демонстрации,ДНЕМ« ответить
Пулемёт и огнемёт вылечивает бунтарей в доли секунды...« ответить
Ты идиот и отребье,это понятно. Пусть только попробуют.« ответить
Тупой дегенерат за копейки и подачки трудится тут не вставая с дивана ушлёпок« ответить
дааа, укробандеровцы любят расстреливать и сжигать мирных жителей« ответить
Быдло не жители и не люди« ответить
ты о Изваринском, Иловайском, Амвросиевском ,Дебальцевском, Еленовском или Луганском,.... о каком говоришь?)))« ответить
Ессл че я тебя сучонка первого кончу и будет всем спокойней« ответить
гавнолатвия, ты идешь нах уй« ответить