Госполиция Латвии планирует в течение 2018 года создать в регионах четыре подразделения для предотвращения массовых беспорядков.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев отметил, что создание специальных отрядов в Госполиции продиктовано прежде всего возрастающей внутренней угрозой.

«Эта угроза заключается в том, что нынешние власти Латвии проводят антирусскую, антироссийскую политику. Закрывая русские школы, создавая препятствия для обучения на русском языке, они создают фактически неконтролируемую ситуацию. И создание подобных отрядов для так называемого успокоения людей прежде всего связано с этими внутренними угрозами и новыми угрозами, которые будут проявляться в самое ближайшее время», — сказал Гусев.

К слову сказать, недавно латвийский банкир Гирт Рунгайнис заявил, что русский «не является языком культуры», а столице страны «вместо приема дикарей необходимо высасывать людей из Литвы, Эстонии, Финляндии и Скандинавии». Об этом сообщает издание Dienas Bizness.

На конференции «Внешние факторы развития Латвии» бизнесмен призвал перестать финансировать образование на русском языке.

«Русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета», — сказал Рунгайнис.

Также банкир выразил мнение, что для процветания страны необходимо отказаться от старых форм экономики, «особенно если они связаны с Россией». В частности, он раскритиковал транзит, «нацеленный на низкую прибавочную стоимость».

Кроме того, Рунгайнис увидел проблему латвийской экономики в Риге, которая, по его словам, «не работает». Для исправления ситуации бизнесмен предложил «высасывать» людей из Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, а не из России, сравнив ее граждан с «дикарями».

В Латвии проживают два миллиона человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.