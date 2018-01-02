Латвия ходит по «порочном кругу»(7)

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Анатолий Тарасов
17:30 02.01.2018
Экономика / Социальная экономика

В 2017 году в Латвии доходы от налогов, связанные с предпринимательской деятельностью, достигли рекордной суммы — 392 миллиона евро поступило в бюджет страны. В то же время в республике закрылись около 16 тысяч предприятий.

Экономист Александр Носович подчеркнул, что в Латвии есть вероятность кризиса в экономической и социальной областях, причиной которого станет демографическая ситуация в стране, а также повышение расходов на оборону.

 

«Латвия вынуждена повышать налоги, потому что в стране критически сокращается количество налогоплательщиков, как физических лиц, так и фирм. Сокращается оно из-за эмиграции. Люди уезжают из страны, фирмы закрываются, единственная возможность как-то выйти из этой ситуации — это повышение налогов. Другая причина, тоже немаловажная, — это рост военных расходов по структуре бюджета Латвии. За последние несколько лет они были удвоены. Латвия, в отличие от многих более богатых стран Западной Европы, отчаянно стремится добиться выполнения нормативов НАТО по 2% ВВП на оборону. В следующем году в бюджете Латвии на оборону наконец-то будет выделяться столько, сколько предусмотрено Североатлантическим альянсом», — рассказал эксперт.

 

По его словам, Латвия находится в «порочном кругу».

 

«Этот перекос в сторону военных расходов создает для бюджета сильное напряжение. Приходится резать другие статьи расходов и повышать налоги. Создать какую-то более здоровую экономическую ситуацию за счет повышения налогооблагаемой базы невозможно, потому что налогооблагаемая база сокращается опять-таки из-за эмиграции. Получается порочный круг: правительство повышает налоги из-за эмиграции, а люди от этого уезжают из Латвии», — подчеркивает экономист.

Sputnik / Фото
Комментарии (7)
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А ведь 17:44 02:01:2018

правильно делают что уезжают, ибо этим самым они пытаются спасти себя и свои семьи.
То, что ходит по якобы порочному кругу - то пусть ходит до посинения, но проблема совершенно в другом.
У Латвии практически полностью уничтожена промышленность и сельское хозяйство.
Есть отдельные фирмы и отдельные фермеры, но это достаточно единичные случаи.
Очень даже большие проблемы начнутся с 2018 года, когда фонды ЕС перестанут направо и налево раздавать кредиты и Латвии в первую очередь.

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Ой, нимагу 18:38 02:01:2018

Что будет , если вдруг запахнет " жареным " ?!! Как побегут новобранцы!!! Литва это продемонстрировала... однако! Никакая патриотическая агитка не остановит!

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СССР 20:56 02:01:2018

Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.

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Обаяние 18:41 02:01:2018

Бегут политики бывшие в первых рядах с награбленным ! Остальные бегут от нищеты! Ограбить страну закупая , металлолом ?!!

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дед 18:50 02:01:2018

Люди уезжают из страны, фирмы закрываются, единственная возможность как-то выйти из этой ситуации — это повышение налогов

И это говорит экономист? Да таких экономистов в каждом подьезде десяток.
А не пробовали сократить количество чиновников, депутатов, всяческих комиссий и других дармоедов? Я уж не говорю про покупку металлолома по ценам "высококачественного вооружения"? А как насчет перестать выть про угрозу с востока? И так уже просрали все возможности, так по прежнему тянете остальных в болото.
Уроды

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шери 18:59 02:01:2018

единственная возможность как-то выйти из этой ситуации — это повышение налогов.============Дебылы, чем больше повышать налоги,тем больше нищих в стране и отток людей. Политика страны направлена на ,,уничтожение,, всего, что приносит, хоть и не большой,но доход. ПОкупая железо и поднимая себе зарплаты, вот истинное лицо патриотов страны. Все для себя

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для тупых экономистов 19:13 02:01:2018

посчитайте баланс по евро в латвии,прикиньте количество оборотов и придете к
мысли,что больше 800 евро средняя зарплата быть не может,а если отнимете зарплаты бюджетников,то останется в частном секторе те самые 500 евро,и никакие потуги с получением налогов с данной суммы не помогут,если заплатить налоги люди сдохнут с голода

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)