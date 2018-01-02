В 2017 году в Латвии доходы от налогов, связанные с предпринимательской деятельностью, достигли рекордной суммы — 392 миллиона евро поступило в бюджет страны. В то же время в республике закрылись около 16 тысяч предприятий.

Экономист Александр Носович подчеркнул, что в Латвии есть вероятность кризиса в экономической и социальной областях, причиной которого станет демографическая ситуация в стране, а также повышение расходов на оборону.

«Латвия вынуждена повышать налоги, потому что в стране критически сокращается количество налогоплательщиков, как физических лиц, так и фирм. Сокращается оно из-за эмиграции. Люди уезжают из страны, фирмы закрываются, единственная возможность как-то выйти из этой ситуации — это повышение налогов. Другая причина, тоже немаловажная, — это рост военных расходов по структуре бюджета Латвии. За последние несколько лет они были удвоены. Латвия, в отличие от многих более богатых стран Западной Европы, отчаянно стремится добиться выполнения нормативов НАТО по 2% ВВП на оборону. В следующем году в бюджете Латвии на оборону наконец-то будет выделяться столько, сколько предусмотрено Североатлантическим альянсом», — рассказал эксперт.

По его словам, Латвия находится в «порочном кругу».

«Этот перекос в сторону военных расходов создает для бюджета сильное напряжение. Приходится резать другие статьи расходов и повышать налоги. Создать какую-то более здоровую экономическую ситуацию за счет повышения налогооблагаемой базы невозможно, потому что налогооблагаемая база сокращается опять-таки из-за эмиграции. Получается порочный круг: правительство повышает налоги из-за эмиграции, а люди от этого уезжают из Латвии», — подчеркивает экономист.