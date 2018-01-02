Экономист Александр Носович подчеркнул, что в Латвии есть вероятность кризиса в экономической и социальной областях, причиной которого станет демографическая ситуация в стране, а также повышение расходов на оборону.
«Латвия вынуждена повышать налоги, потому что в стране критически сокращается количество налогоплательщиков, как физических лиц, так и фирм. Сокращается оно из-за эмиграции. Люди уезжают из страны, фирмы закрываются, единственная возможность как-то выйти из этой ситуации — это повышение налогов. Другая причина, тоже немаловажная, — это рост военных расходов по структуре бюджета Латвии. За последние несколько лет они были удвоены. Латвия, в отличие от многих более богатых стран Западной Европы, отчаянно стремится добиться выполнения нормативов НАТО по 2% ВВП на оборону. В следующем году в бюджете Латвии на оборону наконец-то будет выделяться столько, сколько предусмотрено Североатлантическим альянсом», — рассказал эксперт.
По его словам, Латвия находится в «порочном кругу».
«Этот перекос в сторону военных расходов создает для бюджета сильное напряжение. Приходится резать другие статьи расходов и повышать налоги. Создать какую-то более здоровую экономическую ситуацию за счет повышения налогооблагаемой базы невозможно, потому что налогооблагаемая база сокращается опять-таки из-за эмиграции. Получается порочный круг: правительство повышает налоги из-за эмиграции, а люди от этого уезжают из Латвии», — подчеркивает экономист.
правильно делают что уезжают, ибо этим самым они пытаются спасти себя и свои семьи.« ответить
То, что ходит по якобы порочному кругу - то пусть ходит до посинения, но проблема совершенно в другом.
У Латвии практически полностью уничтожена промышленность и сельское хозяйство.
Есть отдельные фирмы и отдельные фермеры, но это достаточно единичные случаи.
Очень даже большие проблемы начнутся с 2018 года, когда фонды ЕС перестанут направо и налево раздавать кредиты и Латвии в первую очередь.
Что будет , если вдруг запахнет " жареным " ?!! Как побегут новобранцы!!! Литва это продемонстрировала... однако! Никакая патриотическая агитка не остановит!« ответить
Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.« ответить
Бегут политики бывшие в первых рядах с награбленным ! Остальные бегут от нищеты! Ограбить страну закупая , металлолом ?!!« ответить
Люди уезжают из страны, фирмы закрываются, единственная возможность как-то выйти из этой ситуации — это повышение налогов« ответить
И это говорит экономист? Да таких экономистов в каждом подьезде десяток.
А не пробовали сократить количество чиновников, депутатов, всяческих комиссий и других дармоедов? Я уж не говорю про покупку металлолома по ценам "высококачественного вооружения"? А как насчет перестать выть про угрозу с востока? И так уже просрали все возможности, так по прежнему тянете остальных в болото.
Уроды
единственная возможность как-то выйти из этой ситуации — это повышение налогов.============Дебылы, чем больше повышать налоги,тем больше нищих в стране и отток людей. Политика страны направлена на ,,уничтожение,, всего, что приносит, хоть и не большой,но доход. ПОкупая железо и поднимая себе зарплаты, вот истинное лицо патриотов страны. Все для себя« ответить
посчитайте баланс по евро в латвии,прикиньте количество оборотов и придете к« ответить
мысли,что больше 800 евро средняя зарплата быть не может,а если отнимете зарплаты бюджетников,то останется в частном секторе те самые 500 евро,и никакие потуги с получением налогов с данной суммы не помогут,если заплатить налоги люди сдохнут с голода