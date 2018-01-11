Это нереально, считают в Европейском объединении латышей (ЕОЛ), которое пытается добиться от наших властей, чтобы они не облагали налогами хотя бы 250 евро из суммы пенсий, заработанных латвийцами в европейских странах.

На политическом уровне вопросы реэмиграции до сих пор рассматривались только в контексте демографии и нехватки рабочей силы. Это, по мнению представителей ЕОЛ, в корне неправильно. Организация в социальных сетях в течение нескольких дней — с 28 декабря прошлого года по 3 января года начавшегося — выясняла у латвийцев, проживающих за границей, на каких условиях они готовы вернуться на родину.

А также ЕОЛ задавала вопрос представителям диаспоры предпенсионного возраста: приедут они в Латвию или останутся за границей, когда выйдут на пенсию? Главная цель объединения — с помощью полученных данных способствовать процессу реэмиграции и заставить политиков обратить внимание на мнение пенсионеров.

В опросе приняли участие респонденты из Германии, Великобритании, Ирландии, Норвегии, Швеции, Исландии и Австралии. Средний возраст респондентов составил 49,8 года.

Большинство (70,9%) согласно с тем, что пенсионный возраст — наиболее подходящий для возвращения в Латвию. Но принятию такого решения препятствует ряд факторов. Так, около трети опрошенных считают, что за границей обеспечен более качественный медицинский уход за пожилыми людьми, чем здесь. В свою очередь, 10,2% указали на отсутствие своего жилья в Латвии. Вдвое больше (23,8%) назвали в качестве препятствия негативную эмоциональную обстановку в стране. «Пробовали приезжать — чувства ностальгии или дома не возникло», — отвечали респонденты. Десятая часть участников опроса сказали, что им вообще нечего тут делать: мол, все родственники уже давно за рубежом.

На вопрос о деньгах, которые иностранные латвийские пенсионеры хотели бы ежемесячно получать в случае возвращения на родину, более половины назвали суммы от 800 до 1667 евро. Третья часть респондентов согласны на пенсию в размере от 250–800 евро.

Большинство из опрошенных (88,9%) указали, что не вернутся в Латвию из–за того, что здесь не облагаемый налогами минимум составляет всего 235 евро. То есть из любой пенсии по старости, которая больше указанной суммы, удерживается подоходный налог в размере 23%.

«Мы предложили Сейму принять поправки к закону «О подоходном налоге с населения», которые гарантировали бы латвийцам, получающим пенсию в европейских странах, необлагаемый минимум в размере 250 евро. Ведь имеют такую налоговую защиту пенсии, заработанные в США и Канаде, а пенсии из России и с Украины вообще не облагаются какими–либо сборами. Наш опрос также показал, что властям следует приложить усилия для улучшения положения всех пенсионеров в Латвии», — прокомментировала результаты исследования вице–председатель ЕОЛ Элина Пинто.

Добавим, что недавно руководитель комиссии по социальным и трудовым делам Айя Барча допустила повышение необлагаемого минимума и изменения системы выплат.

«Однако единственный допустимый вариант, на мой взгляд, — это постепенно повышать необлагаемый минимум на 5 евро в год. Если резко отменить налогообложение, то вопрос будет стоить миллионы. Даже если эту инициативу поддержат самоуправления, что вряд ли, то на поддержку здравоохранения будет выделяться меньше средств, а это неразумно. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что следует отменить налогообложение пенсий», — сказала Барча.