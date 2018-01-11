Латвия и Родина — понятия несовместные(6)

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Анатолий Тарасов
10:24 11.01.2018
Экономика / Социальная экономика

Это нереально, считают в Европейском объединении латышей (ЕОЛ), которое пытается добиться от наших властей, чтобы они не облагали налогами хотя бы 250 евро из суммы пенсий, заработанных латвийцами в европейских странах.

На политическом уровне вопросы реэмиграции до сих пор рассматривались только в контексте демографии и нехватки рабочей силы. Это, по мнению представителей ЕОЛ, в корне неправильно. Организация в социальных сетях в течение нескольких дней — с 28 декабря прошлого года по 3 января года начавшегося — выясняла у латвийцев, проживающих за границей, на каких условиях они готовы вернуться на родину.

 

А также ЕОЛ задавала вопрос представителям диаспоры предпенсионного возраста: приедут они в Латвию или останутся за границей, когда выйдут на пенсию? Главная цель объединения — с помощью полученных данных способствовать процессу реэмиграции и заставить политиков обратить внимание на мнение пенсионеров.

 

В опросе приняли участие респонденты из Германии, Великобритании, Ирландии, Норвегии, Швеции, Исландии и Австралии. Средний возраст респондентов составил 49,8 года.

 

Большинство (70,9%) согласно с тем, что пенсионный возраст — наиболее подходящий для возвращения в Латвию. Но принятию такого решения препятствует ряд факторов. Так, около трети опрошенных считают, что за границей обеспечен более качественный медицинский уход за пожилыми людьми, чем здесь. В свою очередь, 10,2% указали на отсутствие своего жилья в Латвии. Вдвое больше (23,8%) назвали в качестве препятствия негативную эмоциональную обстановку в стране. «Пробовали приезжать — чувства ностальгии или дома не возникло», — отвечали респонденты. Десятая часть участников опроса сказали, что им вообще нечего тут делать: мол, все родственники уже давно за рубежом.

 

На вопрос о деньгах, которые иностранные латвийские пенсионеры хотели бы ежемесячно получать в случае возвращения на родину, более половины назвали суммы от 800 до 1667 евро. Третья часть респондентов согласны на пенсию в размере от 250–800 евро.

 

Большинство из опрошенных (88,9%) указали, что не вернутся в Латвию из–за того, что здесь не облагаемый налогами минимум составляет всего 235 евро. То есть из любой пенсии по старости, которая больше указанной суммы, удерживается подоходный налог в размере 23%.

 

«Мы предложили Сейму принять поправки к закону «О подоходном налоге с населения», которые гарантировали бы латвийцам, получающим пенсию в европейских странах, необлагаемый минимум в размере 250 евро. Ведь имеют такую налоговую защиту пенсии, заработанные в США и Канаде, а пенсии из России и с Украины вообще не облагаются какими–либо сборами. Наш опрос также показал, что властям следует приложить усилия для улучшения положения всех пенсионеров в Латвии», — прокомментировала результаты исследования вице–председатель ЕОЛ Элина Пинто.

 

Добавим, что недавно руководитель комиссии по социальным и трудовым делам Айя Барча допустила повышение необлагаемого минимума и изменения системы выплат.

 

«Однако единственный допустимый вариант, на мой взгляд, — это постепенно повышать необлагаемый минимум на 5 евро в год. Если резко отменить налогообложение, то вопрос будет стоить миллионы. Даже если эту инициативу поддержат самоуправления, что вряд ли, то на поддержку здравоохранения будет выделяться меньше средств, а это неразумно. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что следует отменить налогообложение пенсий», — сказала Барча.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (6)
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10 дюймов 10:41 11:01:2018

налоговая удавка будет только туже с каждым годом===уход от налогов --это единственно, чем может ответить народ на произвол и вседозволенность власти, тратящая деньги на себя любимых.

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+1000 11:00 11:01:2018

возможно это будит самое действенное. от всего остального это шакалье свои булки уже прикрыло . обложились всевозможными силовыми структурами от своего народа и чувствуют себя на расслобоне... Пусть охраняют себя за свою зарплату... Простому народу не надо бояться за свою шкуру. нужна доступная еда и медицина

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Так ведь 11:13 11:01:2018

Государство-вампир априори не может быть Родиной . Так ... Место рождения...

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Вы полностью правы, 11:29 11:01:2018

именно государство-вампир.
Всё для себя,и совершенно ничего
для простых людей.

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Janka 11:25 11:01:2018

vidatj dela sovsem plohi raz uze otbrosili nadezdi vernutj molodih i soglasni hotj bi pensioneri vernulis.
)

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Хотелось бы 11:36 11:01:2018

услышать мнение Latviešu patriotsа, но такие мелочи настоящих ПАТРИОТСОВ не волнуют.)))))))))

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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