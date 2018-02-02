Украинский языковой фронт проходит через Ригу: от защитников билингвального образования в Латвии зависит судьба миллионов русскоязычных граждан Украины.

Совершенно неожиданно вопрос ликвидации билингвального образования в Латвии, лоббируемый Национальным объединением, приобрел важнейшее международное значение, поскольку есть шанс, что именно по латвийской модели будет происходить реформа русских школ на Украине.

Ранее уже сообщалось о том, что процессы ликвидации русских школ на Украине и в Латвии стремятся к синхронизации, а министерства образования двух стран поддерживают контакты.

Последнее, кстати, нашло свое подтверждение в обнародованных на Украине суммах значительных командировочных расходов на прошлогоднюю поездку министра науки и образования Украины Лилии Гриневич в Ригу.

Но несмотря ни на что, Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы, раскритиковала принятый на Украине закон об образовании, предусматривающий полную ликвидацию школьного образования на русском языке в 2018 году.

«Выводы Венецианской комиссии относительно принятого на Украине закона «Об образовании» однозначны. Он не соответствует европейским и международным нормам демократии и свобод. Более того, согласно решению ЕС, из всех языков национальных меньшинств, именно русский язык, с подачи официального Киева, признан самым угнетаемым в стране», — отметил в этой связи сопредседатель комитета защиты русских школ Украины Олег Пономарев.

Украине было предложено изменить седьмую статью закона об образовании, которая касается преподавания в средней школе на языках, не являющихся официальными в ЕС, в том числе и на русском.

При этом, по словам представителя внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич, в ЕС все еще надеются, что Украина выполнит европейские рекомендации и пересмотрит нормы этого закона.

Пономарев отмечает, что Украина, не являющаяся членом Европейского союза, и не понесет никакой ответственности за невыполнение рекомендаций, поэтому совершенно спокойно может продолжать наступление на русский язык. Но, чтобы не напрягать ситуацию, Министерство образования Украины (МОН) пойдет по пути Латвии.

И действительно, нет ничего удивительно в том, что Украина нашла выход в латвийских рецептах. Не зря же Гриневич ездила в Латвию.

«Мы считаем, что опыт Латвии в этом вопросе очень ценен для Украины. И рекомендации, которые мы получили относительно седьмой статьи от Венецианской комиссии, в том числе могут быть имплементированы и через такие модели, которые предлагаются в Латвии», — сообщает пресс-служба МОН Украины со ссылкой на заявление министра.

Получается, что если в Латвии сохранится билингвальное образование, то оно будет внедрено и на Украине, а в случае, если в Латвии билингвальное образование ликвидируют, то Украина последует ее примеру.

Но на Украине готовы пойти дальше. Недавно глава института национальной памяти Владимир Вятрович уже назвал Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого «щупальцями руського мира». И его поддержали многие представители политического истеблишмента.

«Вся вот эта «великая культура» с Достоевскими, Булгаковыми и Пугачевой с Газмановым — это пример извечного российского импортозамещения. Невозможно им было понять Диккенса, потому что в Англии первую станцию метро открыли в то время, когда в России только отменяли крепостное право, для русского человека ближе был Достоевский с его студентами, убивавшими старух. И Queen нельзя понять было, потому что пел Queen про вещи, часто немыслимые в Советском Союзе, про нормальные эмоции — без соцреализма и чувства, понятные всему миру, но сильно регламентированные на 1/6 части суши. Вместо него пели Лещенко и Высоцкий, Пугачева и Цой. Все это призвано было заместить культуру нормального человека, прививать культуру человека русско-советского со всеми его штампами, стереотипами и ограниченностью», — пишет влиятельный украинский блогер и политолог Игорь Татарчук на своей странице в Facebook.

То есть уже откровенно готовится почва не только для ликвидации школьного образования на русском, но и для стирания культурного кода школьников, когда Достоевский, Булгаков и Высоцкий будут признаны неликвидными.

Если защитники билингвального образования в Латвии проиграют, то радикальная модель реформы победит и на Украине. А там она выльется в запрет Высоцкого, Булгакова и Достоевского.

Кто знает, не решит ли Национальное объединение пойти по тому же пути, ссылаясь на успешный опыт Украины? И не будут ли после ликвидации билингвального образования выбрасывать из латвийских школьных библиотек книги великих русских писателей?

Дмитрий Ермолаев