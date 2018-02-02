Латвия и Украина атакуют «русский мир»(17)

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Анатолий Тарасов
08:00 02.02.2018
Наша Латвия / Мнения

Украинский языковой фронт проходит через Ригу: от защитников билингвального образования в Латвии зависит судьба миллионов русскоязычных граждан Украины.

Совершенно неожиданно вопрос ликвидации билингвального образования в Латвии, лоббируемый Национальным объединением, приобрел важнейшее международное значение, поскольку есть шанс, что именно по латвийской модели будет происходить реформа русских школ на Украине.

 

Ранее уже сообщалось о том, что процессы ликвидации русских школ на Украине и в Латвии стремятся к синхронизации, а министерства образования двух стран поддерживают контакты.

 

Последнее, кстати, нашло свое подтверждение в обнародованных на Украине суммах значительных командировочных расходов на прошлогоднюю поездку министра науки и образования Украины Лилии Гриневич в Ригу.

 

Но несмотря ни на что, Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы, раскритиковала принятый на Украине закон об образовании, предусматривающий полную ликвидацию школьного образования на русском языке в 2018 году.

 

«Выводы Венецианской комиссии относительно принятого на Украине закона «Об образовании» однозначны. Он не соответствует европейским и международным нормам демократии и свобод. Более того, согласно решению ЕС, из всех языков национальных меньшинств, именно русский язык, с подачи официального Киева, признан самым угнетаемым в стране», — отметил в этой связи сопредседатель комитета защиты русских школ Украины Олег Пономарев.

 

Украине было предложено изменить седьмую статью закона об образовании, которая касается преподавания в средней школе на языках, не являющихся официальными в ЕС, в том числе и на русском.

 

При этом, по словам представителя внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич, в ЕС все еще надеются, что Украина выполнит европейские рекомендации и пересмотрит нормы этого закона.

 

Пономарев отмечает, что Украина, не являющаяся членом Европейского союза, и не понесет никакой ответственности за невыполнение рекомендаций, поэтому совершенно спокойно может продолжать наступление на русский язык. Но, чтобы не напрягать ситуацию, Министерство образования Украины (МОН) пойдет по пути Латвии.

 

И действительно, нет ничего удивительно в том, что Украина нашла выход в латвийских рецептах. Не зря же Гриневич ездила в Латвию.

 

«Мы считаем, что опыт Латвии в этом вопросе очень ценен для Украины. И рекомендации, которые мы получили относительно седьмой статьи от Венецианской комиссии, в том числе могут быть имплементированы и через такие модели, которые предлагаются в Латвии», — сообщает пресс-служба МОН Украины со ссылкой на заявление министра.

 

Получается, что если в Латвии сохранится билингвальное образование, то оно будет внедрено и на Украине, а в случае, если в Латвии билингвальное образование ликвидируют, то Украина последует ее примеру.

 

Но на Украине готовы пойти дальше. Недавно глава института национальной памяти Владимир Вятрович уже назвал Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого «щупальцями руського мира». И его поддержали многие представители политического истеблишмента.

 

«Вся вот эта «великая культура» с Достоевскими, Булгаковыми и Пугачевой с Газмановым — это пример извечного российского импортозамещения. Невозможно им было понять Диккенса, потому что в Англии первую станцию метро открыли в то время, когда в России только отменяли крепостное право, для русского человека ближе был Достоевский с его студентами, убивавшими старух. И Queen нельзя понять было, потому что пел Queen про вещи, часто немыслимые в Советском Союзе, про нормальные эмоции — без соцреализма и чувства, понятные всему миру, но сильно регламентированные на 1/6 части суши. Вместо него пели Лещенко и Высоцкий, Пугачева и Цой. Все это призвано было заместить культуру нормального человека, прививать культуру человека русско-советского со всеми его штампами, стереотипами и ограниченностью», — пишет  влиятельный украинский блогер и политолог Игорь Татарчук на своей странице в Facebook.

 

То есть уже откровенно готовится почва не только для ликвидации школьного образования на русском, но и для стирания культурного кода школьников, когда Достоевский, Булгаков и Высоцкий будут признаны неликвидными.

 

Если защитники билингвального образования в Латвии проиграют, то радикальная модель реформы победит и на Украине. А там она выльется в запрет Высоцкого, Булгакова и Достоевского.

 

Кто знает, не решит ли Национальное объединение пойти по тому же пути, ссылаясь на успешный опыт Украины? И не будут ли после ликвидации билингвального образования выбрасывать из латвийских школьных библиотек книги великих русских писателей?

 

 

Дмитрий Ермолаев

Sputnik / Фото
Комментарии (17)
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dave 08:23 02:02:2018

Хахаха)))второсортные отбросы обьеденились)))теперь русским придется мочить не только местных нациков но и хохлов.Чем больше мы утилизируем этих недоносков..тем чище станет мир)

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два дебила -это сила 08:33 02:02:2018

укропы + лаптиши = друзья по разуму.

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CCCP 08:42 02:02:2018

На удобрения фашистов! А кожу на барабаны!

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Ваня 11:00 02:02:2018

Русский мир даже на третий сорт не тянет... Просто отходы цивилизации....

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ДКБФ 12:06 02:02:2018

Это твои остатки мозга, отходы.

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Саня 08:36 02:02:2018

К чему цитировать "это" про русскую культуру?
Про ценности от Меркюри все в курсе.

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конец известен 08:39 02:02:2018

банкроты

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вещий олег 09:48 02:02:2018

Неонацистские режимы Укрии и Латвии - злейшие враги каждого русского человека .

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Ivan 09:54 02:02:2018

Хунта укронацистская бандеровская и латышский нацистский режим позорны , дружба человеконенавистников неудивляет, хунту киевскую как и латышский режим слили в сортир, дефолт и нищета образумят оголтелую нацистскую мразь, иначе смерть.

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ясно 10:55 02:02:2018

Предсмертные судороги.

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)

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