Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите и развитии региональных языков и языков меньшинств в Европе. Резолюция рекомендует присвоить языкам нацменьшинств официальный статус в тех регионах, где они традиционно используются, и гарантировать обучение на родном языке для детей из семей нацменьшинств.

1. Школы

Резолюция ПАСЕ рекомендует обеспечить возможность обучения на региональном языке или языке национального меньшинства на протяжении всего периода обучения. Детский сад, школа, училище, университет — на каждом этапе получения образования ребенок из семьи нацменов должен иметь возможность учиться на родном языке.

Для всей Европы эта рекомендация более полувека является нормой. В Германии есть датские, польские, фризские учебные заведения, в Бельгии среднее и высшее образование можно получить на немецком, французском и фламандском языках.

Прибалтика и Украина идут наперекор магистральному европейскому курсу и в принудительном порядке переводят всю систему образования на единственно возможный государственный язык.

Высшее образование на русском языке в постсоветских республиках было запрещено еще в 1990‑е, теперь же они воюют со школами национальных меньшинств. Латвия поставила цель за несколько лет ликвидировать все русские школы и перевести обучение в них на латышский язык. Литва десятилетиями воюет с польскими школами. Украина приняла закон об образовании, который вызвал возмущение большинства ее соседей: России, Молдовы, Румынии, Польши, — потому что он предполагает украинский язык как единственный язык обучения для детей нацменьшинств. Венгрия после этого закона обещала Киеву блокировать любое его сближение с Европой. Потому что Украина — не Европа.

2. Региональные языки

В резолюции ПАСЕ говорится: «Во всех возможных случаях необходимо обеспечить языкам нацменьшинств статус второго официального языка в тех регионах, где такие языки традиционно используются, с учетом конкретных условий и исторических традиций, характерных для каждого региона».

Эта рекомендация для большинства европейских стран также является излишней: язык национальных меньшинств в регионах их компактного проживания традиционно получает официальный статус регионального языка. В Италии региональным языком является немецкий (в Южном Тироле), в Германии — редчайший серболужицкий язык, распространенный в Саксонии. В Великобритании — шотландский язык в Шотландии, в Швеции — финский язык на границе с Финляндией. Венгерский язык — региональный в Румынии и Словакии, валлонский — в Бельгии и Франции, фризский — в Германии и Нидерландах.

Украина в этом отношении ближе всего к Европе была при Викторе Януковиче, когда в 2012 году Верховная рада приняла закон о региональных языках. В соответствии с этим законом русский, белорусский, болгарский, крымско-татарский, венгерский, польский и еще более десятка языков на территории Украины получили официальный статус.

Одним из первых решений коалиции «европейского выбора», пришедшей к власти в результате Майдана и переворота, была попытка отменить закон о региональных языках. Эта попытка породила масштабные акции протестов на юго-востоке страны, стала одной из отправных точек отделения Крыма и бунта Донбасса. Испуганные «европейские правители» Украины поспешили вернуть закон на место, однако националисты с тех пор раз в несколько месяцев пытаются добиться отмены закона об основах государственной языковой политики. Их воодушевляет пример прибалтийских союзников.

Страны Прибалтики не подписали Европейскую хартию о национальных языках и единственные в Евросоюзе отказываются давать другим языкам, кроме государственного, официальный статус.

Поэтому польский язык в Литве и русский язык в Латвии и Эстонии лишены каких-либо прав. Официально этих языков в Прибалтике не существует, притом что в отдельных регионах Литвы, Латвии и Эстонии на них говорит до 80% населения.

3. Свобода слова

Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция прав человека гарантируют всем и каждому право свободно выражать свои мысли как в устной, так и в письменной форме. Свобода слова является основой основ европейского общества и неотъемлемой составляющей демократии.

Между тем, на Украине с ее «нечуваной свободой слова», как выразился президент Порошенко, за «неправильное» слово преследуют и убивают, а в Прибалтике за выражение мнения, отличного от официального, можно сесть в тюрьму.

За несколько лет после сделанного Майданом «европейского» выбора на Украине убили несколько десятков журналистов, писателей, блогеров. Для того чтобы было проще их находить и отстреливать, был создан сайт «Миротворец» с базой данных и личной информацией о неугодных. В начале этого года аналогичный сайт появился в Литве.

Но и Литва тоже может кое-чему поучить Украину. Например, вводить уголовное преследование за «отрицание оккупации» — это ведь тоже «нечувана свобода слова»? Еще Прибалтика и Украина могут поучиться друг у друга отключать телеканалы, запрещать книги, фильмы и сериалы, объявлять актеров и певцов угрозой конституционному строю. Европа хоть куда!

4. Социальное государство

Современная Европа — это сообщество welfare states: социальных государств, в которых каждому жителю гарантируется социальная поддержка и защита правительства.

Страны Прибалтики и Украина — это асоциальные государства, в которых создаются невыносимые для достойной жизни условия, правительство никак не помогает людям, ничем их не защищает и последовательно выдавливает на заработки в эмиграцию.

С начала 1990‑х годов в Прибалтике «резали» социальные блага, называя это отказом от «совка», преодолением «оккупационного» прошлого и переходом от социализма к рынку. В результате сегодня социальные расходы в Латвии и Литве — одни из самых низких в Евросоюзе. Эти страны занимают последние места по затратам на здравоохранение, социальную защиту, поддержку пожилых людей, поддержку многодетных семей.

То же происходит сегодня и с Украиной, «реформы» по рецептам МВФ в которой заключаются в разрушении социальной сферы в обмен на кредиты. Украина после Майдана — страна рекордной нищеты, значительная часть населения которой находится на грани голода.

5. Рационализм

Современная европейская цивилизация основана на рациональном мышлении. Переход к современному миру был переходом от сумеречного средневекового сознания, состоящего из суеверий, предрассудков и легенд, к рациональному сознанию, основанному на объективном знании, критическом мышлении, прагматизме и конструктивности.

Прибалтика и Украина — не Европа, потому что современность в них сменилась возвратом к темному мифологическому сознанию прошлых веков.

Верить в «русскую угрозу», видеть везде «руку Москвы», считать российского президента Путина вездесущим Сатаной, сознательно и убежденно рушить свою экономику, науку, культуру, словно какие-нибудь африканские дикари, — это всё не Европа. Если уж в странах «европейского выбора» дошли до того, что видят угрозу государственной безопасности в Пушкине с Булгаковым, в Цое с Высоцким и в Билане с Пугачевой, то боже сохрани наш разум от такого «европейского выбора».

Александр Носович