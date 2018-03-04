Согласно обобщенной статистике базы данных Lursoft, только за январь и февраль 2018 года число ликвидированных предприятий в Латвии в два раза превысило количество новых, сообщает Baltnews.lv.

За первые два месяца 2018 года было зарегистрировано 1 тысяча 852 предприятия, а ликвидировано — 3 тысячи 574. Если такая динамика продолжится, то этот год может стать для Латвии историческим в плане закрытия бизнеса. Стоит отметить, что В 2017 году закрылось 16 тысяч 480 предприятий, а открылось всего 10 тысяч 210.

С 1991 года самым активным для малого бизнеса был 1994-ый, когда было открыто 21 тысяча 488 предприятий, а закрыто всего 1 тысяча 188. Даже в кризисные 2008 и 2010 годы предприятий закрывалось не больше, чем открывалось.

Отрицательная динамика начала впервые проявляться только в 2016 году, когда было создано 11 тысяч 206 предприятий, а ликвидировано — 12 тысяч 228.

Ранее председатель Рижской торгово-промышленной палаты Сергей Федоров высказывал мнение о том, что темпы сокращения количества предприятий в Латвии продолжат расти. Одна из причин этого — агрессивная политика в сфере налогообложения: из-за удушения налогами, чрезмерной бюрократии и нездоровой бизнес-среды из Латвии уходят не только молодые компании, но и уже матерые игроки. Предприятия зачастую переносят в Литву и Эстонию.

Служба государственных доходов (СГД) на вопрос о том, не слишком ли сильно закручены гайки в плане налогов, отвечала, что большие налоги — это способ очистить бизнес в Латвии, поскольку, по мнению службы, закрываются только пустышки — фиктивные предприятия, созданные для того, чтобы нечестные люди уходили от налогов.

Тем не менее, Федоров отмечал, что среди 16 тысяч ликвидировавшихся в 2017 году предприятий было большое количество вполне жизнеспособных фирм, попавших в сложную ситуацию из-за состояния экономики и отсутствия реальной поддержки.

Федоров также утверждал, что Латвия — хорошая страна для старта молодых, талантливых предпринимателей, но для дальнейшего развития бизнеса она не подходит.