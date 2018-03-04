За первые два месяца 2018 года было зарегистрировано 1 тысяча 852 предприятия, а ликвидировано — 3 тысячи 574. Если такая динамика продолжится, то этот год может стать для Латвии историческим в плане закрытия бизнеса. Стоит отметить, что В 2017 году закрылось 16 тысяч 480 предприятий, а открылось всего 10 тысяч 210.
С 1991 года самым активным для малого бизнеса был 1994-ый, когда было открыто 21 тысяча 488 предприятий, а закрыто всего 1 тысяча 188. Даже в кризисные 2008 и 2010 годы предприятий закрывалось не больше, чем открывалось.
Отрицательная динамика начала впервые проявляться только в 2016 году, когда было создано 11 тысяч 206 предприятий, а ликвидировано — 12 тысяч 228.
Ранее председатель Рижской торгово-промышленной палаты Сергей Федоров высказывал мнение о том, что темпы сокращения количества предприятий в Латвии продолжат расти. Одна из причин этого — агрессивная политика в сфере налогообложения: из-за удушения налогами, чрезмерной бюрократии и нездоровой бизнес-среды из Латвии уходят не только молодые компании, но и уже матерые игроки. Предприятия зачастую переносят в Литву и Эстонию.
Служба государственных доходов (СГД) на вопрос о том, не слишком ли сильно закручены гайки в плане налогов, отвечала, что большие налоги — это способ очистить бизнес в Латвии, поскольку, по мнению службы, закрываются только пустышки — фиктивные предприятия, созданные для того, чтобы нечестные люди уходили от налогов.
Тем не менее, Федоров отмечал, что среди 16 тысяч ликвидировавшихся в 2017 году предприятий было большое количество вполне жизнеспособных фирм, попавших в сложную ситуацию из-за состояния экономики и отсутствия реальной поддержки.
Федоров также утверждал, что Латвия — хорошая страна для старта молодых, талантливых предпринимателей, но для дальнейшего развития бизнеса она не подходит.
Зачем дрессированым певцам и плясунам развивать бизнес? Им бы только бы петь и плясать в их болотной клоаке. Но это пока..« ответить
А что?! Хороший подарочек к 100-летию Латвии.« ответить
Дебилы думают, что подадут на Россию в стокгольмский суд и тот присудит им вечно содержать латвию. Прецедент есть - хохлы выйграли! И только потому, что они такие бедные! Все таки лживая западная мразь дошла до предела.« ответить
Ja tochku otkrila god nazat 70% samogon... uspela novuju mashinu kupitj i traktor s pricepom... a gosudarstvi shis naloga« ответить
Тут может выжить только крупняк с миллионными оборотами. Остальные постепенно вымирают. Здесь бизнес не нужен, нужны работники, готовые работать за копейки.« ответить
Закрываются даже фирмы работавшие с 90-го года! А с приходом Ушакова рижские базары полностью уничтожены и пришли в упадок, лавки активно ликвидируются.« ответить
da, da. Ushakov sam licno zakrival bazari. vse kto govorjat cto v bazar u vlasti bili latishi i oni raspilili vse cto mogli vret. vse procvetalo i tut vdrug zlodei Ushakov vse slomal, ukral, pozakrival....« ответить