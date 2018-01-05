Закон «О статусе участника Второй мировой войны» вступает в силу 1 февраля 2018 года. Его действие распространяется только на граждан Латвии. Статус могут получить люди, которые по состоянию на 17 июня 1940 года (дата ввода советских частей в республику) были латвийскими гражданами или легально приехали на постоянное место жительства.
В документе указывается, что Рига не несет юридической ответственности за деятельность «оккупационных властей», и страна не принимала участия в военных действиях, как «оккупированное государство».
Ранее в парламенте объясняли, что закон направлен на признание заслуг граждан Латвии, которые участвовали в конфликте, причем независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или против СССР. Им будет выдаваться свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Органы местного самоуправления будут сами решать вопрос о предоставлении социальной помощи или льгот ветеранам.
Членам Национал-социалистической партии Германии (НСДАП), сотрудникам тайной полиции и служб безопасности, а также работникам советских органов государственной безопасности такой статус предоставляться не будет.
Республики Прибалтики вошли в состав СССР летом 1940 года. Во всех этих государствах событие считается началом периода «советской оккупации».
В стране проживают несколько тысяч участников Второй мировой, которые воевали как на стороне Красной армии, так и на стороне латышского легиона ваффен-СС.
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие «латышский легион». Так стали именовать латышей, которые служат во всех местных воинских формированиях ваффен-СС, включая полицейские батальоны. Всего в рядах этого легиона было около 150 тысяч человек.
А разве те кто клялся в верности Гитлеру не являются членами нацистской партии,априори?« ответить
Смерть фашистам. Каждый из нас, чьи предки погибли во время Второй Мировой - должны кинуть камень в сторону этой мрази. Как говорят "С мира по нитке - голому рубаха", тут будет с каждого по песчинке и фашикам смерть сахарой.« ответить
Сталину минус за то, что не додавил всех этих гадов.« ответить
Сталин всех убил. Эти мрази сидели в подвалах, прятались от немцев и от красной армии - короче дезертиры и трусы которые после 1990го вылезли из подвала и поняли что стать фашистом это их прокормит.« ответить
Вот как раз сталина с его питомцами русскими надо было там судить. Союзники долго сопротивлятись процессу, так как русские творили те же преступления, что нацисты.« ответить
Это всё следствие развала СССР. Сталину, а за ним и Берии, в этом контексте времени не хватило. Здесь это работа западных спецслужб и потомков сбежавших из Латвии наци в 1944.Также, как и на Украине - пришёл Хрущёв и всё спустил на тормозах. Оттепель... Люди, ведь, работали до самого расстрела Берии. А в сегодняшней Латвии, что ж, барство и панство перед западной "демократией", одурманенная и идеологизированная молодёжь, уже ничего не исправишь. По большому счёту и в Кремле это никого не интересует - там только карманы свои набивают и пытаются контролировать народ с целью обеспечения своей и будущей безопасности своих потомков. Прискорбно, конечно всё это осознавать. Обидно, что в Латвии у власти нет грамотных людей, и созданная система выгодна всем - и чиновникам, и олигархам. Видимо это тенденции времени, обогащайся пока можешь. Словно пир во время чумы..« ответить
до 1940 года выросло целое поколение, для которого советская власть ничего не значила. И оккупация в 1940 году для многих была - оккупацией. Поэтому не надо спекулировать на чувствах людей и закончить пропаганду как фашизма, так и большевизма. В каждой стране свои погремушки. Никто в Латвию не звал большевиков и потом немцев. Делят Латвию каждый, кто хочет.« ответить
zato hana krymskava budut sudits v njurnberge« ответить
до 1940 года выросло целое поколение, для которого советская власть ничего не значила. И оккупация в 1940 году для многих была - оккупацией. Поэтому не надо спекулировать на чувствах людей и закончить пропаганду как фашизма, так и большевизма. В каждой стране свои погремушки. Никто в Латвию не звал большевиков и потом немцев. Делят Латвию каждый, кто хочет.« ответить
Зачем с оружием приходить на чужую землю?
ti eto sprosi tem okupacionnim voiskam USA kto oseli v Latvii seicas. ctob potom ne nado bilo plakatj cto okupirovali.« ответить
v 1940 voiska SSSR prisli tocno tak ze kak teper prihodit voiska USA v Latviju - s soglasija pravitelstva strani.