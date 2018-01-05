Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны военнослужащим Красной армии и вооруженных сил нацистской Германии. Документ опубликован в четверг, 4 января, в Latvijas Vēstnesis.

Закон «О статусе участника Второй мировой войны» вступает в силу 1 февраля 2018 года. Его действие распространяется только на граждан Латвии. Статус могут получить люди, которые по состоянию на 17 июня 1940 года (дата ввода советских частей в республику) были латвийскими гражданами или легально приехали на постоянное место жительства.

В документе указывается, что Рига не несет юридической ответственности за деятельность «оккупационных властей», и страна не принимала участия в военных действиях, как «оккупированное государство».

Ранее в парламенте объясняли, что закон направлен на признание заслуг граждан Латвии, которые участвовали в конфликте, причем независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или против СССР. Им будет выдаваться свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак. Органы местного самоуправления будут сами решать вопрос о предоставлении социальной помощи или льгот ветеранам.

Членам Национал-социалистической партии Германии (НСДАП), сотрудникам тайной полиции и служб безопасности, а также работникам советских органов государственной безопасности такой статус предоставляться не будет.

Республики Прибалтики вошли в состав СССР летом 1940 года. Во всех этих государствах событие считается началом периода «советской оккупации».

В стране проживают несколько тысяч участников Второй мировой, которые воевали как на стороне Красной армии, так и на стороне латышского легиона ваффен-СС.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие «латышский легион». Так стали именовать латышей, которые служат во всех местных воинских формированиях ваффен-СС, включая полицейские батальоны. Всего в рядах этого легиона было около 150 тысяч человек.