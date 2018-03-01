На самом деле еще перед стартом XXIII Олимпийских игр прогноз «СЕГОДНЯ» был таким же — одну медаль латвийские спортсмены точно завоюют, максимум две. Все так и произошло. Так что провалом их выступление не назовешь. Что на выходе у Латвии?
В числе 30 счастливчиков
Можно сказать так — скромно, но со вкусом: место среди 30 медальных стран–счастливчиков есть, и бобслейной бронзой Оскара Мелбардиса и Яниса Стренги сегодня мы вправе гордиться. Мало? Разумеется. Картинку, признаться, в начале февраля большинство рисовало совсем иную, но только по одной причине — в Сочи было как–никак четыре награды, чуть раньше в Ванкувере — две. Отсюда и повышенные требования с ожиданиями.
Одна медаль — мало, тут без вопросов и дискуссий. Хотя бы на эмоциональном уровне. Но ведь еще было два четвертых места конькобежца Харалда Силова и упоминавшегося скелетониста Дукурса–младшего, два пятых другого скелетониста — Томаса Дукурса, и бобслейной четверки Мелбардиса и два шестых (оба — в санях: в эстафете и братьев Шицсов). Вроде как удовлетворительно. Да и сами чиновники из ЛОК (Латвийский олимпийский комитет) перед поездкой в Южную Корею открытым текстом говорили: будет одна медаль — значит, все не зря. Так получите!
В реальности лишь самой малости не хватило, чтобы завалить болельщиков наградами и заставить корейских товарищей наизусть выучить гимн Латвии.
Понятно даже дилетанту — в спорте нельзя что–то программировать заранее даже если на подготовку спортсменов ушли миллионы бюджетных денег. Как–никак речь идет о дорогущем спорте высших достижений. Понятна и болельщицкая психология — никто не хочет ждать еще четыре года, всем хочется отдачи здесь и сейчас, моря позитива и нескончаемых побед. Ну–ну… Тут можно привести целый список олимпийских неудач, которые случились в Пхенчхане со звездами мирового спорта (посмотрите, к примеру, кто сходил с трассы у горнолыжников). Еще раз подчеркну — все бывает, тем более на крутых виражах и склонах.
Равнение на скандинавов
Да, можно с завистью смотреть на успехи скандинавов — вроде в этих странах живет не так много народу, а медали на них сыплются как из рога изобилия (Финляндия, которая на самом деле не Скандинавия, — около 5,5 млн жителей, в Швеции — 10, в Норвегии — 5,2 млн, в Дании — 5,7, которая осталась, между прочим, без наград), но зато сколько побед. Правда, никто не говорит при этом о традициях, школе, системе. На севере Европы любят любой спорт — зимний и подавно. Там эта любовь взращивается с пеленок. У нас же главный тренер сборной Латвии по бобслею Сандис Прусис, специалист номер один в этом техническом виде спорта, упоминает такие выражения, как «каменный век», говоря о применении технологий в обработке полозьев у латвийских саней. И это один из примеров того, что у нас нет никаких предпосылок брать на Играх две, три или четыре медали, как это было четыре года назад. Даже на таком олимпийском уровне, выходит, у нас все держится на энтузиастах, которые выигрывают титулы и становятся героями Олимпиад вопреки, а не благодаря.
Откуда тогда такой скепсис? Просто в Сочи планка была поднята очень высоко, и к этому все быстро привыкли (как же — в России у саночников было два третьих места, а сейчас два шестых, но, настаиваю, это все равно нельзя считать провалом). Лучше спросите у тех же эстонцев — что у них не так с лыжами, биатлоном, двоеборцами, у наших соседей, на которых мы привыкли равняться во всем, не только в спорте. Денег на своих спортсменов они не жалеют, хотя также считают каждый евро. Но никто у них не кричит после «пустышки» в Пхенчхане — караул, всех увольняем, все меняем…
Давайте дальше продолжать работать: у Латвии с 1992 года восемь наград зимних Игр, у Литвы, понятное дело, ни одной, у эстонцев — семь. Вот и все, что хочется посоветовать нашим федерациям. Расслабляться, разумеется, тоже не стоит, но и паниковать после единственной бронзы в Пхенчхане нет большого смысла. Взгляните на медальный зачет: Латвия сумела опередить такие страны, как Болгария, Андорра, Грузия, Исландия, упоминавшаяся Дания, где, сами понимаете, от снега не шарахаются.
Прошла Олимпиада и прошла — это уже история. Выводы пусть делают в министерских кабинетах — куда лучше перенаправить средства, как точечно помочь одной или другой федерации, где наметился прогресс (Латвийская федерация ледовых видов спорта, к примеру). Вон в Голландии десятилетиями делают ставку только на конькобежный спорт, и все счастливы, ловя золотую рыбку исключительно на большом овале. Так что специализация — не такая уж плохая штука.
Без помощи иностранцев — никак
Между прочим, в ледовых видах спорта Латвия относительно недавно сделала ставку на иностранных тренеров. Это касается и фигурного катания, и шорт–трека, и конькобежного спорта. Наши спортсмены либо занимаются дома с иностранцами (шорт–трек), либо, как у фигуристов и конькобежцев, сами мотаются в Европу и проводят там по восемь месяцев в году (фигуристы Денис Васильев и Диана Никитина тренируются в Швейцарии, а Харалд Силов примыкает либо к норвежцам, либо к голландцам). То же самое относится к горнолыжникам, которые не вылезают из Альп, биатлонистам (Андрей Расторгуев давно окружил себя помощниками из Европы и каждый раз готовится к сезону где угодно, только не в родном Алуксне) и лыжникам классическим. В этих видах спорта ни о каких больших традициях, тем более победных, говорить не приходится. Сами бы мы не подняли эти виды спорта, так что здесь без посторонней помощи не обойтись. А значит, и финансирование не маленькое.
Если же говорить о бобслее, скелетоне и санях, то тут все крутится вокруг трассы в Сигулде. Не было бы ее, ничего не достигли бы мы. Так случилось, что еще в советское время она появилась именно в Латвии. Но тоже ведь не случайно — как раз наши люди стояли у истоков развития этих видов спорта в СССР. А это уже традиции, это люди, это и вполне логичные победы.
До Пекина — четыре года работы. Сохранить, что наработали, и не растерять, что приобрели полезного в Пхенчхане, — и тогда все получится. Не нужны медали любой ценой, и не ими зачастую измеряются успехи или неуспехи людей и целых организаций. Система в работе, дисциплина, помноженная на страсть, тонкий расчет и скорейшее внедрение современных технологий — за этими «буйками» должны следовать наши тренеры и их воспитанники, ученики и последователи, все те, кто на самом деле является нашей самой большой ценностью.
Так что давайте без паники — провала в Пхенчхане не было. Были отдельные неудачи, но без них в большом спорте, как известно, не обойтись.
Владимир ИВАНОВ.
Esmu apmierināts ar mūsu sportistu panākumiem!« ответить
Как это ... по латышски.« ответить
Krievu untermenši ar savu idiotisko viedokli var iet ieskrieties!« ответить
вы не согласны, что слово "позор" совсем здесь неуместно?« ответить
быть идиотами, вообще, не стыдно!)) Просто, больные идиотизмом, кто же станет смеяться?)))« ответить