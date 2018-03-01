Одна медаль олимпийцев Латвии на 35 человек — это много или мало, достаточно или позор по итогам завершившихся в Южной Корее Играх–2018? Вообще–то тут нет никакой сенсации. Она, скорее, в том, что ее завоевали бобслеисты, а не лидер мирового скелетона Мартин Дукурс, который, казалось, летел в Пхенчхан за наградой железно.

На самом деле еще перед стартом XXIII Олимпийских игр прогноз «СЕГОДНЯ» был таким же — одну медаль латвийские спортсмены точно завоюют, максимум две. Все так и произошло. Так что провалом их выступление не назовешь. Что на выходе у Латвии?

В числе 30 счастливчиков

Можно сказать так — скромно, но со вкусом: место среди 30 медальных стран–счастливчиков есть, и бобслейной бронзой Оскара Мелбардиса и Яниса Стренги сегодня мы вправе гордиться. Мало? Разумеется. Картинку, признаться, в начале февраля большинство рисовало совсем иную, но только по одной причине — в Сочи было как–никак четыре награды, чуть раньше в Ванкувере — две. Отсюда и повышенные требования с ожиданиями.

Одна медаль — мало, тут без вопросов и дискуссий. Хотя бы на эмоциональном уровне. Но ведь еще было два четвертых места конькобежца Харалда Силова и упоминавшегося скелетониста Дукурса–младшего, два пятых другого скелетониста — Томаса Дукурса, и бобслейной четверки Мелбардиса и два шестых (оба — в санях: в эстафете и братьев Шицсов). Вроде как удовлетворительно. Да и сами чиновники из ЛОК (Латвийский олимпийский комитет) перед поездкой в Южную Корею открытым текстом говорили: будет одна медаль — значит, все не зря. Так получите!

В реальности лишь самой малости не хватило, чтобы завалить болельщиков наградами и заставить корейских товарищей наизусть выучить гимн Латвии.

Понятно даже дилетанту — в спорте нельзя что–то программировать заранее даже если на подготовку спортсменов ушли миллионы бюджетных денег. Как–никак речь идет о дорогущем спорте высших достижений. Понятна и болельщицкая психология — никто не хочет ждать еще четыре года, всем хочется отдачи здесь и сейчас, моря позитива и нескончаемых побед. Ну–ну… Тут можно привести целый список олимпийских неудач, которые случились в Пхенчхане со звездами мирового спорта (посмотрите, к примеру, кто сходил с трассы у горнолыжников). Еще раз подчеркну — все бывает, тем более на крутых виражах и склонах.

Равнение на скандинавов

Да, можно с завистью смотреть на успехи скандинавов — вроде в этих странах живет не так много народу, а медали на них сыплются как из рога изобилия (Финляндия, которая на самом деле не Скандинавия, — около 5,5 млн жителей, в Швеции — 10, в Норвегии — 5,2 млн, в Дании — 5,7, которая осталась, между прочим, без наград), но зато сколько побед. Правда, никто не говорит при этом о традициях, школе, системе. На севере Европы любят любой спорт — зимний и подавно. Там эта любовь взращивается с пеленок. У нас же главный тренер сборной Латвии по бобслею Сандис Прусис, специалист номер один в этом техническом виде спорта, упоминает такие выражения, как «каменный век», говоря о применении технологий в обработке полозьев у латвийских саней. И это один из примеров того, что у нас нет никаких предпосылок брать на Играх две, три или четыре медали, как это было четыре года назад. Даже на таком олимпийском уровне, выходит, у нас все держится на энтузиастах, которые выигрывают титулы и становятся героями Олимпиад вопреки, а не благодаря.

Откуда тогда такой скепсис? Просто в Сочи планка была поднята очень высоко, и к этому все быстро привыкли (как же — в России у саночников было два третьих места, а сейчас два шестых, но, настаиваю, это все равно нельзя считать провалом). Лучше спросите у тех же эстонцев — что у них не так с лыжами, биатлоном, двоеборцами, у наших соседей, на которых мы привыкли равняться во всем, не только в спорте. Денег на своих спортсменов они не жалеют, хотя также считают каждый евро. Но никто у них не кричит после «пустышки» в Пхенчхане — караул, всех увольняем, все меняем…

Давайте дальше продолжать работать: у Латвии с 1992 года восемь наград зимних Игр, у Литвы, понятное дело, ни одной, у эстонцев — семь. Вот и все, что хочется посоветовать нашим федерациям. Расслабляться, разумеется, тоже не стоит, но и паниковать после единственной бронзы в Пхенчхане нет большого смысла. Взгляните на медальный зачет: Латвия сумела опередить такие страны, как Болгария, Андорра, Грузия, Исландия, упоминавшаяся Дания, где, сами понимаете, от снега не шарахаются.

Прошла Олимпиада и прошла — это уже история. Выводы пусть делают в министерских кабинетах — куда лучше перенаправить средства, как точечно помочь одной или другой федерации, где наметился прогресс (Латвийская федерация ледовых видов спорта, к примеру). Вон в Голландии десятилетиями делают ставку только на конькобежный спорт, и все счастливы, ловя золотую рыбку исключительно на большом овале. Так что специализация — не такая уж плохая штука.

Без помощи иностранцев — никак

Между прочим, в ледовых видах спорта Латвия относительно недавно сделала ставку на иностранных тренеров. Это касается и фигурного катания, и шорт–трека, и конькобежного спорта. Наши спортсмены либо занимаются дома с иностранцами (шорт–трек), либо, как у фигуристов и конькобежцев, сами мотаются в Европу и проводят там по восемь месяцев в году (фигуристы Денис Васильев и Диана Никитина тренируются в Швейцарии, а Харалд Силов примыкает либо к норвежцам, либо к голландцам). То же самое относится к горнолыжникам, которые не вылезают из Альп, биатлонистам (Андрей Расторгуев давно окружил себя помощниками из Европы и каждый раз готовится к сезону где угодно, только не в родном Алуксне) и лыжникам классическим. В этих видах спорта ни о каких больших традициях, тем более победных, говорить не приходится. Сами бы мы не подняли эти виды спорта, так что здесь без посторонней помощи не обойтись. А значит, и финансирование не маленькое.

Если же говорить о бобслее, скелетоне и санях, то тут все крутится вокруг трассы в Сигулде. Не было бы ее, ничего не достигли бы мы. Так случилось, что еще в советское время она появилась именно в Латвии. Но тоже ведь не случайно — как раз наши люди стояли у истоков развития этих видов спорта в СССР. А это уже традиции, это люди, это и вполне логичные победы.

До Пекина — четыре года работы. Сохранить, что наработали, и не растерять, что приобрели полезного в Пхенчхане, — и тогда все получится. Не нужны медали любой ценой, и не ими зачастую измеряются успехи или неуспехи людей и целых организаций. Система в работе, дисциплина, помноженная на страсть, тонкий расчет и скорейшее внедрение современных технологий — за этими «буйками» должны следовать наши тренеры и их воспитанники, ученики и последователи, все те, кто на самом деле является нашей самой большой ценностью.

Так что давайте без паники — провала в Пхенчхане не было. Были отдельные неудачи, но без них в большом спорте, как известно, не обойтись.

Владимир ИВАНОВ.