Недавняя «диагностика» русских Прибалтики по заказу британского Фонда разведки и обороны — пример грубого вмешательства во внутренние дела других государств. Иностранное правительство заказывает исследовать национальные меньшинства и приглашает госслужащих чужой страны в свое посольство ознакомиться с результатами этого исследования.

Публицист Александр Носович вспомнил несколько ярких примеров несамостоятельности Прибалтики, доказывающих, что она находится под внешним управлением США, НАТО и Евросоюза.

Глава контрразведки — иностранец

Беспрецедентный в мировой истории спецслужб случай произошел в 2003 году в Латвии. Иностранный гражданин стал главой контрразведки и получил доступ к государственной тайне.

Подданный Ее Величества королевы Елизаветы II Янис Кажоциньш, 29 лет прослуживший в Вооруженных силах Великобритании, был назначен директором Бюро защиты Конституции — главной латвийской спецслужбы при президенте страны.

К латвийским тайнам военный атташе Великобритании в странах Балтии был допущен без отказа от британского паспорта и получения гражданства Латвии!

В Вашингтон — на «ковер»!

Перед вступлением в ОЭСР (Организацию экономического сотрудничества и развития) американцы вызывали чиновников и депутатов парламентов Латвии и Эстонии в Вашингтон и заставляли их переписывать банковское законодательство.

Так страны Балтии принудительно лишали статуса «прачечных», в которых «отмываются» деньги со всего постсоветского пространства.

Осенью 2015 года главы комиссий Сейма Латвии Айнарс Латковскис и Солвита Аболтиня вызывались в Госдепартамент США, где получили настойчивую рекомендацию правящему классу страны провести банковскую реформу, если они не хотят вылететь из ОЭСР и испортить отношения с Америкой. И ничего странного в своих требованиях американцы не видят. Они вообще с прибалтами не церемонятся: лидеров Прибалтийских республик на встречи с президентами, вице-президентами и главами Госдепа США всегда загоняют скопом. По три штуки в одни руки.

Американские президенты

Страны Балтии прославились тем, что иностранные граждане в них становились главами государств. Президентом Литвы в 1998 году стал 71‑летний гражданин США Валдас Адамкус, отказавшийся от американского паспорта за 5 дней до инаугурации. В Латвии в 1999 году президентом страны стала гражданка Канады Вайра Вике-Фрейберга. В отличие от активно участвовавшего в политической жизни Литвы Адамкуса, эта дама в Латвии была практически никому не известна.

Сейм республики избрал главой государства безвестную преподавательницу Монреальского университета, которая отказалась от канадского гражданства за сутки до обсуждения в парламенте ее кандидатуры!

Наконец, парламент Эстонии Рийгикогу в 2006 году избрал президентом бывшего гражданина США Тоомаса Хендрика Ильвеса, первый раз в жизни ступившего на эстонскую землю в 38 лет.

Политику эти президенты проводили соответствующую. Поддерживали Америку во всех начинаниях, отправляли солдат воевать в Афганистан и Ирак, рушили отношения своих стран с Россией, наводнили госорганы бывшими земляками — американцами. Валдас Адамкус на ниве служения второй / главной Родине зашел так далеко, что санкционировал открытие в Литве тайной тюрьмы ЦРУ и организовал грандиозную коррупционную сделку по продаже за бесценок американцам Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода.

Высший орган власти — американское посольство

Подлинным источником власти в Прибалтике является не воля народа, а посольство США. Кандидатов на значимые для Соединенных Штатов министерские посты (МИД, Минобороны) в Литве, Латвии и Эстонии нередко согласовывают с американским послом.

Важные для американцев должности занимают их креатуры, обучавшиеся в США на спецкурсах (президент Литвы Даля Грибаускайте — получатель стипендии Фулбрайта в Джорджтаунском университете, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич — выпускник Университета национальной обороны США) или работавшие на американские деньги (экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс — грантополучатель Фонда Сороса). В формировании правящих партий в Прибалтике тоже участвуют американские посольства (например, «Единство» в Латвии), с ними же обсуждается состав правящих коалиций.

Мэр Вентспилса Айварс Лембергс утверждал, что был арестован по требованию посольства США.

«Вы видели уже, какие тотальные атаки были со стороны посольства США, высших должностных лиц страны в отношении той судьи, которая изменила мой арест на домашний арест. Это, несомненно, запугивание судьи. Все судьи хорошо понимают: если они не выпустят Лембергса, не будет никаких окриков, а если Лембергса вдруг освободят, будет много крику. Посол США вызовет “на ковер”, потребует объяснений; подключатся президенты и так далее», — говорил латвийский олигарх в 2010 году, объясняя активность американского посольства тем, что американцы хотят получить собственность Вентспилского порта и установить контроль над «Латвийской железной дорогой».

Центры НАТО — параллельные правительства

Литва, Латвия и Эстония формируют свою внешнюю и внутреннюю политику с учетом рекомендаций центров НАТО в Прибалтике. Те указывают прибалтийским правительствам, как распределять расходы бюджета, каким стратегическим проектам уделять внимание, как работать с национальными меньшинствами.

Информационную политику стран Балтии координирует Центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге. Именно он указывает, как противостоять «кремлевской пропаганде», какие альтернативные СМИ создавать для русскоязычного населения и как комментировать актуальные вопросы международных отношений.

Технической частью информационной войны в интернете за Прибалтику занимается Центр кибербезопасности НАТО в Таллине.

Энергетическую политику курирует Центр энергобезопасности НАТО в Литве.

Через него американцы навязывают странам Балтии выход из электрокольца БРЭЛЛ, строительство СПГ‑терминалов и переход на сжиженный природный газ.

Воля Брюсселя — закон!

Внутреннюю политику Литвы, Латвии и Эстонии определяют директивы и регулы Евросоюза. Законодательство для стран Балтии разрабатывается в Брюсселе и затем «спускается» на утверждение «вниз» — в прибалтийские столицы. По подсчетам литовского парламента, каждый пятый закон, принятый Сеймом Литвы с 2004‑го по 2008 год, был разработан Еврокомиссией и прислан из Брюсселя в Вильнюс.

По требованию Брюсселя в Прибалтике была ликвидирована сахарная промышленность, введены квоты на рыболовство, которые привели к уничтожению рыболовного флота, и закрыта Игналинская атомная станция.

Еще Евросоюз после введения в странах Балтии евро проводит за их правительства денежно-кредитную политику, вынуждает прибалтийских подопечных принимать беженцев и проводить гей-парады. Инспекции еврокомиссаров в Вильнюс, Ригу и Таллин вызывают в прибалтийских чиновниках дрожь и трепет. Начальство едет!

Военные НАТО неприкосновенны

За время пребывания в Прибалтике натовских батальонов солдаты Альянса позволяли себе пьяные дебоши, битье машин и витрин, осквернение флага Литвы, драки с местными жителями, погромы в публичных местах, ДТП из-за вождения в пьяном виде. Наказания за это никто из них не понес и не понесет.

Страны Балтии не имеют права привлекать к уголовной ответственности и судить военнослужащих НАТО за преступления, которые те совершают на прибалтийской территории.

Проштрафившихся в Прибалтике американских военных каждый раз отправляли на родину, за океан. Американский морпех может ограбить, избить, изнасиловать или убить — в Литве, Латвии и Эстонии ему за это ничего не сделают. Судить его в любом случае будут в США. Если, конечно, будут. Могут и не судить. Подумаешь, повеселился с туземцами в далеких американских колониях!