С 1 марта в стране значительно подорожает алкоголь, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Пока смеялись над эстонцами, в массовом порядке скупающими алкоголь в Латвии, родное правительство готовило очередной сюрприз: повышение акцизного налога на спиртные напитки.

Правительство лезет в наши кошельки

Повышение правительству удалось на славу — большое и заметное, по кошельку ударит славно. По подсчетам Латвийской ассоциации алкогольной отрасли (LANA), с 1 марта 2018 года больше всего подорожает крепкий алкоголь (около 40%). Цена литровой бутылки может повыситься в среднем на 1,5 eвро. Стоимость бутылки вина увеличится в среднем на 15 евроцентов. Цена поллитровой бутылки пива вырастет в среднем на 0,10 eвро. Стоимость напитков крепостью 15–22 градуса возрастет где–то на 0,25 eвро из расчета на одну упаковку в 0,75 литра.

«В надежде на дополнительный доход в государственный бюджет была резко повышена ставка акцизного налога. В этих изменениях мы усматриваем очень высокий риск активизации в Латвии торговли нелегальным алкоголем, поскольку покупатели с более низкими доходами начнут искать альтернативные возможности покупки спиртного», — говорится в заявлении LANA.

Алкоголь, впрочем, дорожает и без усилий властей. В этом году на его стоимость будет влиять и существенный рост стоимости переработки стекломатериала, что повлияет на цену конечного продукта.

Неразумная власть

Продавцы горячительного привычно апеллируют к разуму правительства, хотя, конечно, уже поздно: мол, с повышением стоимости легального алкоголя резко возрастет потребление опасного, нелегального, что создаст угрозу для здоровья и жизни жителей Латвии. «Взлет стоимости слишком стремителен, и это может привести к резкому уменьшению рынка легального алкоголя. Это решение правительства неразумно и недальновидно», — говорит исполнительный директор LANA Давис Витолс.

Есть также опасения, что рост цен ударит и по приграничной торговле, которая расцвела бурным цветом благодаря стремительному повышению цен на горячительное в Эстонии. На этом бюджет ЛР до сих пор неплохо зарабатывал, но вот теперь решили наступить на эстонские грабли…

Григорий АНТОНОВ.