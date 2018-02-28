Латвия наступила на эстонские грабли(2)

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газета Сегодня
16:00 28.02.2018
газета Сегодня / Акциз

С 1 марта в стране значительно подорожает алкоголь, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Пока смеялись над эстонцами, в массовом порядке скупающими алкоголь в Латвии, родное правительство готовило очередной сюрприз: повышение акцизного налога на спиртные напитки. 

 

Правительство лезет в наши кошельки

 

Повышение правительству удалось на славу — большое и заметное, по кошельку ударит славно. По подсчетам Латвийской ассоциации алкогольной отрасли (LANA), с 1 марта 2018 года больше всего подорожает крепкий алкоголь (около 40%). Цена литровой бутылки может повыситься в среднем на 1,5 eвро. Стоимость бутылки вина увеличится в среднем на 15 евроцентов. Цена поллитровой бутылки пива вырастет в среднем на 0,10 eвро. Стоимость напитков крепостью 15–22 градуса возрастет где–то на 0,25 eвро из расчета на одну упаковку в 0,75 литра.

 

«В надежде на дополнительный доход в государственный бюджет была резко повышена ставка акцизного налога. В этих изменениях мы усматриваем очень высокий риск активизации в Латвии торговли нелегальным алкоголем, поскольку покупатели с более низкими доходами начнут искать альтернативные возможности покупки спиртного», — говорится в заявлении LANA.

 

Алкоголь, впрочем, дорожает и без усилий властей. В этом году на его стоимость будет влиять и существенный рост стоимости переработки стекломатериала, что повлияет на цену конечного продукта.

 

Неразумная власть

 

Продавцы горячительного привычно апеллируют к разуму правительства, хотя, конечно, уже поздно: мол, с повышением стоимости легального алкоголя резко возрастет потребление опасного, нелегального, что создаст угрозу для здоровья и жизни жителей Латвии. «Взлет стоимости слишком стремителен, и это может привести к резкому уменьшению рынка легального алкоголя. Это решение правительства неразумно и недальновидно», — говорит исполнительный директор LANA Давис Витолс. 

 

Есть также опасения, что рост цен ударит и по приграничной торговле, которая расцвела бурным цветом благодаря стремительному повышению цен на горячительное в Эстонии. На этом бюджет ЛР до сих пор неплохо зарабатывал, но вот теперь решили наступить на эстонские грабли…

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
латыш наступивший в собственное гааавно 16:21 28:02:2018

долбоооебы лабааатые!

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Profile_default
) 19:16 28:02:2018

В надежде на дополнительный доход в государственный бюджет....
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)))))))))))))

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)