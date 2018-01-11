Латвия не уровняла советских ветеранов с фашистами, но просто унизила их(6)

Лента новостей
Власть: больше флагов Латвии, чтобы народ нам верил! Выделены деньги из казны Американское СМИ: ЕС уничтожает латышей и будущее Латвии В России — парад гомофобии. 83% россиян осудили однополые связи Казахстан срывает нефтяные планы России Березовая подпитка Путин рассказал о большом проколе США Рождение Мастера В Киеве принудят артистов содержать армию Приз года — лучшим музыкантам
Eще в разделе
Американское СМИ: ЕС уничтожает латышей и будущее Латвии Самый популярный политик в Латвии — Вейонис? Флаги бомжам и «точкам» с водкой: в патриотическом угаре Сейм дошел до абсурда Одну из улиц в Риге могут назвать в честь Бориса Немцова НВС потратит 13 млн. евро на избавление армии от старых винтовок AK-4
Виталий Вавилкин
14:40 11.01.2018
Политика

Принятый в Латвии закон «О статусе участника Второй мировой войны» не уравнивает ветеранов советской и нацистской армий, а унижает красноармейцев.

Об этом сказал РИА Новости общественный деятель, правозащитник, один из инициаторов референдума о государственном статусе для русского языка в Латвии Владимир Линдерман.

 

Согласно принятому Сеймом и утвержденному президентом страны закону, участниками Второй мировой войны признаются граждане Латвии, являвшиеся таковыми на 17 июня 1940 года, и постоянные жители республики, легально въехавшие в страну до этой даты.

 

Участниками Второй мировой войны не будут признаны сотрудники национал-социалистической партии Германии и ее военизированных структур, тайной полиции и служб безопасности этого режима. Этот статус также не будет присвоен сотрудникам КГБ СССР или ЛССР, за исключением сотрудников финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. Статус участника Второй мировой войны не будет присваиваться лицам, осужденным за преступления против человечества и другие преступления.

 

«Большинство СМИ неверно интерпретировало недавно принятый в Латвии закон «О статусе участника Второй Мировой войны». Преподносят как уравнивание в правах тех, кто воевал на стороне СССР и тех, кто воевал на стороне нацистской Германии. На самом деле нет никакого уравнивания, есть ущемление и унижение советских ветеранов», — сказал Линдерман.

 

По его словам, многие участники войны не получат этот статус.

 

«Статус участника войны получат лишь те, кто имел латвийское гражданство до момента вступления Латвии в Советский Союз. Ветераны, имеющие паспорт «негражданин ЛР» или даже натурализовавшиеся после 1991 г., статус участника Второй мировой войны не получат. Таким образом, большинство тех жителей Латвии, кто воевал в рядах Красной Армии, останутся без статуса.

 

В законе четко указано, что удостоверение участника Великой Отечественной войны не является основанием для получения статуса участника Второй мировой войны. Звучит абсурдно, но именно так написано в законе. Не имея статуса, советские ветераны не смогут претендовать на льготы и пособия от местных самоуправлений. Это тоже вытекает из принятого закона. Налицо откровенная дискриминация по национальному признаку», — сказал Линдерман.

 

МИД России призвал международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, СЕ) оценить этот шаг латвийских властей.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, это «планомерный курс официальной Риги на переписывание истории».

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ваня 15:10 11:01:2018

Выродкам и нелюдям ссср которые в латвии оккупанты вообще ничего платить не надо..

« ответить
Profile_default
ваня 16:01 11:01:2018

я скот,потомок этих людей-просто скот,предавший своих предков.

« ответить
Profile_default
Зверьком года в Латвии 15:11 11:01:2018

является скунс. Причем и этого года , и прошлого ... и будущих годов.

« ответить
Profile_default
Ну а... 15:18 11:01:2018

Не имея статуса, советские ветераны не смогут претендовать на льготы и пособия от местных самоуправлений. Это тоже вытекает из принятого закона. Налицо откровенная дискриминация по национальному признаку», — сказал Линдерман.
----------------------------------
А японцы, американцы, французы, те же немцы из Вермахта, у них ведь не будет тоже этого статуса в Латвии, если они поселятся у нас, чем они хуже советских участников Второй Мировой?

« ответить
Profile_default
Повторите еще раз, я записываю 15:25 11:01:2018

КТО поселится в Латвии?

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 21:43 11:01:2018

Nu a nafig Latvijai maksāt kaut nieka naudu okupantiem? Lai Krievija maksā, ne Latvija!

« ответить

Мнение
6_resize-col15
Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV