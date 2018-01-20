С 2018 года Украина включила Латвию и Эстонию в список офшоров.
«Включение нашего государства в список необоснованно, потому что в данном случае не выполняется ни один из известных критериев списка», — сказал Яроцкис.
Минфин и министерство иностранных дел Латвии активно работают над тем, чтобы Латвия была исключена из списка, добавил представитель Минфина.
«Между Латвией и Украиной с 1995 года действует двусторонняя налоговая конвенция, также обе страны присоединились к многосторонней конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об административном сотрудничестве в налоговых вопросах, и существует международный механизм для обмена налоговой информацией», — сказал представитель министерства.
Минфин выразил надежду на быстрые действия украинской стороны, которая проанализирует информацию, предоставленную Латвией, и изменит свое решение.
Ой, ой, ой! А какие любшие друзья были! А чё так вдруг не согласны? Укропия вас заложила? Так это ж Укропия! А офшор -это риск, пора понять.« ответить
и хохлы и мы, одинаково, продажные!!!« ответить