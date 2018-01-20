Латвия недоумевает: почему украинцы включили нас в список офшоров?!(2)

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Виталий Вавилкин
17:45 19.01.2018
Экономика / Макроэкономика

Принятое Киевом в конце прошлого года решение включить Латвию в список офшоров является необоснованным, латвийские политики пытаются добиться исключения из перечня, заявил журналистам в пятницу представитель министерства финансов республики Алексис Яроцкис.

С 2018 года Украина включила Латвию и Эстонию в список офшоров.

 

«Включение нашего государства в список необоснованно, потому что в данном случае не выполняется ни один из известных критериев списка», — сказал Яроцкис.

 

Минфин и министерство иностранных дел Латвии активно работают над тем, чтобы Латвия была исключена из списка, добавил представитель Минфина.

 

«Между Латвией и Украиной с 1995 года действует двусторонняя налоговая конвенция, также обе страны присоединились к многосторонней конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об административном сотрудничестве в налоговых вопросах, и существует международный механизм для обмена налоговой информацией», — сказал представитель министерства.

 

Минфин выразил надежду на быстрые действия украинской стороны, которая проанализирует информацию, предоставленную Латвией, и изменит свое решение.

 

RIA Novosti/Scanpix / Фото
Комментарии (2)
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два дебила- это сила 18:12 19:01:2018

Ой, ой, ой! А какие любшие друзья были! А чё так вдруг не согласны? Укропия вас заложила? Так это ж Укропия! А офшор -это риск, пора понять.

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как почему? 21:10 19:01:2018

и хохлы и мы, одинаково, продажные!!!

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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