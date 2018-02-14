Правительство пока не спешит облегчать процедуру привлечения в страну гастарбайтеров, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Как известно, ситуация на латвийском рынке труда близка к критической. Легче сказать, каких именно специалистов в нашей стране хватает, чем перечислить те профессии, которые у нас в остром дефиците. В Латвии хватает чиновников, политологов, хоровых дирижеров, скрипачей, социологов, нет недостатка и в художниках. А вот профессиональных строителей, сварщиков, программистов, инженеров с современным образованием уже днем с огнем не найти. Дальше будет еще хуже, поскольку, во–первых, латвийцы трудоспособного возраста продолжают выезжать, а во–вторых — в период подъема экономики и освоения еврофондов возрастает потребность в новых работниках и брать их неоткуда. Точнее, есть откуда — из–за границы.

Грузчиков и шоферов не ждем

И вот, как мы уже писали в предыдущих номерах «СЕГОДНЯ», минэкономики подготовило поправки, облегчающие процесс привлечения в страну гастарбайтеров.

Правда, власти, мягко говоря, не очень спешат эти поправки принимать. Сперва их несколько месяцев мариновал коалиционный совет — продвижение документа затормозили националисты, которым не нравится приезд любых «чужаков», даже тех, кто хочет здесь работать, помогая поднимать латвийскую экономику.

Наконец, пару недель назад националисты все–таки смилостивились и согласились на предоставление определенных «поблажек» работодателям в приглашении трудовой силы. Впрочем, с одним условием: привлекать на облегченных условиях работодатели смогут только специалистов высокой квалификации. То есть обычных строителей, шоферов–дальнобойщиков, грузчиков и других людей без специального образования (чаще всего не ниже бакалаврского) по облегченной системе завозить будет нельзя.

В этом нет смысла

Первоначальный список необходимых Латвии иностранных специалистов насчитывал 303 профессии. На минувшей неделе минэкономики расширило его до 322 профессий. Но вчера, когда документ поступил на рассмотрение Кабинета министров, выяснилось, что перечень профессий стал значительно короче — в списке осталось лишь 237 профессий.

По требованию руководителя профсоюза медработников Валдиса Кериса из этого списка убрали всех без исключения медиков, начиная от врачей всех специальностей и заканчивая санитарами. Напомним, что в Латвии не хватает иммунологов, радиологов, эндокринологов, физиотерапевтов, спортивных врачей, патологоанатомов, уже ощущается нехватка хирургов, в том числе детских, реаниматологов–анестезиологов, дерматовенерологов… Ну разве что у нас пока нет дефицита в семейных докторах. Господин Керис, протестуя против завоза в страну иностранных эскулапов, весьма резонно сослался на очень жесткое в медицинской сфере языковое регулирование. А именно: врач и медсестра не имеют право работать в латвийской медицине, если они не владеют госязыком на третью (высшую) категорию. Кроме того, даже дипломированный врач, например, из Индии, Белоруссии или России, не сможет у нас работать врачом до того момента, как не пройдет в Латвии резидентуру и не сдаст экзамены на сертификат. А это еще минимум три года.

Таким образом, приглашать в страну иностранных врачей нет никакого смысла — подготовка к работе в Латвии будет слишком долгой и дорогой. О чем, кстати, наша газета еще на прошлой неделе и предупреждала.

Примечательно: в нашей стране врачей готовят аж два вуза — Университет им. Страдыня и Латвийский университет. Однако специалистов все равно не хватает, поскольку многие выпускники лечебных факультетов, получив диплом, сразу же уезжают трудиться в другую страну.

А где аплиециба, милый?

Но и иностранцы других профессий, если все–таки будут приглашены на работу в Латвии, столкнутся с теми же языковыми проблемами. По крайней мере, представители тех профессий, которым так или иначе придется общаться и с посетителями, и с коллегами по работе, а также оформлять документацию: менеджеры в различных областях, ведущие аналитики, физики, химики…

Наверное, меньше латышский потребуются специалистам по ремонту судов, инженерам локомотивных двигателей, программистам.

Так или иначе, но во вторник на заседании правительства и этот список нужных Латвии иностранных специалистов не утвердили. Министры решили дождаться возвращения из Кореи своего коллеги, ответственного за разработку документа, главы минэкономики Арвила Ашераденса.

Только СНГ

Между тем давление предпринимателей на правительство в вопросах привлечения гастарбайтеров будет только возрастать. Работодатели требуют введения более простого механизма завоза в страну иностранных работников.

Впрочем, уже и сегодня, при нынешней весьма сложной процедуре, количество гастарбайтеров растет. Если в 2015 году у нас официально трудились 4808 иностранцев, то в 2017 году гастарбайтеров насчитывалось уже 6007, а нынче число имеющих разрешение на работу зарубежных специалистов приблизилось к 10 тысячам.

Львиная доля гастарбайтеров — граждане Украины, России и Белоруссии. Нетрудно догадаться, что и специалистов с высшем образованием мы сможем привлечь только главным образом из стран бывшего Союза. Они по крайней мере хотя бы владеют русским языком, что заметно облегчает коммуникацию, и главное — их можно привлечь работать в те сферы, где русский язык по–прежнему востребован. Это и судоремонт, и судострой, и все сферы, связанные с железной дорогой и транзитом. Да и потом, все мы прекрасно понимаем, что едва ли к нам в Латвию побегут инженеры из Германии, Франции или даже Греции. Ведь зарплата в их стране по–прежнему значительно выше, чем у нас.

Отметим, что сегодня работодатели обязаны платить гастарбайтеру оклад, который не ниже средней заработной платы в стране по состоянию на минувший год.

Факт

Латвия готова быстро завести в страну иностранных физиков, физиков–ядерщиков, химиков, инженеров всех разновидностей, финансовых аналитиков, компьютерщиков, в том числе программистов и даже астрономов.

Цитата

«То, что мы сегодня отложили рассмотрение данного вопроса, вовсе не означает, что после возвращения министра экономики начнутся дискуссии о ввозе дешевой рабочей силы. В списке иностранных гастарбайтеров шоферов и полевых работников не будет. Дешевой рабочей силе мы сказали ясно — «нет»!»

Марис Кучинскис, премьер–министр ЛР.

Абик ЭЛКИН.