Латвия осталась в дураках. ЕС ждет новый кризис(10)

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Анатолий Тарасов
07:30 04.01.2018
Наша Латвия / Мнения

В прошлом году Брюссель столкнулся с рядом проблем, среди которых усиление евроскептиков в парламентах стран ЕС, переговоры по Brexit, нерешенные вопросы безопасности и миграционной политики. О возможных путях преодоления кризиса рассказал руководитель Института будущего Латвии Нормунд Гростиньш.

— То, что сейчас происходит в Евросоюзе, определяется не только совокупностью разных личностных факторов, как, например, то, сколько алкоголя употребляет нынешний глава Еврокомиссии [Жан-Клод Юнкер], или отсутствие высшего образования у бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца, но и наличием союзного договора, регламентирующего работу европейских институций и, соответственно, всего ЕС.

 

На мой взгляд, упомянутые личностные факторы совместно с условиями союзного договора как раз и способствовали Brexit — или же желанию значительной части британской элиты выйти из Евросоюза.

 

Я сам, будучи лидером евроскептиков, видел, как государство может расправиться с любой неправительственной организацией, задавить ее, если она действует против интересов самой элиты. Когда ты имеешь рекламный бюджет в сто двадцать раз меньше, как это было на референдуме о вступлении Латвии в EC, то о какой честной дискуссии и демократии может идти речь? Никакая общественная организация не может противостоять государственной машине и выиграть референдум, пусть и с минимальным результатом. Так что выход Великобритании из ЕС явно был поддержан как большими деньгами, так и крупным бизнесом и большой частью элиты.

 

При существующем договоре Евросоюз может делать лишь то, чем он занимается, — продолжать распадаться на части с большей или меньшей скоростью. Ведь этот договор не устраивает никого: ни страны Южной Европы, ни государства Вышеградской группы.

 

Единственная страна, которую он устраивает, — это Германия, потому что она получает от еврозоны огромную прибыль. Если мы посмотрим баланс, то из всей Восточной и Южной Европы деньги уходят в центр — в Германию, которая в 2017 году получила примерно 260 млрд евро прибыли за счет внешнеторгового оборота.

 

Правда, нужно отметить, что Польша в последнее время также вышла в небольшой плюс, то есть жесткое отстаивание своих интересов себя оправдало. Однако чтобы быть в плюсе, нужно полностью поссориться с Брюсселем и быть готовым к введению санкций. Также и при заключении союзного договора необходимо жестко отстаивать свои интересы.

 

Для справки, Польша согласилась вступить в ЕС только тогда, когда получила дотаций на душу населения в два раза больше, чем Латвия.

 

Поэтому я считаю, что нынешняя модель Евросоюза не устраивает большинство стран, входящих в него, а значит, те вызовы, которые были упомянуты, останутся актуальными и в этом году.

 

Необходима выработка и подписание нового договора, при котором будут другие условия и, соответственно, другой результат. Это как раз ответ, предложенный Германией и Брюсселем: жесткая централизация и федеративный Европейский союз. Однако, опять же, эта позиция не всех устраивает. Вышеградская группа совершенно не обрадовалась такому сценарию.

 

В то же время я думаю, что новый договор всё же будет предложен, но по нему ожидаются серьезные дискуссии; у многих стран, в том числе и Латвии, появится шанс провести переговоры так, чтобы получить некоторую выгоду. Правда, стоит иметь в виду, что это будет зависеть от тех, кто станет участвовать в переговорах. Если переговоры будут вести те, кто сейчас находится в правительстве, то результат хорошим не будет.

 

При вступлении в ЕС Польша выторговала для себя лучшие условия, а Латвия — нет. Латвии это стоило примерно 10 млрд евро, что соответствует нашему внешнему долгу, по которому страна платит проценты в размере 1 миллиона евро в день.

 

Сейчас все говорят о будущем урезании еврофондов, но всё действительно зависит от переговоров. Предлагаемый Брюсселем вариант всегда будет на 10% хуже, эти проценты в процессе переговоров ЕС сможет уступить. Те страны, которые не будут готовы отстаивать свои интересы до конца, просто получат урезание еврофондов не на 20%, а на 10%.

 

Зато переговорщики вернутся домой и объявят, что им урезали помощь только на 10%, а не на 20%. В свою очередь, тот, кто будет идти до конца, может остаться в выигрыше и получить даже больше ранее получаемых сумм.

 

Поэтому вопрос того, каким будет новый союзный договор, будет зависеть от того, какая из сторон окажется сильнее. Задача Латвии — вести переговоры о двукратном увеличении евродотаций, о выходе на уровень Польши по дотациям на душу населения.

 

Гражданская война в Сирии подходит к концу, и, по идее, беженцы должны вернуться обратно в свою страну. Но они почему-то не возвращаются. Тем самым это не беженцы, а экономические мигранты, прибывающие в ЕС с Ближнего Востока и из Северной Африки. Если посмотреть на цифры, то количество этих людей измеряется примерно одним миллионом в год. Продолжать же принятие людей для Германии уже становится очень дорого, поэтому я думаю, что подобная политика будет корректироваться.

 

Миграционный вопрос играет на руку политическим силам, не поддерживающим федерализацию Евросоюза, и я предполагаю, что их поддержка будет расти. Тогда как промедление в этом вопросе негативно скажется на популярности и политической карьере Ангелы Меркель — главного проводника федерализации.

 

Также я не исключаю продолжение террористических актов, ведь масса обученных людей, прошедших сирийскую войну, уже оказались в Европе. Слухи о том, что готовятся большие террористические атаки, идут постоянно, и остается только надеяться, что силы правопорядка, наученные опытом, всё же смогут их предотвратить. 

 

Однако что они точно не смогут предотвратить — это единичные атаки, когда кто-то с ножом или топором пробежался по большому скоплению людей, убив первых попавшихся, в первую очередь женщин, как мы это недавно увидели в Хельсинки. На мой взгляд, такие акции можно прогнозировать с вероятностью 100%, и они могут произойти где угодно — Восточная Европа от этого также не застрахована.

Rubaltic / Фото
Комментарии (10)
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дотации 20% 07:45 04:01:2018

откуда брать дотации.если один из 3 доноров вышел из бедлама,а в двух остальных жгут машины и трахают немок.
повысить им выплаты для дот аций,это сокращение пособий неработающим французам арабского происхождения и тагда запылает гораздо сильней.во франции все сумашедше дорожает,налоги растут

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СССР 09:46 04:01:2018

У глистов траур, голод и холод!

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вообще то это справедливо 08:01 04:01:2018

дураки должны быть в дураках

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Latviešu patriots 10:13 04:01:2018

Бекон в ЕС не нужен, свою свинину девать некуда.
Сливочное масло тоже, потому как до стандартов ЕС крепко не дотягивает и может быть использовано только для производства дешёвых смазочных материалов.
Что-то пошло не так, а заводы и фабрики восстановить уже не получится.
Разворовано и растащено по хуторам практически всё, остались гимн, герб и флаг. даже валюту свою и ту профукали.
Поляки от своего злотого не отказались и оказывается очень даже правильно сделали.

P.S.
Раз нет ничего - ЧТО ДЕЛАТЬ БУДЕМ, "РАЗУМНЫЕ" ВЫ НАШИ?

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Latviešu patriotis 08:36 04:01:2018

"...Гpaжданская война в Сирии подходит к концу, и, по идее, беженцы должны вернуться обратно в свою страну. Но они почему-то не возвращаются..."
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nuздeц бл*дь....рассуждения олигофренов из детского сада для даунов...

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Лат. Патриоту 10:35 04:01:2018

А до конца дочитать в лом ?

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Постулаты ни о чём 08:41 04:01:2018

"При вступлении в ЕС Польша выторговала для себя лучшие условия, а Латвия — нет."
"Задача Латвии — вести переговоры о двукратном увеличении евродотаций, о выходе на уровень Польши по дотациям на душу населения."
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Вот же клоуны,вы когда вступали в ЕС полностью уничтожили свою промышленность и сельхоз,и думали о тунеядстве и празитировании на шее ЕС под пидраллу,борьбу за валоду и фашистские марши.А Польша вступила туда работать на равных,не разрушая,а модернизируя своё производство.

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кот 09:34 04:01:2018

Чего то Ваню не встрял в комментарии.Или только русофобские сребрянники отрабатываешь?Так скоро иина это тебе денег не хватит-целую задницу своих "мудрых" хозяев бесплатно.

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12

Мнение
F9087644e3db-col15
Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)